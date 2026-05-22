Die anstehende Fußball-WM wird nicht nur ein Mega-Ereignis, sondern auch das umweltschädlichste Sportevent der Historie.

Die bevorstehende Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada wird nicht nur die größte und finanziell lukrativste - sie wird laut Umweltexperten zugleich einen Rekord als das umweltschädlichste Sportereignis der Geschichte aufstellen. Das Turnier wird erstmals mit 48 Mannschaften und in drei verschiedenen Ländern ausgetragen.

"Anders als bei den Olympischen Spielen, wo der CO2-Fußabdruck bei den letzten Austragungen tendenziell gesunken ist, verhält es sich bei der FIFA-Männer-Weltmeisterschaft genau umgekehrt", erklärte David Gogishvili, Geograf an der Universität Lausanne (Unil), gegenüber der Nachrichtenagentur "AFP". Forschungsergebnisse der Unil zeigen, dass die WM "den größten CO2-Fußabdruck in der Geschichte des internationalen Sports" hinterlassen wird.

Die Berechnungen der Unil zu den verursachten CO2-Emissionen reichen von fünf bis neun Millionen Tonnen – im Vergleich zu "rund 1,75 Millionen Tonnen" bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, so Gogishvili weiter.

Diese Zahl übertrifft bei Weitem die geschätzten 2,17 Millionen Tonnen CO2, die 2018 in Russland anfielen sowie die 3,17 Millionen Tonnen aus dem Jahr 2022 in Katar. Letzteres war ein äußerst kompaktes Turnier, das wegen seiner kurzfristig errichteten, überdimensionierten und klimatisierten Stadien in der Kritik stand.