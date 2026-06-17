WM 2026: Ohne Sorgen - DFB-Team startet Vorbereitung auf zweites Spiel - DFB-News im Ticker

Das DFB-Team hat bei der WM 2026 eine machbare Gruppe erwischt. Doch nicht nur die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit Ambitionen nach Amerika. Die Entwicklungen im News-Ticker.

Die WM 2026 in den USA, in Kanada und in Mexiko wird die größte der bisherigen Fußballgeschichte. Vom 11. Juni bis zum 19. Juli kämpfen 48 Nationen um den Titel.

Nach dem Traumstart gegen Curacao (7:1) trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Samstag (22.00 Uhr MESZ) in Toronto auf die Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire). Mit einem weiteren Sieg hätte der viermalige Weltmeister vorzeitig die K.o.-Phase erreicht.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat in kompletter Mannschaftsstärke die Vorbereitung auf das zweite WM-Gruppenspiel aufgenommen. Beim Training am Mittwochvormittag (Ortszeit) im Spry Soccer Stadium auf dem Gelände der Wake Forest University standen alle 26 Spieler plus Trainingstorhüter Jonas Urbig auf dem Platz.

Entsprechend achten die DFB-Profis derzeit verstärkt darauf, sich außerhalb der Trainingsanlagen umsichtig zu bewegen. "Ich habe das Gefühl, wenn du mal auf so eine Schlange trittst, kann es schon böse enden. Deswegen versuchen wir uns hier eher zurückzuhalten, was die Tiere angeht."

Nach den vorliegenden Informationen handelte es sich bei der Art um einen Nordamerikanischen Kupferkopf. Die in North Carolina weit verbreitete Schlangenart gilt als giftig. Ein Biss ist normalerweise nicht lebensbedrohlich, sollte jedoch ärztlich behandelt werden. Die Begegnung hat bei Kimmich Eindruck hinterlassen. "Hier habe ich ein bisschen Respekt. In Deutschland habe ich das Gefühl, da gibt es nicht so viele gefährliche Tiere."

Wie Joshua Kimmich bei einer Pressekonferenz berichtete, wurde in der Nähe des DFB-Camps eine giftige Schlange entdeckt. "Wir haben gestern eine Schlange gesehen, aber da wurde uns gesagt, dass die giftig ist. Bei einem Biss muss man mal ins Krankenhaus fahren. Ich glaube nicht, dass man stirbt, aber es ist zumindest mal gefährlich."

+++ 16. Juni: Joshua Kimmich verteidigt Leroy Sane +++

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Spielern am Dienstag trainingsfrei gegeben, der Kapitän erfüllt aber trotzdem seine Pflichten.

Joshua Kimmich stellte sich bereits um 10 Uhr Ortszeit im DFB-Teamquartier in Winston-Salem den Medien.

Die wichtigsten Aussagen:

Joshua Kimmich über ...

... den Auftaktsieg: Ich glaube, dass es generell ein Sieg war, der erwartet wurde, von außen und von uns auch. Es war ein überzeugender Sieg. Wir haben fünf Minuten, wo wir gestruggelt haben, aber ansonsten haben wir sehr wenig zugelassen. Es ist auch nicht selbstverständlich, gegen einen unterlegenen Gegner so deutlich zu gewinnen.

... die Elfenbeinküste und Diomande: Natürlich hat er eine brutale Entwicklung genommen. Vor einem Jahr hat den keiner gekannt. Ich habe früh in der Saison etwas von David über ihn gehört. Er hat eine überragende Saison gespielt in einem Team, wo es nicht nur bergauf ging. Er hat sehr spektakuläre Leistungen gebracht, sein Dribbling ist außergewöhnlich, wie er ein Start-Stopp-Dribbling hat. Ein bisschen wie Kingsley bei uns früher bei Bayern. Er hat ein krasses Tempo. Es gibt aber noch andere Spieler, die sie haben. Wir müssen uns sehr gut vorbereiten.

... die Physis der kommenden beiden Gegner: Wir haben das Spiel nicht gesehen, weil wir im Flugzeug waren, aber ich glaube auch, dass beide physisch sehr stark sind und mit den Bedingungen gut klar kommen. Die beiden Gegner unterscheiden sich nochmal ein bisschen. Ecuador verteidigt sehr, sehr gut. Die Elfenbeinküste hat spektakuläre Spieler in der Offensive, die gut sind im Umschalten. Wir haben viele Stärken, um beiden Teams wehzutun.

