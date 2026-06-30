WM 2026: Klopp steht wohl für das Bundestraineramt bereit - DFB-News im Ticker

ran Fußball Havertz unterbricht Reporter und wird deutlich: "Interessiert mich null!" Videoclip • 02:22 Min Link kopieren Teilen

Hier findet ihr alle Nachrichten rund ums DFB-Team bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Die Entwicklungen im News-Ticker.

Die WM 2026 in den USA, in Kanada und in Mexiko wird die größte der bisherigen Fußballgeschichte. Vom 11. Juni bis zum 19. Juli kämpfen 48 Nationen um den Titel. ran hat alle News und Entwicklungen im Ticker. Auch interessant: WM 2026: Diese Spiele laufen exklusiv bei MagentaTV

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+++ 30. Juni: Manuel Neuer bestätigt erneuten DFB-Abschied +++ Mit dem bitteren Aus gegen Paraguay hat die Nationalmannschaftskarriere von Manuel Neuer ein - erneutes - Ende genommen. "Ja", sagte der Torhüter auf die Frage, ob das Sechzehntelfinale der WM sein letztes Länderspiel gewesen sei, in der ARD. Neuer hatte bereits nach der EM 2024 in Deutschland seinen Rücktritt erklärt, gab zur Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko aber sein Comeback im DFB-Trikot. Oliver Baumann, Stammtorwart in der Qualifikation, rückte dafür wieder ins zweite Glied. Neuer ist 40 Jahre alt, die Niederlage gegen Paraguay (3:4 im Elfmeterschießen) war sein 128. Länderspiel. In der "ewigen" DFB-Liste liegt der Weltmeister von 2014 damit auf Rang fünf hinter Lothar Matthäus (150), Miroslav Klose (137), Thomas Müller (131) und Lukas Podolski (130) - allesamt ebenfalls Weltmeister. Welche Kollegen außerdem aus eigenen Stücken ihre DFB-Karriere beenden, bleibt vor der EM 2028 in Großbritannien und Irland abzuwarten. Neuer ist mit Abstand der Älteste, zu den wenigen anderen Ü-30ern im Team gehört auch Kapitän Joshua Kimmich (31) - der einen Rücktritt ausschloss. "Ich werde immer die Power haben für einen neuen Anlauf. Was ich niemals tun werde, ist: aufgeben", sagte er. Mehr zum Thema: Nach WM-Aus: Manuel Neuer bestätigt erneuten DFB-Abschied

+++ 29. Juni: DFB-Stars sollen über Nagelsmann-Vorgehen verwundert sein +++ Julian Nagelsmann bekommt dieser Tage von zahlreichen Experten einiges an Kritik ab. Eine Situation, die für einen deutschen Bundestrainer im Laufe einer WM im Grunde nicht unüblich ist. Doch wie steht es eigentlich um die Beziehung zwischen der Mannschaft und dem Coach? Laut Informationen der "Bild", die sich auf Informationen aus der Mannschaft bezieht, herrscht über manche Dinge durchaus Verwunderung. So soll Nagelsmann abseits der Trainingseinheiten nur selten das direkte Gespräch mit seinen Spielern suchen. Dies soll die Folge gehabt haben, dass einige Akteure vor dem Ecuador-Spiel selbst nicht genau gewusst haben, wer spielt und wer nicht. Erst auf der Pressekonferenz soll klar geworden sein, dass der Coach nur die verletzungsbedingten Wechsel vornehmen möchte. Die Verwirrung soll auch davon gestärkt worden sein, dass im Abschlusstraining noch Maximilian Beier an der Seite von Florian Wirtz und Leroy Sané agierte, im Spiel aber doch wieder Jamal Musiala ran durfte. Nagelsmann begründete seine Entscheidung damit, dass sich die Mannschaft weiter einspielen solle. Dann wechselte er gegen Ecuador aber doch munter durch. Von den Feldspielern sind nur noch Nachrücker Assan Ouédraogo und Nick Woltemade ohne Einsatz. Bei Woltemade ist das verwunderlich, da der Angreifer einen großen Anteil an der geglückten Qualifikation hatte. Ebenso erstaunlich kam die Tatsache, dass Nadiem Amiri nach seiner guten Joker-Leistung gegen die Elfenbeinküste gegen Ecuador gar nicht ran durfte. Die Mannschaft soll sich dem Bericht der "Bild" für den weiteren Turnierverlauf mehr Klarheit und eine frühere Gewissheit über die Pläne des Trainers und ihre eigene Rolle wünschen. Auch interessant: DFB-Team: "Ein Vollskandal!" Deutschland hadert mit Schiedsrichter – die Stimmen nach dem Paraguay-Debakel

+++ 27. Juni: Nathaniel Brown zurück im Training +++ Aufatmen bei Julian Nagelsmann: Linksverteidiger Nathaniel Brown ist nach seinen leichten Adduktorenproblemen auf den Trainingsplatz zurückgekehrt und steht dem Bundestrainer damit im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay zur Verfügung. Brown war im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador (1:2) von David Raum ersetzt worden. Nagelsmann begrüßte beim Training am Samstag im Spry Soccer Stadium in Winston-Salem alle 25 verbliebenen Spieler. Die Abschlusseinheit findet am Sonntagmorgen (Ortszeit) statt, ehe es danach im FIFA-Charterflieger nach Boston geht. Das Sechzehntelfinale findet am Montag (22.30 Uhr im Livestream) in Foxborough statt.

Der DFB-Kader in der Übersicht:

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