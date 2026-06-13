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WM 2026: Deniz Undav strotzt beim DFB-Team vor Selbstvertrauen
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026: "Harry zählt nicht!" Warum Undav Kane ignoriert
Videoclip • 01:02 Min
Deniz Undav war der beste deutsche Torschütze der vergangenen Saison - und dieses Selbstvertrauen hat er mit zur Nationalmannschaft gebracht.
Nationalstürmer Deniz Undav strotzt vor dem WM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor Selbstvertrauen, auch wenn ihm zunächst wohl nur die Jokerrolle zufällt.
"Ich habe gezeigt, dass ich die Dinger auf der Neun verwerten kann", sagte Undav vor dem Spiel gegen Curacao am Sonntag (ab 19.00 Uhr live im Stream auf Joyn) in Houston.
Dass im Sturm Kai Havertz den Vorzug erhalten wird, ist für den Stuttgarter kein Problem. "Tore machen ist mein Job. Ob von der Bank oder nicht. Jeder muss für solche Momente bereit sein", sagte der 29-Jährige, der in neun Länderspielen schon sechs Treffer erzielt hat.
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DFB-Team: "Ein Zeichen setzen" - DFB-Team will Auftaktniederlage vermeiden
Am Samstag steht für die DFB-Auswahl in Winston-Salem noch das Abschlusstraining an, dann macht sich der Tross auf den Weg nach Houston. "Die Spannung steigt. Jeder ist heiß auf das erste Spiel", versicherte Undav.
Nach zwei WM-Auftaktniederlagen 2018 gegen Mexiko (0:1) und 2022 gegen Japan (1:2) wollen man nun "ein Zeichen für das Team setzen".
Ohnehin verfolgt Undav mit der Mannschaft große Ziele - der Titel soll her. "Wenn ich sagen würde, ich will ins Achtelfinale kommen, dann wäre ich falsch hier", sagte Undav. Ungewohnt ist für ihn die frühe Anstoßzeit. "Ich bin ein Morgenmuffel", sagte Undav und lachte.
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