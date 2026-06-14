WM: Gestohlenes England-Equipment wieder da - Männer in Haft

England Nationalteam hat das gestohlene Equipment zurück. Zwei Verdächtige befinden sich in Haft.

Die englische Nationalmannschaft kann nach dem Diebstahl von Trainingsequipment aufatmen. Wie Torhüter Dean Henderson nach der ersten Trainingseinheit am Samstag im WM-Quartier in Kansas City berichtete, sei "alles wieder da. Also ist alles gut."

Am späten Samstagabend wurden zwei Männer wegen des Diebstahls angeklagt - laut der Staatsanwaltschaft von Jackson County soll die gestohlene Ausrüstung einen Wert von 18.000 Dollar gehabt haben.

"Jackson County wird keine kriminellen Handlungen dulden, die sich gegen Besucher der Weltmeisterschaft richten, einschließlich der internationalen Mannschaften, die hierher gereist sind, um an den Wettkämpfen teilzunehmen", sagte Melesa Johnson, die Staatsanwältin von Jackson County, in einer Erklärung. Die beiden verdächtigten Männer befinden sich in Haft, die Kaution wurde auf jeweils 75.000 Dollar festgesetzt.