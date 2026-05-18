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Premier League: Pep Guardiola steht wohl vor dem Abschied bei Manchester City
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Es wäre das Ende einer zehnjährigen Ära: Pep Guardiola soll Manchester City nach übereinstimmenden Medienberichten wohl am Ende der Saison verlassen.
Laut einem Bericht der "Daily Mail" soll City-Trainer Pep Guardiola den Premier-League-Klub zum Ende der Saison 2025/2026 selbstbestimmt verlassen.
Auch die "BBC" meldete am Montagabend, dass der Spanier am 38. Spieltag am Sonntag gegen Aston Villa seine letzte Partie als Teammanager mit den "Citizens" bestreiten könnte.
Der 55-Jährige ist bereits seit einer Dekade als Trainer der "Skyblues" tätig und hat den Verein in dieser Zeit zu großem Erfolg geführt. Sechs Meisterschaften, davon vier in Folge, zwei FA Cups, vier Carabao Cups, zwei FA Community Shields, der UEFA Super Cup, der FIFA Club World Cup wurden gewonnen, dazu der erste Titel überhaupt in der Champions League.
Insgesamt holte Guardiola 17 Trophäen mit Manchester City.
Die Gerüchte, dass der Katalane sein Amt niederlegen könnte, kursieren schon länger in den englischen Medien. Bisher verwies der ehemalige Barcelona-Trainer auf seinen Vertrag, der noch eine weitere Saison gültig ist.
Laut Medienberichten gilt der ehemalige Chelsea-Coach Enzo Maresca bei City als Nachfolgekandidat, falls Guardiola den Verein tatsächlich verlassen sollte.
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