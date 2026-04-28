WM 2026 - IFAB beschließt: Rote Karte für Mund zuhalten

Nach einer Forderung von FIFA-Präsident Gianni Infantino hat das International Football Association Board (IFAB) beschlossen, dass Profis, die sich in einer Auseinandersetzung mit Gegenspielern den Mund zuhalten, bei der Fußball-WM im Sommer mit der Roten Karte bestraft werden können.

Das gab das IFAB am Dienstag nach einer Sondersitzung im kanadischen Vancouver bekannt. Auslöser war die Aufregung um Gianluca Prestianni von Benfica Lissabon, der Vinicius Junior von Real Madrid im Playoff-Duell der Champions League rassistisch beleidigt haben soll und sich dabei das Trikot vor den Mund gezogen hatte.

"Es muss vermutet werden, dass ein Spieler etwas gesagt hat, das er nicht hätte sagen dürfen - sonst hätte er seinen Mund nicht bedecken müssen", sagte Infantino zuletzt. Eine Hinausstellung sei eine Maßnahme, "die wir ergreifen müssen, wenn wir es mit unserem Kampf gegen Rassismus ernst meinen".

Ob die Regel auch in anderen Wettbewerben wie beispielsweise der Bundesliga oder der Champions League zur Geltung kommt, ist zunächst den Organisatoren überlassen.