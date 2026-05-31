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WM 2026: Deutscher Gruppengegner Ecuador feiert Testspielsieg gegen Saudi-Arabien
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 02:26 Min
Deutschlands WM-Gruppengegner Ecuador gewinnt im Testspiel gegen Saudi-Arabien.
Der deutsche WM-Gruppengegner Ecuador hat rund zwei Wochen vor dem Auftakt der Fußball-WM einen ersten Testspielsieg gefeiert.
Die Südamerikaner gewannen auch ohne ihre Verteidiger Willian Pacho und Piero Hincapié, die beide im Champions-League-Finale aktiv waren, mit 2:1 (1:0) gegen Saudi-Arabien.
Jackson Porozo (35.) und Anthony Valencia (51.) trafen in Harrison/New Jersey zum Sieg, der Anschlusstreffer durch Sultan Mandash (87.) kam für Saudi-Arabien zu spät. Am kommenden Sonntag bestreitet Ecuador seine WM-Generalprobe gegen Guatemala.
Eine Woche später startet die Auswahl von Trainer Sebastián Beccacece gegen die Elfenbeinküste in das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli). Weitere Gegner in der Gruppe E sind Curacao und Deutschland.
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