WM 2026: FIFA fordert Ägypten zu Trikot-Änderung auf - Newsticker

ran Fußball WM 2026: "Harry zählt nicht!" Warum Undav Kane ignoriert Videoclip • 01:02 Min Link kopieren Teilen

Die Fußball-WM 2026 in Nordamerika rückt mit großen Schritten näher. Alle relevanten Neuigkeiten und Entwicklungen rund um das Turnier gibt es hier im Ticker.

Die WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko rückt immer näher. Bis zum Start des Mammut-Turniers mit erstmals 48 Mannschaften sind es nur noch wenige Tage. Der Fokus rückt immer mehr auf die Nationalteams. Die Kader aller Teams im Überblick ran hat alle News, Gerüchte und Entwicklungen rund um das Turnier im Ticker.

WM-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 23:50 Uhr • Fussball WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream Verfügbar auf Joyn 213 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 23:50 Uhr • Fussball WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream Verfügbar auf Joyn 213 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 15.06. 17:05 • Fussball WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 175 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 17:05 • Fussball WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 175 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 15.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 15.06. 23:45 • Fussball WM Auftakt live: Saudi-Arabien - Uruguay im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 23:45 • Fussball WM Auftakt live: Saudi-Arabien - Uruguay im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 16.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Iran - Neuseeland im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 16.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Iran - Neuseeland im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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+++ Update, 14.06., 05:58 Uhr: Ägypten muss Trikot ändern +++ Kurz vor Turnierstart hat die FIFA erneut Beanstandungen an einem Teilnehmer-Trikot vorgebracht. Nachdem bereits Haiti kurz vor dem Auftaktspiel gegen Schottland (0:1) sein Trikot ändern musste, wird nun auch Ägypten aufgefordert, die Spielkleidung anzupassen. Der Grund: Auf dem Jersey sind sieben Sterne zu sehen. Die stehen für die sieben Siege im Afrika-Cup, kein Team gewann den Wettbewerb öfter. Bei einer WM dürfen jedoch nur Teams Sterne präsentieren, die Weltmeister wurden. Die Sterne über dem Verbandslogo müssen also verschwinden. Ägyptens WM-Reise beginnt am Montag um 21 Uhr gegen Belgien.

+++ Update, 13.06., 15 Uhr: Zwei Deutsche in Toronto festgenommen +++ Die Polizei von Toronto hat im Rahmen des WM-Spiels zwischen Kanada und Bosnien-Herzegowina (1:1) zwei Deutsche festgenommen und auf Körperverletzung an Beamten angeklagt. Laut Bericht soll es am Freitag rund 40 Minuten vor Anpfiff im Stadion zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der Polizisten beworfen wurden. Zwei erlitten dabei leichte Verletzungen. Die Deutschen, 27 und 25 Jahre alt, sollen demnach einer bosnischen Fangruppe angehören. Beide müssen noch am Samstag um 10 Uhr Ortszeit vor dem Toronto Regional Bail Centre erscheinen. Auf dem Platz hatte Jovo Lukic (21.) Bosnien-Herzegowina in Führung gebracht. In der zweiten Halbzeit rettete Cyle Larin (79.) dem Co-Gastgeber immerhin den ersten Punkt bei einer WM.

+++ Update, 13.06., 04:41 Uhr: Diebe beklauen englische Nationalmannschaft +++ Die englische Nationalmannschaft ist kurz vor der Ankunft in ihrem WM-Quartier in Kansas City Opfer eines Diebstahls geworden. Wie die BBC berichtete, wurden Fahrzeuge, die Ausrüstung zum Trainingsgelände Swope Soccer Village transportierten, aufgebrochen. Noch ist unklar, welche Gegenstände entwendet wurden, allerdings wird befürchtet, dass unter anderem Bälle und Fußballschuhe gestohlen wurden. Die Mannschaft von Nationaltrainer Thomas Tuchel soll am Samstagnachmittag in Kansas City eintreffen, die Ausrüstung war bereits vorab dorthin unterwegs. Ob und in welchem Umfang der Trainingsbetrieb durch den Verlust der Ausrüstung beeinträchtigt wird, blieb zunächst offen. Der Verband bemühte sich derweil, schnellstmöglich Klarheit über die gestohlenen Gegenstände zu gewinnen. Nach Informationen von "Sky Sport" wurde wenige Stunden später ein Großteil des gestohlenen Equipments wiedergefunden.

