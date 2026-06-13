ran Fußball WM 2026: DFB-Gruppe - Hummels überrascht mit stärkstem Gegner Videoclip • 01:45 Min Link kopieren Teilen

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat Kritik an seiner Zurückhaltung auf dem sportpolitischen Parkett im Umfeld der Fußball-WM zurückgewiesen. Man könne "sicher sein, dass ich mich dieser Themen annehme", sagte der 64-Jährige am Freitag in New York. Er verwies aber darauf, dass es "Fingerspitzengefühl und Diplomatie" brauche: "Es hilft nicht, wenn ich alles, was ich weiß, auf den Markt trage."

Laut Neuendorf, der Mitglied im Council des Weltverbandes FIFA ist und zuletzt unter anderem wiederholt die Vergabe des umstrittenen "FIFA-Friedenspreises" an US-Präsident Donald Trump verteidigte, sei es "manchmal besser, in Ruhe und hinter den Kulissen mit den Leuten zu reden". Sollte Handlungsbedarf entstehen, gebe es "entsprechende Ansprechpartner, an die wir uns vertrauensvoll wenden können". Der DFB-Chef nannte Bemühungen um günstigere WM-Tickets als auch die Forderung nach höheren Prämien als erfolgreiche Beispiele. WM 2026: DFB-PK mit Deniz Undav: "Dann wäre ich falsch hier" "Das haben wir als Europäer geschafft bei der FIFA. Das sind Themen, die kann man in Ruhe besprechen mit den Leuten, bei denen man weiß, dass sie die Entscheidungsträger sind. Und das findet auch statt", sagte Neuendorf.

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