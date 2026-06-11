ran Fußball WM-Titel für Deutschland? Völler über DFB-Ziel Videoclip • 01:18 Min Link kopieren Teilen

Wer wird Weltmeister und wie schneidet die deutsche Nationalmannschaft ab? ran hat zahlreiche Fußball-Experten befragt, die auch ihren ganz persönlichen Hot Take zur WM-Endrunde abgeben.

Am Donnerstag startet die WM 2026. In den USA, Kanada und Mexiko wird nicht nur der nächste Weltmeister gesucht, sondern auch die Antwort auf viele große Fragen. Wer geht als Favorit ins Turnier? Welche Nationen enttäuschen? Und was ist Deutschland nach den vergangenen Turnieren wirklich zuzutrauen? Eröffnungsfeier in Mexiko am 11. Juni ab 19:30 Uhr kostenlos auf Joyn ran hat mehrere Fußball-Experten nach ihren Prognosen gefragt.

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Bald verfügbar Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 00:00 • Fussball WM Auftakt live: Brasilien – Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 00:00 • Fussball WM Auftakt live: Brasilien – Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

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Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 23:50 • Fussball WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream Verfügbar auf Joyn 213 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 23:50 • Fussball WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream Verfügbar auf Joyn 213 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 15.06. 17:05 • Fussball WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 175 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 17:05 • Fussball WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 175 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 15.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 15.06. 23:45 • Fussball WM Auftakt live: Saudi-Arabien - Uruguay im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 23:45 • Fussball WM Auftakt live: Saudi-Arabien - Uruguay im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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Lars Stindl (ran-Experte, 11 Länderspiele, Confed-Cup-Sieger 2017, 376 Bundesliga-Spiele) Wo landet Deutschland? Die Vorrunde werden wir natürlich schon überstehen. Im Achtelfinale könnte dann schon Frankreich kommen, das wäre natürlich ein harter Brocken. Da kommt dann auch ganz, ganz viel auf Tagesform an und da kannst du natürlich auch mal verlieren. Auf der anderen Seite kannst du alle Gegner an einem guten Tag schlagen und bis ins Finale vorrücken. Ich sehe Deutschland auf jeden Fall gewappnet, in wichtigen Spielen eine besondere Leistung zu zeigen und warum sollen sie nicht ganz weit kommen. Wer wird Weltmeister? Top-Favoriten sind die Franzosen und die Spanier. Außerdem Brasilien, Argentinien, dazu Portugal, die eine brutal gute Mannschaft haben. Und dann gibt es einen weiteren Kreis mit Deutschland, den Engländern und noch ein, zwei Teams. Das ist abhängig von ganz vielen verschiedenen Faktoren wie Gruppendynamik, Tagesform in den wichtigen Spielen und am Ende natürlich auch ein bisschen Spielglück. Persönlicher Hot Take: Ich bin sehr gespannt auf die Portugiesen, die eine super Mannschaft haben, unter anderem mit dem Trio von PSG. Vielleicht erfüllt sich Cristiano Ronaldos großer Traum, Weltmeister zu werden, doch noch am Ende seiner Karriere. Ich bin auch gespannt auf die Brasilianer, die für mich auf den einzelnen Positionen richtig gut besetzt sind und mit dem Klima vielleicht am besten klarkommen. Und auch den Marokkanern traue ich viel zu.

Thomas Helmer (68 Länderspiele, Europameister 1996) Wo landet Deutschland? Wenn die Stimmung weiter so gut ist im Team, Musiala und Wirtz sich steigern und alle ihre Top-Leistungen abrufen, kommen wir mindestens ins Viertelfinale, wenn nicht sogar ins Halbfinale. Wer wird Weltmeister? England. Persönlicher Hot Take: Mannschaften wie Marokko, Mexiko, vielleicht auch Ecuador werden sicher nominell bessere Teams ärgern, nur hoffentlich nicht uns. Und Torschützenkönig werden Mbappé oder Harry Kane, wobei ich es Harry Kane wünschen würde.

