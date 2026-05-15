WM 2026: Tunesien nominiert Khedira von Union Berlin

Rani Khedira ist erst seit März Nationalspieler Tunesiens - und wurde nun auch für die WM in den USA, Mexiko und Kanada nominiert. Der Abräumer ist nicht der einzige Bundesliga-Profi bei den Nordafrikanern.

Union Berlins Rani Khedira fährt mit Tunesien zur Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada. Der Abräumer führt ein Bundesliga-Quartett an, das von den Nordafrikanern für die Endrunde nominiert wurde. Neben Khedira sind auch Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt) sowie die beiden Augsburger Ismael Gharbi und Elias Saad, der an Zweitligist Hannover 96 ausgeliehen ist, dabei.

Khedira war erst im März erstmals in den Kader Tunesiens berufen worden. Zuvor hatte der jüngere Bruder von Rio-Weltmeister Sami Khedira einen Verbandswechsel noch abgelehnt. Für die deutschen Junioren-Auswahlmannschaften war Khedira insgesamt 13 Mal aufgelaufen. Vor vier Jahren hatte ihn der damalige Bundestrainer Hansi Flick in seinen Perspektivkader geholt, ein Länderspiel absolvierte Khedira aber nicht für Deutschland.