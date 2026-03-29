ran Fußball DFB-Team: Noch mehr Chancen für Sane? "Ich erwarte nicht..." Videoclip • 01:12 Min Link kopieren Teilen

Vor dem Länderspiel gegen Ghana stellen sich Bundestrainer Julian Nagelsmann und Keeper Alexander Nübel den Fragen der Journalisten. ran begleitet die Pressekonferenz im Liveticker.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft im zweiten Länderspiel des Jahres am Montagabend in Stuttgart auf die Auswahl aus Ghana (ab 20:15 Uhr im Joyn-Livestream). Vor der Partie, die als weiterer Härtetest vor der im Sommer anstehenden Weltmeisterschaft gilt, stellen sich Bundestrainer Julian Nagelsmann und Torhüter Alexander Nübel den Fragen der Journalisten. Beim knappen 4:3-Sieg gegen die Schweiz am Freitagabend hatte noch Oliver Baumann das deutsche Tor gehütet, gegen Ghana bekommt nun offenbar der VfB-Keeper seine Chance. ran berichtet von der Pressekonferenz im Liveticker.

+++ 16:25 Uhr: So ist der Stand beim verletzten Nmecha +++ "Er hat eine Verletzung, die nicht gut ist für uns. Die eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, um zu heilen - oder zumindest so, dass man es wieder probieren kann zu spielen. Dann ist aber immer noch nicht garantiert, dass er schmerzfrei ist. Es besteht zweifelsfrei die Gefahr, dass er die WM nicht spielen kann, aber ich habe gute Hoffnung, dass er sie spielen kann."

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+++ 16:22 Uhr: Welche Rolle hat Alexander Nübel? +++ "Meine Rolle ist klar, aber meine Form ist relativ gut im Moment. Ich bin in die Rückrunde gut reingekommen und habe das bestätigt, was in der Hinrunde schon da war. Ich freue mich, dass ich morgen spielen darf. Es ist morgen kein Casting, die Rollen sind klar." Nagelsmann ergänzt: "Seine Rolle ist klar. Oli ist die Nummer 1. Alex unterstützt viel, dass was man von einer guten Nummer 2 erwartet. Bei sehr vielen Nationen wäre er wahrscheinlich die Nummer eins. Auf der Torwartposition haben wir keine Probleme."

+++ 16:20 Uhr: Es wird Diskussionen um den WM-Kader geben +++ "Ich kann nicht versprechen, dass jeder Spieler am Ende glücklich ist. Ich kann nur versprechen, dass wir als Trainerteam versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen den bestmöglichen Kader für uns zusammenzustellen und auch da wird es zweifelsfrei Diskussionen geben. Da kann ich mich festlegen, dass das passiert. Es wird sicherlich auch so sein, dass man aus diesem Kader zehn Spieler auch ersetzen könnte mit anderen Spielern, die es auch verdient hätten. Es wird am Ende auch immer Spieler treffen, die es absolut verdient hätten, für die aber kein Platz ist. Das ist leider so."

+++ 16:15 Uhr: Wie wird Ghana spielen? +++ "Ich gehe davon aus, dass sie immer wieder versuchen tief zu stehen und mit den drei schnellen Spitzen vorne auf Konter zu spielen und uns so weh zu tun. Ich glaube nicht, dass sie uns ständig hoch pressen werden oder selbst extrem viel Ball wollen, sondern viel auf Konter spielen."

+++ 16:12 Uhr: Nagelsmann erhöht Druck auf Sane +++ "Leroy hat weiterhin die Option sich zu zeigen, hier und natürlich auch bei seinem Klub. Die Tür ist für keinen zu, die nicht dabei sind, und die Tür ist nicht dauerhaft offen für die, die dabie sind. Sondern man muss das schon immer wieder bestätigen. Gerade auf Offensivposition gibt es immer wieder Entscheidungen, die das Momentum betreffen."

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+++ 16:10 Uhr: Spielt Deniz Undav? +++ "Geplant ist, dass er Einastzminuten bekommt, weil er es sich auch verdient hat. Das liegt nicht an Stuttgart, sondern einfach an seiner Quote."

+++ 16:08 Uhr: Wer spielt im Sturm? +++ "Wir wissen noch nicht genau, wie wir morgen spielen. Wir müssen das Abschlusstraining abwarten. Generell steht das morgige Spiel unter bisschen anderen Voraussetzungen, weil wir mehr rotieren müssen, um ein paar Spieler zu steuer, die aus Verletzungen kommen, noch nicht so viel gespielt haben in der Woche zuvor - oder jetzt ein sehr intensives Spiel hatten. [...] Und generell zu Einzelspieler: Wir haben mit jedem Spieler ein Rollengespräch geführt, und jeder Spieler weiß exakt, woran er ist. Ob der WM-Platz relativ sicher, oder nicht so sicher ist. Es würde sehr viel mit meiner Glaubwürdigkeit machen - gegenüber dem Spieler und auch gegenüber der Sinnhaftigkeit eines Rollengesprächs - wenn ich dann alles umwerfe und dem Spieler seine Rolle sage, es aber in den beiden Testspielen anders mache."

+++ 16:07 Uhr: Nübel freut sich auf Heimspiel +++ "Ich freu mich extrem, es ist ja quasi mein Wohnzimmer im Moment.Familie und Freunde sind da, deswegen freue ich mich, hier in Stuttgart spielen zu dürfen und kann es kaum erwarten."

+++ 16:05 Uhr: Nagelsmann bestätigt Nübel-Einsatz +++ "Das ist die Bestätigung. Wichtig ist glaube ich, dass man eins vorneweg sagt: Es ist kein Casting auf der Torwartposition, sondern es ist einfach eine Belohnung für die sehr guten Leistungen über einen ganz langen Zeitraum. Wenn man die letzten drei Monate nimmt, dann finde ich, dass Alex noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Seit dem Winter sind es extrem gute Leistungen und das möchten wir als Trainerteam belohnen."

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