ran Fußball WM 2026: Spanien-Blamage! "Ist das herrlich!" Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Beim Spiel zwischen Spanien und Kap Verde kam es zu einem historischen Moment: Mikel Oyarzabal hatte in den ersten 30 Minuten des Spiels keinen einzigen Ballkontakt.

Mikel Oyarzabal hat bei Spaniens blamablem WM-Start gegen den krassen Außenseiter Kap Verde WM-Geschichte geschrieben - aus denkbar schlechten Gründen. WM 2026 - Wegen Spanien: Deutschland mit Sieg sicher weiter Der Stürmer von Real Sociedad ist der erste Fußballer seit 1966, der die ersten 30 Minuten eines WM-Spiels absolviert hat, ohne den auch nur ein einziges Mal den Ball zu berühren. Das vermeldete der Datenanbieter Opta auf der Plattform X.

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