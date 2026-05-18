Premier League: Havertz per Kopf - Arsenal dicht vor Titelgewinn

ran Fußball Nach heftigem Zusammenprall: Premier-League-Stars zeigen Narben Videoclip • 01:20 Min Link kopieren Teilen

Kai Havertz lässt den FC Arsenal mit einem Kopfballtreffer von der ersten englischen Meisterschaft seit 2004 träumen. Jetzt sind die Gunners nur noch eine City-Niederlage von der Trophäe entfernt.

Die Gunners gewannen am Montagabend gegen den FC Burnley dank eines Treffers des deutschen Nationalstürmers mit 1:0 (1:0) und haben nun glänzende Aussichten, sich zum Champion zu krönen. Premier League: Woltemade beendet Durststrecke - Manchester United sichert Rang drei Schon am späten Dienstagabend könnte es soweit sein: Gewinnt Verfolger Manchester City, wo Startrainer Pep Guardiola laut Medienberichten nach Saisonende zurücktreten will, nicht beim AFC Bournemouth (20.30 Uhr), ist Arsenal der Titel in der Premier League bei noch einem ausstehenden Spiel rechnerisch nicht mehr zu nehmen.

Arsenal: Havertz belohnt gute Leistung Havertz (37.) sorgte mit seinem Kopfballballtor für den Sieg gegen das bereits als Absteiger feststehende Burnley um den deutschen Torhüter Max Weiß. Bei einem Spiel mehr haben die Nordlondoner nun fünf Punkte Vorsprung auf City. Am letzten Spieltag ist das Team von Trainer Mikel Arteta am Sonntag bei Crystal Palace zu Gast (17.00 Uhr), City empfängt zeitgleich Aston Villa. Relegation live: VfL Wolfsburg gegen SC Paderborn am 21.05. ab 19:50 Uhr live auf ProSieben und Joyn

Relegation live: Rot-Weiss Essen gegen Greuther Fürth am 22.05. ab 19:50 Uhr live auf ProSieben und Joyn Arsenal dominierte die Partie gegen Burnley von Beginn an, agierte dabei jedoch zunächst nervös. In der Endphase der ersten Hälfte stand Havertz nach einer Ecke von Bukayo Saka dann genau richtig. Auch nach der Pause blieben die Gastgeber spielbestimmend. Nach 67 Minuten hatte Havertz Glück, nicht mit Rot vom Platz gehen zu müssen - der 26-Jährige traf Gegenspieler Lesley Ugochukwu von hinten an der Wade, doch trotz VAR-Check blieb es bei Gelb. Arsenal drängte weiter auf das zweite Tor, Burnley hielt dagegen. Auch interessant: Premier League: Pep Guardiola steht wohl vor dem Abschied bei Manchester City

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