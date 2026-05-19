Die Entscheidung ist offenbar gefallen: Manuel Neuer soll bei der WM im Tor stehen. Oliver Baumann sei bereits informiert. Eine entscheidende Rolle spielten wohl Neuers Mitspieler beim FC Bayern.

Den Berichten zufolge habe Baumann dem Bundestrainer signalisiert, dennoch bei der WM dabei sein zu wollen.

Damit muss der Hoffenheim-Torwart, der die gesamte WM-Qualifikation im Tor stand, dem Bayern-Keeper und Weltmeister von 2014 weichen.

Wie mehrere Medien übereinstimmend melden, habe sich der Bundestrainer für Manuel Neuer als Nummer 1 entschieden - und seinen Entschluss Oliver Baumann bereits mitgeteilt.

Neuer-Comeback: Bayern-Stars entscheidend?

Am Samstagabend noch hatte Nagelsmann im "Sportstudio" ausweichend auf die Torhüter-Frage reagiert.

Auch Neuer, der nach der Heim-EM 2024 und 124 Länderspielen zurückgetreten war, wollte sich nicht konkret dazu äußern. "Ich bin da total entspannt. Wir feiern heute die Meisterschaft", sagte der 40-Jährige nach dem letzten Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln: "Ich habe in der nächsten Woche ein ganz wichtiges Spiel mit dem DFB-Pokal. Von daher ist es für mich kein Thema."

Ob er allerdings im Finale gegen den VfB Stuttgart am Samstag einsatzbereit ist, muss derzeit bezweifelt werden. Denn im Spiel gegen Köln wurde Neuer aufgrund von Problemen an der linken Wade in der 60. Minute ausgewechselt und von Jonas Urbig ersetzt.

Die Frage, wer bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada im Tor der deutschen Nationalmannschaft steht, schien eigentlich schon zugunsten von Baumann gefallen zu sein. Auch weil Nagelsmann zuletzt immer wieder betont hatte, dass der TSG-Schlussmann nach der Verletzung von Marc-Andre ter Stegen seine Nummer eins sei. Davon ging Baumann auch weiterhin aus. "Das ist mein Stand, ich habe keine andere Info", sagte Baumann in der "ARD" nach dem 0:4 bei Borussia Mönchengladbach am Samstag.

In den letzten Wochen aber sorgten Berichte über eine mögliche Kehrtwende bei Nagelsmann für Aufsehen. Am Wochenende hatte "Sky" berichtet, dass Neuer sein Comeback in der DFB-Auswahl geben werde. Darauf hätten sich Neuer, Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler verständigt.

Pikant: Entscheidend sollen dabei Neuers Mitspieler beim FC Bayern gewesen sein. Nach Informationen der "Sport Bild" drängten die Münchener Nationalspieler den Keeper, seinen DFB-Rücktritt zu überdenken. Auch Neuers Familie soll ihn ermutigt haben. Die neue Neuer-Tendenz sei daraufhin auch dem DFB mitgeteilt worden.

Die offizielle Entscheidung gibt der Bundestrainer am Donnerstag ab 14 Uhr bei der Nominierungs-Pressekonferenz des DFB bekannt.

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