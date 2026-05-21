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WM 2026

Deutsche Nationalmannschaft: Sepp Maier verwundert von Julian Nagelsmann - "Sind jetzt alle verrückt geworden?"

Veröffentlicht:

von Dominik Hager

:newstime

WM 2026: Das ist Deutschlands Kader

Videoclip • 01:35 Min • Ab 12

Bayern-Ikone Sepp Maier wundert sich über die kuriose Rolle von Jonas Urbig im Bayern-Tor. Der frühere Torhüter übt scharfe Kritik an Julian Nagelsmann.

Julian Nagelsmann hat mit seinen Nominierungen kontroverse Debatten ausgelöst. Unter anderem die Torhüter-Besetzung wird von einigen Experten und Fans kritisch hinterfragt.

Doch nicht nur die Tatsache, dass Nagelsmann Manuel Neuer so kurz vor der WM zurückgeholt hat, sorgt für Gesprächsstoff. Torhüter-Legende Sepp Maier wunderte sich vor allem darüber, dass Jonas Urbig als vierter Torwart zur WM reist, ohne offiziell zum Kader zu gehören.

"Was ist denn bitte ein "Trainingstorhüter"? Sind die jetzt alle verrückt geworden?", zeigte sich Maier im Interview mit "Sport1" verdutzt.

"Dann soll der Nagelsmann doch gleich sagen, dass er vier Torhüter mitnimmt. Fehlt nur noch, dass er den Freiburger Noah Atubolu als Elfmeter-Torhüter einpackt", fügte er schmunzelnd hinzu.

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Deutsche Nationalmannschaft: Urbig-Rolle kein Novum

Nagelsmann hat Urbig nicht in den offiziellen Kader berufen, weil er ansonsten einen Feldspieler hätte streichen müssen. Der Bundestrainer hält es jedoch für Trainingszwecke von Vorteil, einen weiteren Keeper mit dabei zu haben.

Tatsächlich handelt es sich hierbei nicht um ein völliges Novum. Bei der Heim-EM 2024 agierte Nürnberg-Keeper Jan Reichert In einer ähnlichen Rolle. Der 24-Jährige wohnte nahe des DFB-Camps und mischte bei den Trainings als vierter Keeper mit.

Anders als Reichert damals wird Urbig aber schon aus logistischen Gründen wohl - mit Ausnahme der Spiele selbst - die gesamte Zeit beim Team sein. Im Falle einer Verletzung eines Torhüter-Kollegen könnte der Youngster auch im Laufe des Turniers nachnominiert werden.

Maier kritisiert Nagelsmann-Kommunikation: "Nicht mehr aushaltbar"

Maier sieht jedoch nicht nur die Urbig-Thematik kritisch, sondern auch die Kommunikation im Zuge der Neuer-Rückkehr. "Das ist natürlich ein Hammer und irgendwo auch eine Ohrfeige für Oliver Baumann", machte er deutlich.

Zwar sei die Rückkehr von Neuer "sportlich nachvollziehbar", das "Rumgeeiere aber nicht mehr aushaltbar" gewesen.

"Wenn der Nagelsmann am Ende sowieso wieder auf Neuer setzt – warum macht man dann wochenlang dieses Theater?", wundert sich Maier, der moniert, dass der Bundestrainer hier "keine saubere Linie" gefahren habe.

Maier macht sich zudem Sorgen, dass die daraus entstandene hitzige Debatte zum Störfeuer werden könnte. "Dieses ganze Hin und Her zuletzt hat eher Unruhe reingebracht als Klarheit geschaffen", kritisierte er.

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