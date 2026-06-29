Deutschland trifft nach einer durchwachsenen Gruppenphase am Montag (ab 22.30 Uhr im Joyn-Stream) im Sechzehntelfinale auf Paraguay. Julian Nagelsmann plant wohl keine großen Veränderungen in der Startelf.

Bundestrainer Julian Nagelsmann vertraut trotz des herben Stimmungsdämpfers zum Abschluss der Vorrunde gegen Ecuador (1:2) seiner Stammelf.

Für das Sechzehntelfinale gegen Paraguay am Montag (ab 22.30 Uhr im Joyn-Stream) in Foxborough ist daher mit keinen Überraschungen zu rechnen, zudem ist Linksverteidiger Nathaniel Brown nach seinen leichten Adduktorenproblemen wieder fit.

Vor Torhüter Manuel Neuer dürften zudem Kapitän Joshua Kimmich, Jonathan Tah und Antonio Rüdiger in der Viererkette spielen. Auch im Maschinenraum wird kein Wechsel erwartet. Felix Nmecha und Aleksandar Pavlovic sollten auch im vierten WM-Spiel beginnen.

Davor sollen Leroy Sané, Jamal Musiala und Florian Wirtz in der offensiven Dreierreihe hinter Stürmer Kai Havertz endlich wirbeln. Für Deniz Undav bleibt folgerichtig wohl wieder nur die Joker Rolle.

Im Rahmen der PK wollte Julian Nagelsmann noch nicht bestätigen, dass er bei der Startaufstellung mit Ausnahme der Rückkehr von Brown alles beim alten lässt. Er erklärte jedoch, dass er diese Überlegung verfolge, wenngleich taktische Wechsel möglich seien.