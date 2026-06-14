Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball

WM: Gestohlenes England-Equipment wieder da - Männer in Haft

Veröffentlicht:

von SID

ran Fußball

WM 2026: England beklaut! Fans scherzen über Harry Kane in Unterhose

Videoclip • 01:09 Min

England Nationalteam hat das gestohlene Equipment zurück. Zwei Verdächtige befinden sich in Haft.

Die englische Nationalmannschaft kann nach dem Diebstahl von Trainingsequipment aufatmen. Wie Torhüter Dean Henderson nach der ersten Trainingseinheit am Samstag im WM-Quartier in Kansas City berichtete, sei "alles wieder da. Also ist alles gut."

Am späten Samstagabend wurden zwei Männer wegen des Diebstahls angeklagt - laut der Staatsanwaltschaft von Jackson County soll die gestohlene Ausrüstung einen Wert von 18.000 Dollar gehabt haben.

"Jackson County wird keine kriminellen Handlungen dulden, die sich gegen Besucher der Weltmeisterschaft richten, einschließlich der internationalen Mannschaften, die hierher gereist sind, um an den Wettkämpfen teilzunehmen", sagte Melesa Johnson, die Staatsanwältin von Jackson County, in einer Erklärung. Die beiden verdächtigten Männer befinden sich in Haft, die Kaution wurde auf jeweils 75.000 Dollar festgesetzt.

Nächste Fußball-Livestreams auf Joyn

  • Bald verfügbar

    Heute, 11:00 Uhr • Fussball

    Sport 1 Doppelpass vor dem WM-Start

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 11:00 Uhr • Fussball

    Sport 1 Doppelpass vor dem WM-Start

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 18:00 Uhr • Fussball

    WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    240 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 18:00 Uhr • Fussball

    WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    240 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 23:50 Uhr • Fussball

    WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    213 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 23:50 Uhr • Fussball

    WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    213 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

England-Team bestohlen: Bürgermeister bestätigt Ermittlungen

Zuvor hatte Kansas Citys Bürgermeister Quinton Lucas mitgeteilt, dass Behörden auf "lokaler, staatlicher und föderaler Ebene" Ermittlungen aufgenommen hätten, nachdem Fahrzeuge, die Ausrüstung von Florida zum Trainingsgelände Swope Soccer Village transportierten, aufgebrochen worden waren. Auch Abwehrspieler Dan Burn bestätigte, dass seine Ausrüstung und seine Schuhe wieder da seien.

Die Three Lions von Trainer Thomas Tuchel starten am Mittwochabend (22 Uhr im Livestream bei Joyn ) in die WM und treffen zum Auftakt in Dallas auf Kroatien. Weitere Gruppengegner sind Panama und Ghana.

Auch interessant: Kommentar: Debatte um Jürgen Klopp? Julian Nagelsmann reagiert richtig

Mehr WM-News