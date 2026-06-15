WM 2026 - Wegen Spanien: Deutschland mit Sieg sicher weiter

ran Fußball DFB-Team: Neuer mit Brasilien-Vergleich nach 7:1-Sieg Videoclip • 02:39 Min Link kopieren Teilen

Mit dem 7:1-Auftaktsieg gegen Curaçao machte das DFB-Team einen großen Schritt Richtung Sechzehntelfinale.

Der Ausrutscher von Mitfavorit Spanien bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat auch Auswirkungen auf die Ausgangslage der deutschen Nationalmannschaft. Nach dem 0:0 der Spanier gegen Außenseiter Kap Verde steht schon jetzt fest: Die DFB-Elf ist mit einem Sieg im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste sicher für die K.o.-Runde qualifiziert. WM 2026: Kap Verde gelingt Mega-Sensation gegen Europameister Spanien

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Grund dafür sind die Ergebnisse in den weiteren Gruppen. Beim ausgeweiteten Turnier mit 48 Mannschaften kommen auch die acht besten Gruppendritten weiter. Mit dem zweiten Sieg würde Deutschland sein Punktekonto auf sechs Punkte stellen. Da es in den vier Gruppen B, C, F, und H bereits ein Unentschieden gab, können die Gruppendritten dort nicht mehr auf sechs oder mehr Zähler kommen.

Die Chance eines deutschen Ausscheidens in der Vorrunde - wie 2018 und 2022 - ist aber ohnehin nur noch theoretisch. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann hatte zum Auftakt in Gruppe E Außenseiter Curacao mit 7:1 abgefertigt. Selbst im Falle zweier Niederlagen gegen die Elfenbeinküste am 20. Juni und Ecuador (25. Juni) ist es unwahrscheinlich, dass am Ende acht Gruppendritte besser als Deutschland dastehen. Dafür müsste es in ungewöhnlich vielen Gruppen sehr eng zugehen und die Dritten dort müssten mindestens vier Punkte sammeln. Auch interessant: WM 2026: Was die Elfenbeinküste für Deutschland so gefährlich macht WM 2026: Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free-TV, Livestream und Liveticker

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