Weltmeisterschaft
WM 2026: Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft offenbar Torwart-Entscheidung und informiert Oliver Baumann darüber
Veröffentlicht:von Tobias Wiltschek
:newstime
Aus für BVB-Profis, VfB-Star dabei? Nagelsmann plant Kader-Überraschung
Videoclip • 01:02 Min
Die Entscheidung ist wohl gefallen: Manuel Neuer soll bei der WM im Tor stehen. Oliver Baumann sei bereits informiert, heißt es.
Zwei Tage vor der Nominierung seines WM-Kaders hat Julian Nagelsmann intern offenbar Fakten in der Torhüterfrage geschaffen.
Wie die "Bild" meldet, habe sich der Bundestrainer für Manuel Neuer als Nummer 1 entschieden – und seinen Entschluss Oliver Baumann bereits mitgeteilt.
Damit muss der Hoffenheim-Torwart, der die gesamte WM-Qualifikation im Tor stand, dem Bayern-Keeper und Weltmeister von 2014 weichen.
Dem Bericht zufolge habe Baumann dem Bundestrainer signalisiert, dennoch bei der WM dabei sein zu wollen.
Am Samstagabend noch hatte Nagelsmann im Sportstudio des "ZDF" ausweichend auf die "T-Frage" reagiert.
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Neuer über mögliches Comeback: "Bin da total entspannt"
Auch Neuer, der nach der Heim-EM 2024 und 124 Länderspielen zurückgetreten war, wollte sich nicht konkret dazu äußern. "Ich bin da total entspannt. Wir feiern heute die Meisterschaft", sagte der 40-Jährige nach dem letzten Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln: "Ich habe in der nächsten Woche ein ganz wichtiges Spiel mit dem DFB-Pokal. Von daher ist es für mich kein Thema.“
Ob er allerdings im Finale gegen den VfB Stuttgart am Samstag einsatzbereit ist, muss derzeit bezweifelt werden. Denn im Spiel gegen Köln wurde Neuer aufgrund von Problemen an der linken Wade in der 60. Minute ausgewechselt und von Jonas Urbig ersetzt.
Die Frage, wer bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada im Tor der deutschen Nationalmannschaft steht, schien eigentlich schon zugunsten von Baumann gefallen zu sein. Auch weil Nagelsmann zuletzt immer wieder betont hatte, dass der TSG-Schlussmann nach der Verletzung von Marc-Andre ter Stegen seine Nummer eins sei. Davon ging Baumann auch weiterhin aus. "Das ist mein Stand, ich habe keine andere Info", sagte Baumann in der "ARD" nach dem 0:4 bei Borussia Mönchengladbach am Samstag.
In den letzten Wochen aber sorgten Berichte über eine mögliche Kehrtwende bei Nagelsmann für Aufsehen. Am Wochenende hatte "Sky" berichtet, dass Neuer sein Comeback in der DFB-Auswahl geben werde. Darauf hätten sich Neuer, Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler verständigt.
Die offizielle Entscheidung gibt der Bundestrainer am Donnerstag ab 14 Uhr bei der Nominierungs-Pressekonferenz des DFB bekannt.
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