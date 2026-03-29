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VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund live: Bundesliga im TV, im Livestream und im Ticker

Veröffentlicht:

von ran

ran Fußball Bundesliga

"BVB räumt auf!" - die Netzreaktionen zum Kehl-Aus

Videoclip • 02:03 Min

Am 28. Spieltag der Bundesliga empfängt der VfB Stuttgart Borussia Dortmund. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Die Länderspielpause ist vorbei, die Bundesliga ist wieder zurück. Am Ostersamstag bittet der VfB Stuttgart Borussia Dortmund ab 18:30 Uhr zum Topspiel (im Liveticker).

In der Tabelle sind beide Klubs direkte Nachbarn. Der BVB liegt als erster Bayern-Verfolger mit 61 Punkten auf Platz zwei, der VfB ist mit 53 Zählern Dritter.

Im Kampf um die Champions-League-Plätze dürfte vor allem den Gastgebern daran gelegen sein, weitere Punkte zu sammeln. So liegen mit RB Leipzig und der TSG Hoffenheim gleich zwei Klubs nur drei Zähler hinter den Schwaben.

ran hat alle wichtigen Informationen für das Spiel am Samstagabend.

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VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?

  • Partie: VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund

  • Wettbewerb: Bundesliga, 28. Spieltag

  • Datum: 04. April 2026

  • Uhrzeit: 18:30 Uhr

  • Austragungsort: MHP Arena (Stuttgart)

Stuttgart empfängt Dortmund: Läuft die Bundesliga live im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen dem VfB und dem BVB wird nicht im Free-TV übertragen.

VfB Stuttgart - BVB live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?

Das Bundesliga-Spiel ist am Samstag um 18:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.

Bundesliga live: Wo kann ich Stuttgart vs. Dortmund im Livestream sehen?

Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

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BVB zu Gast beim VfB: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga?

Einen Liveticker zu VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.

Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung vom VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund

  • Begegnung: VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund

  • Datum und Uhrzeit: 04. April 2026, 18:30 Uhr

  • Trainer: Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart), Niko Kovac (Borussia Dortmund)

  • Free-TV: -

  • Pay-TV: Sky

  • Livestream: Sky Go, WOW TV

  • Liveticker: ran.joyn.de

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