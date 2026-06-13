WM 2026: Deniz Undav strotzt beim DFB-Team vor Selbstvertrauen

Deniz Undav war der beste deutsche Torschütze der vergangenen Saison - und dieses Selbstvertrauen hat er mit zur Nationalmannschaft gebracht.

Nationalstürmer Deniz Undav strotzt vor dem WM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor Selbstvertrauen, auch wenn ihm zunächst wohl nur die Jokerrolle zufällt.

"Ich habe gezeigt, dass ich die Dinger auf der Neun verwerten kann", sagte Undav vor dem Spiel gegen Curacao am Sonntag (ab 19.00 Uhr live im Stream auf Joyn) in Houston.

Dass im Sturm Kai Havertz den Vorzug erhalten wird, ist für den Stuttgarter kein Problem. "Tore machen ist mein Job. Ob von der Bank oder nicht. Jeder muss für solche Momente bereit sein", sagte der 29-Jährige, der in neun Länderspielen schon sechs Treffer erzielt hat.