ran Fußball WM 2026: Spanien-Blamage! "Ist das herrlich!" Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

NFL-Legende J.J. Watt hat einem Deutschland-Fan, der mit seinen Freunden zu den Spielen der DFB-Elf durch die USA reist, ein Hotelzimmer spendiert.

In den vergangenen Tagen ging der Deutschland-Fan Freddy (FreddyLA7) auf der Plattform "X" viral. Mit seinen Freunden reist er seit Anfang Juni durch die USA und besucht dabei die Spiele der deutschen Nationalmannschaft. WM 2026 - Wegen Spanien: Deutschland mit Sieg sicher weiter Dabei wurde unter anderem NFL-Legende J.J. Watt auf den Fan aufmerksam und kommentierte unter seinen Posts. Für das erste Gruppenspiel der DFB-Elf in Houston organisierte er ihm sogar ein Hotelzimmer.

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J.J. Watt schenkt viralem Deutschland Fan signiertes Trikot Unter dem Post kommentierte der 37-Jährige: "Wir freuen uns, dass du da bist, Freddy. Houston ist ein besonderer Ort, wir sorgen dafür, dass du gut behandelt wirst. (Erinnere mich daran, dir zu zeigen, wie man die Jalousien öffnet)." Zusätzlich schenkte er ihm noch ein signiertes NFL-Trikot von sich. Später gab das Hotel dem Fan noch eine Führung durch ihre teuerste Suite. Diese belaufe sich demnach auf 150.000 Dollar pro Nacht. Dazu schrieb er: "Das Hotel, in dem JJ Watt uns untergebracht hatte, führte uns durch seine größte Suite. Sie kostet 150.000 Dollar pro Nacht. Völlig verrückt. Sie hatte sogar einen eigenen Basketballplatz."

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JJ Watt gilt als einer der besten Defense-Spieler der NFL-Geschichte J.J. Watt gilt als einer der besten Defensivspieler der NFL-Geschichte. Insgesamt gewann er drei Mal die Auszeichnung zum Defensive Player of the Year und wurde fünf Mal ins First Team All Pro gewählt. Insgesamt kam der Defensive End auf 114,5 Sacks - und das obwohl er in vier Saisons mindestens die Hälfte aller Spiele in der Regular Season verpasste. Nach zehn Saisons bei den Houston Texans schloss er sich 2021 den Arizona Cardinals an. Nach zwei Spielzeiten dort beendete er nach der Spielzeit 2022 seine Karriere. Auch interessant: WM 2026: 30 Minuten ohne Ballkontakt - Oyarzabal historisch abgemeldet

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