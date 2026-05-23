Formel 1: Russell holt Pole in Montréal - Teamkollege Antonelli geschlagen

George Russell startet beim Grand Prix von Kanada von der Pole Position. Der Brite behauptet sich hauchdünn vor seinem Teamkollegen Kimi Antonelli.

George Russell hat die Pole Position in Kanada erobert und steuert auf ein perfektes Wochenende zu. Der Engländer entschied das Mercedes-Duell mit WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli für sich, um 68 Tausendstelsekunden verwies er den Italiener auf Rang zwei. Dritter wurde Weltmeister Lando Norris im McLaren vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri.

Im Rennen am Sonntag (ab 22 Uhr im Liveticker) peilt Russell nun seinen ersten Grand-Prix-Sieg seit dem Saisonauftakt Anfang März in Melbourne an. Zuletzt hatte Antonelli dreimal in Folge das Hauptrennen gewonnen, in Montréal zeigte sich Russell aber von Beginn an wehrhaft: Am Freitag holte er bereits die Pole Position für den Sprint und gewann am Samstag dann das Kurzrennen.