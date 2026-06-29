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Weltmeisterschaft 2026

WM 2026 - DFB-Team vs. Paraguay: So könnte Julian Nagelsmann die Startelf umbauen

Veröffentlicht:

von Martin Volkmar

ran Fußball

Wen lässt Julian Nagelsmann gegen Paraguay spielen? "Es gibt Überlegungen"

Videoclip • 01:10 Min

Mit welcher Aufstellung spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen Paraguay? ran nennt drei mögliche Varianten für Julian Nagelsmann.

Der Bundestrainer wollte sich nicht in die Karten schauen lassen.

"Es gibt taktische Überlegungen, ein bisschen etwas zu verändern. Wir schauen, was dem einen oder anderen helfen könnte, besser zur Geltung zu kommen", sagte Julian Nagelsmann auf der Abschlusspressekonferenz am Sonntagabend.

Das heiße aber nicht zwingend, dass es im Sechzehntelfinale gegen Paraguay (ab 22.30 Uhr im Stream auf Joyn und im Liveticker) neben taktischen auch große personelle Änderungen geben müsse, ergänzte er.

ran zeigt die wahrscheinlichsten Aufstellungen der DFB-Auswahl.

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DFB-Startelf: Die konservative Variante

Die Leistung gegen Ecuador (1:2) gäbe genug Grund zu Änderungen, doch die meisten Beobachter glauben nach Nagelsmanns Aussagen seit der Niederlage am Donnerstag, dass er gar nichts ändern wird.

Sprich: Die DFB-Elf wird genauso beginnen wie in den ersten beiden Partien, also gegenüber der Ecuador-Partie würde lediglich der dort verletzt fehlende Nathaniel Brown anstelle von David Raum auf die linke Seite zurückkehren.

Variante A: Neuer – Kimmich, Tah, Rüdiger, Brown – Nmecha, Pavlovic – Sane, Musiala, Wirtz - Havertz

DFB-Startelf: Der Kimmich-Boss-Move

Nachdem Nagelsmann kurz nach dem letzten Spiel ein Festhalten an Felix Nmecha und Aleks Pavlovic priorisierte, könnte der tiefere Blick auf die Daten vielleicht zu einem Umdenken geführt haben – ebenso wie die klaren Meinungsäußerungen nahezu aller Experten.

Denn Pavlovic ist bislang im Vergleich zu seiner guten Saison beim FC Bayern nur ein Schatten, agiert ungewohnt zweikampfschwach und mit (zu vielen) Ballverlusten.

Gleichzeitig ist Kapitän Joshua Kimmich bisher als Rechtsverteidiger eine Fehlbesetzung, der defensiv gegen schnelle Gegenspieler große Probleme hat und nach vorne kaum Einfluss aufs deutsche Spiel hatte.

Daher empfehlen ehemalige Nationalspieler wie Philipp Lahm, Stefan Effenberg oder Stefan Reuter, Pavlovic eine Pause zu geben und Kimmich stattdessen auf die Position in der Zentrale zu versetzen, in der er im Verein als Antreiber und Spielmacher ein bärenstarkes Jahr hingelegt hat.

Rechts hinten könnte dann ein gelernter Innenverteidiger wie Waldemar Anton oder Malick Thiaw für zusätzliche Sicherheit und Stabilität in der Abwehr sorgen.

Variante B: Neuer – Anton, Tah, Rüdiger, Brown – Nmecha, Kimmich – Sane, Musiala, Wirtz - Havertz

DFB-Startelf: Nagelsmann rotiert

Unwahrscheinlich, aber aufgrund der jüngsten Leistungen sportlich zu rechtfertigen, wäre ein größerer Umbau der Startelf. Neben Pavlovic würden dann auch einige Offensivspieler auf die Bank gesetzt werden.

So könnte Jamie Leweling auf der rechten Offensivseite den umstrittenen Leroy Sane ersetzen oder Deniz Undav als einziger echter Stürmer reinkommen und Kai Havertz dafür anstelle von Sane nach hinten rotieren.

Auch eine Herausnahme der schwächelnden Jamal Musiala oder Florian Wirtz wäre begründbar, als Alternative böte sich Nadim Amiri an.

Variante C: Neuer – Anton, Tah, Rüdiger, Brown – Nmecha, Kimmich – Havertz, Amiri, Wirtz – Undav

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