Bundesliga-Shootingstar Yan Diomande hat sich unbeeindruckt vom deutschen Torfestival zum WM-Auftakt gezeigt - und mutig auf das bevorstehende Duell vorausgeblickt.

"Wir sind mit der Mentalität gekommen, alles zu gewinnen", betonte der Leipziger Diomande, der mit seinen Tempodribblings immer wieder für Gefahr gesorgt hatte. Deutschland sei zwar "eines der größten Teams der Welt", das Wichtigste sei nun aber, "ruhig und entspannt" zu bleiben.

Die Elfenbeinküste um Leipzig-Star Yan Diomande startet erfolgreich in die WM – dabei soll es aber nicht bleiben. "Wir sind nicht nur hier, um teilzunehmen. Wir wollen Geschichte schreiben", sagte der Angreifer der Elfenbeinküste nach dem Last-Minute-Erfolg dank eines Jokertreffers von Amad Diallo (90.) gegen Ecuador (1:0).

DFB-Team als nächster Gegner

Die Ivorer werden am Samstag (22:00 Uhr im Joyn-Livestream und Liveticker) in Toronto zum ersten Härtetest für das DFB-Team, dem das Weiterkommen in Gruppe E nach dem furiosen 7:1 gegen Curacao kaum noch zu nehmen ist. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann muss sich gegen die Ivorer und Ecuador aber vor allem auf deutlich mehr Körperlichkeit einstellen.

Deutschland habe viel Erfahrung bei Weltmeisterschaften, sagte Emerse Faé, Nationaltrainer der Elfenbeinküste, der vor der Angriffsstärke des deutschen Teams warnte: Ein 7:1 bei einer WM sei "nicht nichts", sein Team werde versuchen, "die deutsche Mauer einzureißen".

Diomande, der gegen Ecuador seine erste WM-Partie bestritt, dürfte dabei eine Schlüsselrolle zukommen. Der 19-Jährige könne Spiele entscheiden, schwärmte Faé, dem nicht entgangen ist, dass Diomande längst auf dem Zettel europäischer Topklubs steht: "In Frankreich haben mir die Leute gesagt, er wechselt zu PSG. Hier heißt es, er gehe nach Liverpool. Ich weiß es nicht." Der Youngster werde das Turnier spielen und danach "die beste Entscheidung für seine Karriere treffen".