+++ Update, 12.06., 19:30 Uhr: Einreise-Verbot für Thomas Partey +++ Co-Gastgeber Kanada verweigert dem ghanaischen Nationalspieler Thomas Partey die Einreise. Das bestätigte die FIFA gegenüber "The Athletic". Grund für das Verbot sollen Vergewaltigungsvorwürfe sein, aufgrund derer der 32-Jährige schon mehrfach angeklagt wurde. Für das Spiel am Donnerstag gegen Panama in Toronto erhält der Mittelfeldspieler daher kein Visum und fehlt seiner Mannschaft.

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+++ Update, 12.06., 10:10 Uhr: Erling Haaland läuft bei WM mit anderem Namen auf +++ Egal ob bei Manchester City oder seinem Ex-Klub Borussia Dortmund: Erling Haaland läuft im Vereinsfußball nur mit dem Nachnamen seines Vaters Alf-Inge auf dem Trikot auf. Bei der WM in Nordamerika sieht das allerdings anders aus. Denn bei Auftritten für Norwegen wird der Stürmer "Braut Haaland" auf dem Rücken tragen. Zurückzuführen ist das auf den Nachnamen seiner Mutter, Gry Marita Braut. In Norwegen ist es üblich, die Nachnamen beider Elternteile zu tragen. Damit wird häufig die familiäre Abstammung hervorgehoben und die Verbundenheit zu den jeweiligen Familienzweigen betont.

+++ Update, 11.06., 21:58 Uhr: Herzstillstand! Südafrika-Fan kollabiert vor dem Aztekenstadion +++ Rund um das Eröffnungsspiel der WM zwischen Mexiko und Südafrika gab es vor dem Aztekenstadion einen schweren medizinischen Notfall. Wie die spanische Zeitung "Marca" berichtet, erlitt ein angeblich südafrikanischer Fan einen mutmaßlichen Herzstillstand und musste von einem Rettungsteam reanimiert werden. Die Person konnte anschließend bei Bewusstsein in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Der Fan soll im Zugangsbereich zum Aztekenstadion zusammengebrochen sein. Durch eine Herz-Lungen-Wiederbelebung stabilisierte sich der Kreislauf der Person jedoch wieder und er konnte ins Krankenhaus abtransportiert werden. Auch interessant: WM 2026: Chaoten wollen Aztekenstadion bei Eröffnungsspiel stürmen

+++ Update, 11.06., 18:04 Uhr: Spanien bricht mit uralter WM-Tradition +++ Die spanische Nationalmannschaft wird bei der WM 2026 von Manchester Citys Star Rodri als Kapitän angeführt. Damit brechen die Iberer mit einer uralten WM-Tradition. Denn Rodri ist der erste Kapitän Spaniens, der zum Zeitpunkt einer WM nicht bei einem spanischen Klub unter Vertrag steht. "Für mich wird sich nicht viel ändern, da ich diese Rolle bereits ausgeübt habe, aber die Kapitänsbinde hier zu tragen, wird schon eine andere Erfahrung sein. Ich werde versuchen, den Leuten eine Stütze zu sein und ihnen bei allem zu helfen, was ich kann", sagte der 29-Jährige zuletzt zu seiner Rolle als Anführer von "La Furia Roja". Damit tritt Rodri in große Fußstapfen, seine Vorgänger als Nationalmannschafts-Kapitäne sind Ikonen wie Sergio Busquets, Sergio Ramos, Iker Casillas, Raul und Fernando Hierro.

+++ Update, 11.06., 07:43 Uhr: Donald Trump verzichtet wohl auf US-Auftakt +++ Nachdem Donald Trump vor wenigen Tagen unter großem Pfeifkonzert noch das NBA-Finals-Spiel der New York Knicks besuchte, soll er beim WM-Auftaktspiel der US-Boys gegen Paraguay nicht in Los Angeles vor Ort sein. Das berichtet die "Bild". Stattdessen soll dem Bericht zufolge Außenminister Marco Rubio die US-Delegation vertreten. Paraguays Präsident Santiago Pena wird dagegen der Partie beiwohnen. Auch interessant: WM 2026 - Experten tippen Weltmeister, DFB-Abschneiden & Hot Takes

