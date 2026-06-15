WM 2026
WM 2026: 30 Minuten ohne Ballkontakt - Oyarzabal historisch abgemeldet
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026: Spanien-Blamage! "Ist das herrlich!"
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Beim Spiel zwischen Spanien und Kap Verde kam es zu einem historischen Moment: Mikel Oyarzabal hatte in den ersten 30 Minuten des Spiels keinen einzigen Ballkontakt.
Mikel Oyarzabal hat bei Spaniens blamablem WM-Start gegen den krassen Außenseiter Kap Verde WM-Geschichte geschrieben - aus denkbar schlechten Gründen.
Der Stürmer von Real Sociedad ist der erste Fußballer seit 1966, der die ersten 30 Minuten eines WM-Spiels absolviert hat, ohne den auch nur ein einziges Mal den Ball zu berühren. Das vermeldete der Datenanbieter Opta auf der Plattform X.
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Spanien kommt trotzt Überlegenheit nicht über 0:0 hinaus
Beim 0:0 des Europameisters gegen den kleinen Inselstaat aus Afrika in Atlanta konnte Oyarzabal in der ersten halben Stunde keinen Ballkontakt verzeichnen. Die Spanier waren zwar klar überlegen, im Angriff aber zu harmlos.
"Wir waren im letzten Drittel nicht präzise genug. Das ganze Spiel hat sich in deren Hälfte abgespielt, aber uns hat die Genauigkeit beim letzten Pass gefehlt", monierte Oyarzabal.
So feierten auf der Gegenseite die "Blauen Haie" gleich beim WM-Debüt ihren historischen ersten Punkt.
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