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Urs Meier (ran-Experte, ehemaliger FIFA-Schiedsrichter mit Einsätzen bei einer EM und WM) Wo landet Deutschland? Viertelfinale. Wer wird Weltmeister? Spanien. Persönlicher Hot Take: Argentinien fliegt früh raus und Norwegen rockt die WM.

Clemens Tönnies (ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender des FC Schalke 04) Wo landet Deutschland? K.o.-Runde. Deutschland wird die Gruppenphase - im Gegensatz zu den letzten beiden WM-Endrunden - sicher überstehen. An einem guten Tag ist danach alles möglich. Zu den Favoriten zählen wir dieses Mal aber nicht. Wer wird Weltmeister? Frankreich. Spanien hat das beste Team - aber die Franzosen haben das Team mit den besten Einzelspielern. Allen voran wird Michael Olise dem Turnier seinen Stempel aufdrücken. Persönlicher Hot Take: Den Gastgebernationen Kanada, Mexiko und den USA ist mit den eigenen Fans im Rücken und einer Euphoriewelle im Land einiges zuzutrauen. Ebenfalls sind die Türkei und Marokko für eine Überraschung gut.

Olaf Thon (52 Länderspiele für Deutschland, 1990 Weltmeister, 443 Bundesliga-Spiele) Wo landet Deutschland? Viertelfinale. Wer wird Weltmeister? England. Persönlicher Hot Take: Brasilien fliegt im Achtelfinale raus, die Elfenbeinküste wird positiv überraschen und ⁠Harry Kane wird Torschützenkönig.

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Pierre Littbarski (73 Länderspiele für Deutschland, 1990 Weltmeister, 406 Bundesliga-Spiele) Wo landet Deutschland? Halbfinale. Wer wird Weltmeister? Argentinien. Persönlicher Hot Take: Norwegen wird alle überraschen.

Matthias Opdenhövel (ran-Moderator Bundesliga und U21, bei zahlreichen Welt- und Europameisterschaften vor Ort gewesen) Wo landet Deutschland? Halbfinale. Wer wird Weltmeister? Marokko. Persönlicher Hot Take: Siehe vorherige Frage :-).

Jonas Friedrich (ran-Kommentator Bundesliga) Wo landet Deutschland? Ich sehe ein ehrenhaftes Aus im Viertelfinale. Wer wird Weltmeister? Frankreich. Kein origineller Tipp, aber dafür sicher! Persönlicher Hot Take: Gar nicht so hot: auf dem Siegerfoto taucht erneut ein Deplatzierter auf. Wahlweise ein Goldsteak-Koch oder der US-Präsident. Auch interessant: Fußball-WM 2026: Alle WM-Kader! Die nominierten Spieler im Überblick

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Daniel Caligiuri (372 Bundesliga-Spiele, DFB-Pokalsieger mit dem VfL Wolfsburg) Wo landet Deutschland? Halbfinale. Wer wird Weltmeister? Frankreich. Persönlicher Hot Take: USA kommt ins Viertelfinale.

Nicolas Kristof (Torwart bei Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg, stand 2026 vor der WM im Kader Österreichs) Wo landet Deutschland? Achtelfinale. Wer wird Weltmeister? Spanien. Persönlicher Hot Take: Türkei erreicht das Halbfinale.

Bastian Oczipka (304 Bundesliga-Spiele, Vizemeister 2018, U-19-Europameister mit Deutschland 2008) Wo landet Deutschland? Deutschland kommt ins Viertelfinale. Danach wird es aus meiner Sicht gegen die absoluten Top-Nationen schwer. Wer wird Weltmeister? Portugal. Meiner Meinung nach sehr guter Kader, mit Vitinha und Joao Neves Top Spieler auf der 6. Könnte die Überraschung werden im Gegensatz zu den Favoriten Spanien und Frankreich. Persönlicher Hot Take: Die Niederlande werden es schwer haben. Meiner Meinung nach sind sie nicht auf dem Niveau, auf dem sie vor einigen Jahren noch waren und ich finde ihre Gruppe ist nicht zu unterschätzen.