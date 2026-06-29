ran Fußball Wen lässt Julian Nagelsmann gegen Paraguay spielen? "Es gibt Überlegungen" Videoclip • 01:10 Min Link kopieren Teilen

Mit welcher Aufstellung spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen Paraguay? ran nennt drei mögliche Varianten für Julian Nagelsmann.

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DFB-Startelf: Nagelsmann rotiert Unwahrscheinlich, aber aufgrund der jüngsten Leistungen sportlich zu rechtfertigen, wäre ein größerer Umbau der Startelf. Neben Pavlovic würden dann auch einige Offensivspieler auf die Bank gesetzt werden. So könnte Jamie Leweling auf der rechten Offensivseite den umstrittenen Leroy Sane ersetzen oder Deniz Undav als einziger echter Stürmer reinkommen und Kai Havertz dafür anstelle von Sane nach hinten rotieren. Auch eine Herausnahme der schwächelnden Jamal Musiala oder Florian Wirtz wäre begründbar, als Alternative böte sich Nadim Amiri an. Variante C: Neuer – Anton, Tah, Rüdiger, Brown – Nmecha, Kimmich – Havertz, Amiri, Wirtz – Undav

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