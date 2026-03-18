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Borussia Dortmund: Erneutes Sancho-Comeback nimmt beim BVB Fahrt auf
Veröffentlicht:von Mike Stiefelhagen
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Jadon Sancho und Borussia Dortmund flirten angeblich wieder! Ein erneutes Comeback scheint mehr als möglich.
Die Gerüchte um eine erneute Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund nehmen wieder Fahrt auf.
Laut einem Bericht der "Sport Bild" könnte ein dritter Anlauf des Engländers beim BVB real werden. Intern soll der Flügelspieler wieder ernsthaft als mögliche Verstärkung für den Sommer diskutiert werden.
Dem Bericht zufolge gab es in der Dortmunder Führung zuletzt unterschiedliche Einschätzungen zur Personalie.
Während Sportdirektor Sebastian Kehl einer Rückkehr demnach offen gegenübergestanden haben soll, scheint Sport-Geschäftsführer Lars Ricken skeptisch zu sein
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BVB-Comeback: Sancho würde wohl auf Geld verzichten
Trainer Niko Kovac sei über den möglichen Wechsel informiert worden.
Ein konkreter Kontakt zum Spieler habe noch nicht stattgefunden. Sancho soll sich aber ein weiteres Engagement in Dortmund gut vorstellen können.
Demnach wäre der 25-Jährige sogar bereit, finanzielle Einbußen in Kauf zu nehmen.
Aktuell steht Sancho als Leihspieler von Manchester United bei Aston Villa unter Vertrag. Sportlich spielt er dort jedoch nur eine Nebenrolle: In 29 Pflichtspielen gelangen ihm bislang ein Tor und eine Vorlage.
Sein Vertrag bei United läuft aus, weshalb der Offensivspieler ablösefrei zu haben wäre.
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