... Felix Nmecha: Er ist einer der talentiertesten Spieler, die wir haben. Er hat eine extreme Physis, ist sehr schnell, sehr robust, ist technisch für seine Größe überragend. Sein Tor war außergewöhnlich. Er ist auch einer, der den Ball mal treiben kann. Der gibt uns sehr viel, er kann auch gut verteidigen, gerade mit seiner Schnelligkeit.

... Kritik von Joachim Löw (siehe unten): Wir haben das erste Spiel gemacht gegen einen Gegner, der nicht das Weltklasseniveau hat. Es werden jetzt ein paar Prüfsteine auf uns zukommen, wo man sehen wird, wo wir stehen. Wir müssen an der Stabilität arbeiten, dürfen nicht so viel lassen, müssen weniger Gegentore bekommen. Trotzdem schießen wir auf der anderen Seite sieben Tore und können noch drei, vier mehr machen. Wir sollten jetzt die zwei Gruppenspiele noch spielen und danach können alle Experten bewerten, wo wir stehen.

... Nathaniel Brown: Er ist sehr ruhig und zurückhaltend neben dem Platz, ist da immer in seiner Dreiergruppe unterwegs mit Assan und Pavlo. Auf dem Platz ist er sehr mutig und bringt seine Qualitäten ein. Er hat sich bei mir noch nicht über den FC Bayern erkundigt, aber er hat einen super Start ins Turnier gehabt mit Tor und Vorlage. Das ist mir damals leider nicht gelungen gegen Mexiko.

... Jamal Musiala: Eine Familie wird man auf dem Platz mehr als neben dem Platz. Wenn ich sehe, dass Jamal Musiala 30 Meter zurücksprintet und den Ball erobert. Klar, viele schauen auf sein Tor oder seine spektakulären Dribblings, ich bin dann einer, der auf sowas schaut.

... die Arbeit gegen den Ball: Wir sind eine Mannschaft, die viel Qualität mit Ball hat, aber es ist auch wichtig, dass wir gut absichern. Wir müssen die Konterspieler kontrollieren. Das wird auch gegen die Elfenbeinküste wichtig sein. Wenn du den Raum mit 50 bis 60 Metern hinter dir verteidigen musst, dann unkonzentriert bist, dann kann es ein bisschen schwierig werden im Wettrennen. Deshalb müssen wir die Dinge vorher lösen.

... Julian Nagelsmann: Es ist schon was anderes, Vereinstrainer und Bundestrainer zu sein. Bei Julian dachte ich am Anfang, dass er jeden Tag auf dem Platz stehen und mit der Mannschaft arbeiten muss. In den letzten Monaten ist er sehr klar in der Kommunikation, was er möchte und von uns verlangt. Er spricht die Dinge offen an, das ist eine besondere Qualität. Er hat keine Angst davor, Spieler auch mal zu kritisieren. Das ist wichtig, wenn man sich weiterentwickeln möchte als Spieler und als Mannschaft. Er ist angekommen, hat ein neues Trainerteam um sich herum. Davor war Sandro noch da, die Abläufe werden jetzt homogener. Man merkt das auch auf dem Platz, finde ich. Nach der Euro hatten wir eine sehr gute Phase bis zur Nations League und der Slowakei. Aber auch da ist er sich treu geblieben und hat seine Überzeugung in die Mannschaft getragen. Das macht er sehr, sehr gut und deshalb folgen ihm die Spieler auch.

... Kritik an Leroy Sane: Finde ich nicht so verständlich. Ich fand ihn extrem engagiert, vor allem sein Umschaltverhalten, das ist etwas worauf ich achte, er hat mich nie allein gelassen, hat versucht, immer schnell wieder hinter den Ball zu kommen. Er hat jetzt kein Tor gemacht. Wichtig ist, dass wir es nicht nur daran bemessen, es ist cool, wenn er drei Tore macht, aber es gibt auch andere Aufgaben, die er zu erfüllen hat und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Dementsprechend verstehe ich die Kritik wirklich nicht. Auch wenn ich Leroys Körpersprache gesehen habe, die ja oft kritisiert wird bei ihm.

... die Mischung aus Erfahrung und frischem Wind: Die Mischung hilft uns definitiv. 2018 dachte ich auch, wir haben eine überragende Mischung mit Weltmeistern und Confed-Cup-Siegern. Am Ende hat uns die Mischung nicht geholfen. Diesmal kommt dazu, dass wir außer Manu nur Spieler haben, die noch nichts mit der Nationalmannschaft gewonnen haben, dass wir den Hunger drin haben. Wir haben viele Spieler, die das auch schätzen, hier dabei zu sein.