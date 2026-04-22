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Fußball

WM 2026: Das sind die Trikots aller Mannschaften im Überblick

Aktualisiert:

von Anne Malin

ran Fußball

DFB: So reagieren die Fans auf das neue Auswärtstrikot

Videoclip • 01:12 Min

Mit 48 Teilnehmern ist Fußball-Weltmeisterschaft 2026 die größte aller Zeiten. Dementsprechend gibt es auch mehr Trikots als jemals zuvor zu bestaunen.

Adidas hat gerade das neue deutsche Auswärtstrikot für die WM 2026 vorgestellt: Das DFB-Team wird in Tiefblau auftreten.

Nach und nach ziehen die meisten anderen Nationalteams nach und präsentieren ihre Trikots für die Weltmeisterschaft. Vor allem die Ausrüster Adidas und Puma preschen voran, während Nike und Kappa sich noch zurückhalten.

ran zeigt, welche Heim- und Auswärtstrikots die anderen Nationen im Koffer mit nach Amerika nehmen.

Gastgeber: Vereinigte Staaten von Amerika (Heimtrikot)

Vereinigte Staaten von Amerika (Heimtrikot)

Bild: Nike

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Vereinigte Staaten von Amerika (Auswärtstrikot)

Vereinigte Staaten von Amerika (Auswärtstrikot)

Bild: Nike

Gastgeber: Kanada (Heimtrikot)

Kanada (Heimtrikot)

Bild: Nike

Fußball-Livestreams:

Kanada (Auswärtstrikot)

Kanada (Auswärtstrikot)

Bild: Nike

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Gastgeber: Mexiko (Heimtrikot)

Mexiko (Heimtrikot)

Bild: Adidas

Mexiko (Auswärtstrikot)

Mexiko (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

Deutschland (Heimtrikot)

Deutschland (Heimtrikot)

Bild: Adidas

Deutschland (Auswärtstrikot)

Deutschland (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

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Brasilien (bisher nur Auswärtstrikot vorgestellt)

Brasilien Auswärtstrikot

Bild: Nike

Argentinien (Heimtrikot)

Argentinien (Heimtrikot)

Bild: Adidas

Argentinien (Auswärtstrikot)

Argentinien (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

Fußball-Videos:

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Spanien (Heimtrikot)

Spanien (Heimtrikot)

Bild: Adidas

Spanien (Auswärtstrikot)

Spanien (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

Belgien (Heimtrikot)

Belgien (Heimtrikot)

Bild: Adidas

Belgien (Auswärtstrikot)

Belgien (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

Schweiz (Heimtrikot)

Schweiz (Heimtrikot)

Bild: Puma

Schweiz (Auswärtstrikot)

Schweiz (Auswärtstrikot)

Bild: Puma

Süd Korea (bisher nur Auswärtstrikot vorgestellt)

Süd Korea (Auswärtstrikot)

Bild: Nike

Portugal (Heimtrikot)

Portugal (Heimtrikot)

Bild: Puma

Bundesliga-Videos:

Portugal (Auswärtstrikot)

Portugal (Auswärtstrikot)

Bild: Puma

Paraguay (bisher nur Auswärtstrikot vorgestellt)

Paraguay (Auswärtstrikot)

Bild: Puma

Österreich (Heimtrikot)

Österreich (Heimtrikot)

Bild: Puma

Schottland (Auswärtstrikot)

Schottland (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

Schottland (Auswärtstrikot)

Schottland (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

Japan (Heimtrikot)

Japan (Heimtrikot)

Bild: Adidas

Japan (Auswärtstrikot)

Japan (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

Champions League Videos:

Kolumbien (Heimtrikot)

Kolumbien (Heimtrikot)

Bild: Adidas

Kolumbien (Auswärtstrikot)

Kolumbien (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

Saudi Arabien (Heimtrikot)

Saudi Arabien (Heimtrikot)

Bild: Adidas

Saudi Arabien (Auswärtstrikot)

Saudi Arabien (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

Ecuador (Heimtrikot)

Ecuador (Heimtrikot)

Bild: marathon

Ecuador (Auswärtstrikot)

Ecuador (Auswärtstrikot)

Bild: Marathon

Algerien (Heimtrikot)

Algerien (Heimtrikot)

Bild: Adidas

Algerien (Auswärtstrikot)

Algerien (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

Ghana (Heimtrikot)

Ghana (Heimtrikot)

Bild: Puma

Ghana (Auswärtstrikot)

Ghana (Auswärtstrikot)

Bild: Puma

Norwegen (Heimtrikot)

Norwegen (Heimtrikot)

Bild: Adidas

Norwegen (Auswärtstrikot)

Norwegen (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

Südafrika (Heimtrikot)

Südafrika (Heimtrikot)

Bild: Adidas

Südafrika (Auswärtstrikot)

Südafrika (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

Katar (Heimtrikot)

Katar (Heimtrikot)

Bild: Adidas

Katar (Auswärtstrikot)

Katar (Auswärtstrikot)

Bild: Adidas

Curaçao (bisher nur Auswärtstrikot vorgestellt)

Curaçao (bisher nur Auswärtstrikot vorgestellt)

Bild: Adidas

Noch sind bei weitem nicht alle Trikots vorgestellt und auch noch nicht alle WM-Plätze vergeben.

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