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+++ Update, 10.06., 22:28 Uhr: Englands Generalprobe muss verschoben werden +++ Wetterbedingtes Warten für Thomas Tuchel und Co.: Die Generalprobe der englischen Fußball-Nationalmannschaft und ihres deutschen Trainers vor der WM in Nordamerika ist wegen eines heftigen Gewitters verschoben worden. Ursprünglich hatten die WM-Mitfavoriten um 22 Uhr (MESZ) in Orlando/Florida gegen Costa Rica antreten sollen. Die neue Anspielzeit war dann eine Stunde später. "Nach einer Platzbegehung im Stadion wird das Spiel gegen Costa Rica nun um 17.00 Uhr Eastern Time angepfiffen – sofern es in der Umgebung nicht zu weiteren Blitzeinschlägen kommt", teilte der englische Verband (FA) mit. Die Team-Verantwortlichen hatten entschieden, vor dem WM-Start zwei Freundschaftsspiele in Florida auszutragen, um sich an die Hitze zu gewöhnen, der die Mannschaft während des Turniers ausgesetzt sein wird. Anschließend brechen die Engländer zu ihrem Quartier in Kansas City auf. Der erste Test endete mit einem glanzlosen 1:0 gegen Neuseeland. Sein Auftaktmatch beim XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada, das am Donnerstag beginnt, bestreitet England kommenden Mittwoch gegen den Dritten der vergangenen WM, Kroatien. Auch interessant: WM 2026: Darf der Schiedsrichter nach Einreiseverbot doch noch zur WM? Das sagt FIFA-Boss Infantino

+++ Update, 10.06., 13:05 Uhr: Ärger um Wikinger-Foto der Norwegischen Nationalmannschaft +++ Das als "teuerstes Foto Norwegens" vermarktete Wikinger-Gruppenbild der norwegischen Fußballnationalmannschaft sorgt erneut für Diskussionen. Das von Fotograf David Yarrow aufgenommene Motiv zeigt Stars wie Erling Haaland und Martin Ødegaard in einer aufwendig inszenierten Wikinger-Szenerie. Durch den Verkauf von 250 limitierten Drucken der Aufnahme könnten mehr als 3,5 Millionen Euro eingenommen werden. Kritik gibt es jedoch an der mangelnden Transparenz über die Verteilung der Erlöse. Erst nach Beginn des Verkaufs bestätigte der norwegische Fußballverband (NFF), dass ein Teil der Einnahmen an die Kinderkrebsstiftung des Landes gespendet werden soll. Für zusätzliche Fragen sorgt, dass die Kinderkrebsstiftung nach eigenen Angaben erst kurz vor der öffentlichen Bekanntgabe von der geplanten Spende erfahren hatte. Bereits bei der Veröffentlichung war das Foto umstritten: Kritiker bezeichneten die Darstellung der Spieler als Wikinger als ausgrenzend. Auch interessant: WM 2026: Die Eröffnungsfeier im Free-TV und Joyn-Livestream - Uhrzeit, Ort, Shakira-Auftritt und Co.

+++ Update, 10.06., 06:25 Uhr: US-Coach will Hymne nicht singen +++ Mauricio Pochettino sieht seine Aufgabe als Fußball-Nationaltrainer der USA kurz vor dem Beginn der WM-Endrunde differenziert. Auf der einen Seite will der Argentinier die Hymne des von vielen Seiten kritisierten Co-Gastgebers nicht mitsingen, auf der anderen Seite will er das Land gut vertreten. "Ich repräsentiere die USA nur durch den Sport. Dafür werde ich bezahlt", sagte Pochettino, der mit seiner Mannschaft am Samstag (03.00 Uhr) in Los Angeles auf Paraguay trifft, der "SZ": "Die Hymne zum Beispiel – ich werde sie nicht mitsingen. Aber ich werde alles geben, um das Land würdig zu vertreten." Die politischen Debatten rund um die Regierung unter Präsident Donald Trump will der Coach von seinem Team fernhalten. "Wir sind alle sensibel gegenüber Ungerechtigkeit in der Welt", äußert der 54-Jährige: "Niemand will Gewalt auf der Welt, alle wollen, dass alle glücklich sind, genug zu essen haben. Aber unsere Aufgabe ist es, ein Team auf eine WM vorzubereiten." Seine Hoffnung für die WM sei es, "gute Emotionen zu erzeugen", sagte Pochettino: "Zuneigung, Freude, Hoffnung, Liebe, Empathie. Fußball vereint Menschen aller Kulturen, Religionen, Hautfarben. Unsere Verantwortung ist es, zu verbinden – nicht mehr Hass zu erzeugen. Trainer und Spieler müssen Botschaften des Aufbaus senden, nicht der Zerstörung. Damit diejenigen, die wirklich etwas verändern können, durch uns lernen, dass es einen anderen Weg gibt." Auch interessant: WM 2026: "Dai Dai" - Shakira singt offiziellen Song zum Turnier - wann tritt der Superstar auf?