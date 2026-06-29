Weltmeisterschaft
WM 2026 - DFB-Team: Die voraussichtliche Startelf gegen Paraguay - setzt Nagelsmann auf Deniz Undav?
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
WM 2026: Platzt der Knoten? Völler hofft auf Wirtz, Musiala & Co.
Videoclip • 01:20 Min
Deutschland trifft nach einer durchwachsenen Gruppenphase am Montag (ab 22.30 Uhr im Joyn-Stream) im Sechzehntelfinale auf Paraguay. Julian Nagelsmann plant wohl keine großen Veränderungen in der Startelf.
Bundestrainer Julian Nagelsmann vertraut trotz des herben Stimmungsdämpfers zum Abschluss der Vorrunde gegen Ecuador (1:2) seiner Stammelf.
Für das Sechzehntelfinale gegen Paraguay am Montag (ab 22.30 Uhr im Joyn-Stream) in Foxborough ist daher mit keinen Überraschungen zu rechnen, zudem ist Linksverteidiger Nathaniel Brown nach seinen leichten Adduktorenproblemen wieder fit.
Hier kostenlos streamen: Das WM-Sechzehntelfinale zwischen Deutschland und Paraguay am 29. Juni ab 22:30 Uhr auf Joyn
Vor Torhüter Manuel Neuer dürften zudem Kapitän Joshua Kimmich, Jonathan Tah und Antonio Rüdiger in der Viererkette spielen. Auch im Maschinenraum wird kein Wechsel erwartet. Felix Nmecha und Aleksandar Pavlovic sollten auch im vierten WM-Spiel beginnen.
Davor sollen Leroy Sané, Jamal Musiala und Florian Wirtz in der offensiven Dreierreihe hinter Stürmer Kai Havertz endlich wirbeln. Für Deniz Undav bleibt folgerichtig wohl wieder nur die Joker Rolle.
Im Rahmen der PK wollte Julian Nagelsmann noch nicht bestätigen, dass er bei der Startaufstellung mit Ausnahme der Rückkehr von Brown alles beim alten lässt. Er erklärte jedoch, dass er diese Überlegung verfolge, wenngleich taktische Wechsel möglich seien.
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WM 2026: Die voraussichtlichen Aufstellungen beider Teams
Deutschland: Neuer/Bayern München (40 Jahre/127 Länderspiele) - Kimmich/Bayern München (31/113), Tah/Bayern München (30/50), Rüdiger/Real Madrid (33/85), Brown/Eintracht Frankfurt (23/7) - Pavlovic/Bayern München (22/14), Nmecha/Borussia Dortmund (25/11) - Sané/Galatasaray (30/79), Musiala/Bayern München (23/45), Wirtz/FC Liverpool (23/44) - Havertz/FC Arsenal (27/61) - Trainer: Nagelsmann
Paraguay: Gill/San Lorenzo de Almagro (26/9) - Caceres/Dynamo Moskau (26/20), Velazquez/Cerro Porteño (35/16), G. Gomez/Palmeiras (33/92), Canale/Lanus (29/4), Maidana/Talleres (20/4) - Cubas/Vancouver Whitecaps (30/36), Galarza/Atlanta United (24/17), Almirón/Atlanta United (32/64) - Avalos/Independiente (34/25), Enciso/Racing Straßburg (22/33)- Trainer: Alfaro
Schiedsrichter: Jalal Jayed (Marokko)
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