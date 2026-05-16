Fußball-WM
Aus Koblenz zur Fußball-WM: Oberliga-Torhüter Duverger für Haiti dabei
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:09 Min
Besondere Geschichte in der Oberliga: Der Keeper des FC Cosmos Koblenz fährt mit Haiti zur Fußball-WM.
Aus der 5. Liga zur WM: Torhüter Josué Duverger vom Oberligisten FC Cosmos Koblenz ist bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada dabei.
Der 26-Jährige ist Teil des Kaders der haitianischen Nationalmannschaft. "Eine große Ehre für unseren Verein und ein stolzer Moment für die gesamte Gemeinde", schrieb Cosmos Koblenz auf der vereinseigenen Homepage.
"Für uns ist er nicht nur ein Torwart. Er ist ein Vorbild an Haltung, Charakter und Bescheidenheit. Jemand, der zeigt, was möglich ist, wenn man an sich glaubt. Wir sind unglaublich stolz auf seine Geschichte und auf das, was jetzt vor ihm liegt", hieß es weiter.
Duverger als dritter Keeper bei der WM dabei
Erstmals seit 1974 hat sich Haiti wieder für eine WM-Endrunde qualifiziert. Duverger, der als dritter Torwart geführt wird, kam in der WM-Qualifikation auf einen Einsatz. Insgesamt bestritt er seit seinem Debüt 2018 sechs Länderspiele.
Bei der WM trifft Haiti in Gruppe C auf Schottland, Brasilien und Marokko.
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