Fußball
WM 2026: Elfenbeinküste vs. Ecuador live im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker
Aktualisiert:
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Videoclip • 06:21 Min
In der deutschen Gruppe treffen am ersten Spieltag der WM die Elfenbeinküste und Ecuador aufeinander. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream sowie zur Anstoßzeit.
Das Duell zwischen der Elfenbeinküste und Ecuador dürften vor allem deutsche Fußball-Fans gespannt beobachten, trifft die DFB-Elf in der Gruppenphase der WM doch noch auf beide Mannschaften.
Beide Teams bringen dabei eine Menge Bundesliga-Prominenz auf den Rasen.
Yan Diomande (RB Leipzig), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Elye Wahi und Evan Ndicka (ehemals Eintracht Frankfurt), Odilon Kossounou (ehemals Bayer Leverkusen) auf Seiten der Côte d'Ivoire und die Ecuadorianer Willian Pacho (ehemals Eintracht Frankfurt) und Piero Hincapie (ehemals Bayer Leverkusen) spielen oder spielten bereits im deutschen Oberhaus.
ran hat alle Infos zum Spiel zusammengefasst.
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Elfenbeinküste vs. Ecuador live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?
Anstoß: Montag, 15. Juni 2026, 01:00 Uhr (MESZ)
Spielort: Lincoln Financial Field, Philadelphia (USA)
Wettbewerb: WM 2026, Gruppe E
Elfenbeinküste - Ecuador live im TV und Stream sehen
Gute Nachrichten für alle Fans: Das WM-Spiel zwischen der Elfenbeinküste und Ecuador läuft live im Free-TV. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ausgewählte Partien - darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft.
Der WM-Auftakt der Elfenbeinküste gegen Ecuador wird live in der ARD übertragen und ist zudem kostenlos im Joyn-Livestream verfügbar.
Durch die Zeitverschiebung zu den Spielorten in Nordamerika werden viele WM-Partien spät am Abend angepfiffen. Anstoß dieser Partie ist in der Nacht von Sonntag auf Montag um 1 Uhr deutscher Zeit.
WM 2026: Elfenbeinküste vs. Ecuador im Liveticker
Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zu Elfenbeinküste gegen Ecuador gibt es wie gewohnt auf ran.de.
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