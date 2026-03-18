FC Bayern: VAR-Ärger gegen Leverkusen - hat der Schiri diesen Elfer übersehen?

Jadon Sancho und Borussia Dortmund flirten angeblich wieder! Ein erneutes Comeback scheint mehr als möglich.

Die Gerüchte um eine erneute Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund nehmen wieder Fahrt auf.

Laut einem Bericht der "Sport Bild" könnte ein dritter Anlauf des Engländers beim BVB real werden. Intern soll der Flügelspieler wieder ernsthaft als mögliche Verstärkung für den Sommer diskutiert werden.

Dem Bericht zufolge gab es in der Dortmunder Führung zuletzt unterschiedliche Einschätzungen zur Personalie.

Während Sportdirektor Sebastian Kehl einer Rückkehr demnach offen gegenübergestanden haben soll, scheint Sport-Geschäftsführer Lars Ricken skeptisch zu sein