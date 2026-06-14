Fußball-WM
WM 2026 - Deutschland vs. Curacao: Aufstellung des DFB-Teams - die voraussichtliche Startelf
Veröffentlicht:von ran.de
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WM 2026: DFB-Gruppe - Hummels überrascht mit stärkstem Gegner
Videoclip • 01:45 Min
Die DFB-Elf muss bei der Fußball-WM gegen Curacao ran. Wie stellt Bundestrainer Julian Nagelsmann auf?
Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft beginnt am Sonntagabend mit dem ersten Gruppenspiel gegen Curacao (ab 19 Uhr im Livestream auf Joyn) die Weltmeisterschaft. Die DFB-Auswahl muss dabei im NRG Stadium in Houston, Texas antreten.
Gut für Bundestrainer Julian Nagelsmann: "Alle Spieler sind gesund", wie er bereits auf der Pressekonferenz am Tag zuvor verkündete.
In diesem Zuge bestätigte der Cheftrainer auch noch einmal, dass Torhüter Manuel Neuer nach seiner Verletzung definitiv sein DFB-Comeback feiern wird.
Eine Einsatzgarantie bekamen zudem Linksverteidiger Nathaniel Brown und Offensivkünstler Jamal Musiala. "Jamal hat noch ein paar Schritte zu gehen. Die kann er nur gehen, wenn wir ihn spielen lassen."
DFB-Startelf: Spielt Leroy Sane?
Die einzige offene Position ist damit noch rechts vorne, doch nach dem Siegtreffer im letzten Test gegen die USA ist fest mit einer Startelfposition von Leroy Sane zu rechnen.
Auch Ex-Weltmeister Mats Hummels rechnet daher nicht mehr mit Überraschungen.
"Das Auftaktspiel ist ganz wichtig. Du willst ein bisschen Rhythmus in deine Mannschaft bringen", sagte er bei "Magenta TV":
"Du willst die, die das ganze Turnier Leistung bringen sollen, noch mehr aneinander gewöhnen und in diesen Turnierrhythmus bringen und an das Turnier gewöhnen. Deswegen glaube ich, werden wir keine Aufstellung sehen, die uns komplett aus den Socken haut."
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Die voraussichtliche Aufstellung von Deutschland:
Neuer - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown - Nmecha, Pavlovic - Sane, Musiala, Wirtz - Havertz
Die voraussichtliche Aufstellung von Curacao:
Room - Floranus, Gaari, Bazoer, Obispo, Fonville - Chong, Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna - Locadia
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