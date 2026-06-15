Fußball
WM 2026 - "Deutsche Mauer einreißen": Ivorer heiß auf DFB-Duell
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
DFB-Team: Manuel Neuer über frühes Gegentor - "unnötig!"
Videoclip • 02:39 Min
Bundesliga-Shootingstar Yan Diomande hat sich unbeeindruckt vom deutschen Torfestival zum WM-Auftakt gezeigt - und mutig auf das bevorstehende Duell vorausgeblickt.
Die Elfenbeinküste um Leipzig-Star Yan Diomande startet erfolgreich in die WM – dabei soll es aber nicht bleiben. "Wir sind nicht nur hier, um teilzunehmen. Wir wollen Geschichte schreiben", sagte der Angreifer der Elfenbeinküste nach dem Last-Minute-Erfolg dank eines Jokertreffers von Amad Diallo (90.) gegen Ecuador (1:0).
"Wir sind mit der Mentalität gekommen, alles zu gewinnen", betonte der Leipziger Diomande, der mit seinen Tempodribblings immer wieder für Gefahr gesorgt hatte. Deutschland sei zwar "eines der größten Teams der Welt", das Wichtigste sei nun aber, "ruhig und entspannt" zu bleiben.
Kommende WM-Livestreams bei Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 17:05 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream
175 MinBald verfügbar
Heute, 17:05 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream
175 Min
- Bald verfügbar
Heute, 20:15 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream
195 MinBald verfügbar
Heute, 20:15 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream
195 Min
- Bald verfügbar
Heute, 23:45 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Saudi-Arabien - Uruguay im Stream
140 MinBald verfügbar
Heute, 23:45 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Saudi-Arabien - Uruguay im Stream
140 Min
- Bald verfügbar
Dienstag, 16.06. 02:50 • Fussball
WM Auftakt live: Iran - Neuseeland im Stream
135 MinBald verfügbar
Dienstag, 16.06. 02:50 • Fussball
WM Auftakt live: Iran - Neuseeland im Stream
135 Min
- Bald verfügbar
Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball
WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream
150 MinBald verfügbar
Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball
WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream
150 Min
DFB-Team als nächster Gegner
Die Ivorer werden am Samstag (22:00 Uhr im Joyn-Livestream und Liveticker) in Toronto zum ersten Härtetest für das DFB-Team, dem das Weiterkommen in Gruppe E nach dem furiosen 7:1 gegen Curacao kaum noch zu nehmen ist. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann muss sich gegen die Ivorer und Ecuador aber vor allem auf deutlich mehr Körperlichkeit einstellen.
Deutschland habe viel Erfahrung bei Weltmeisterschaften, sagte Emerse Faé, Nationaltrainer der Elfenbeinküste, der vor der Angriffsstärke des deutschen Teams warnte: Ein 7:1 bei einer WM sei "nicht nichts", sein Team werde versuchen, "die deutsche Mauer einzureißen".
Diomande, der gegen Ecuador seine erste WM-Partie bestritt, dürfte dabei eine Schlüsselrolle zukommen. Der 19-Jährige könne Spiele entscheiden, schwärmte Faé, dem nicht entgangen ist, dass Diomande längst auf dem Zettel europäischer Topklubs steht: "In Frankreich haben mir die Leute gesagt, er wechselt zu PSG. Hier heißt es, er gehe nach Liverpool. Ich weiß es nicht." Der Youngster werde das Turnier spielen und danach "die beste Entscheidung für seine Karriere treffen".
Mehr entdecken
Transfergerüchte
Chelsea-Abschied? Cucurella wohl vor Transfer zu Top-Klub
NFL
NFL: Gerüchte über Liga-Vergrößerung sorgen für Aufsehen
WM
DFB-Sieg gegen Curacao: Nagelsmann sieht zwei Schlüssel
WM
Bibelkreis mit dem Gegner! Nmecha bittet zum Gebet
WM
NFL-Quarterback packt mit an: Japan-Fans räumen Tribüne auf
NHL
NHL: Carolina Hurricanes gewinnen den Stanley Cup