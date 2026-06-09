ran Fußball WM 2026: Müller sicher! "Können große Nationen schlagen" Videoclip • 01:11 Min Link kopieren Teilen

Das DFB-Team hat bei der WM 2026 eine machbare Gruppe erwischt. Doch nicht nur die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit Ambitionen nach Amerika. Die Entwicklungen im News-Ticker.

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+++ 09. Juni: Julian Nagelsmann bekommt "geisteskranke" Hassmails +++ Julian Nagelsmann ist offen für Feedback - aber wenn es beleidigend wird, geht es ihm schlicht zu weit. "Du wirst niemals allen gerecht werden. Wenn ich zwanzig E-Mails kriege, weil ich einen Kader nominiere, wo drinsteht: 'Ich wünsche Ihnen baldige Heilung, weil Sie geisteskrank sind', dann finde ich die Kritik ein bisschen schwierig", sagte der Fußball-Bundestrainer in der ARD-Dokumentation "WM-Wahnsinn und Titelträume". Auch Nico Schlotterbeck hat schlechte Erfahrungen mit vernichtender Kritik. "Das mediale Echo kann mit einem viel machen. Nach der WM in Katar hatte ich lange damit zu kämpfen, das macht was mit einem Menschen", sagte der Abwehrspieler von Borussia Dortmund. "Das hat mich über Tage, Wochen, Monate verfolgt. Aber ich bin als Mensch gereift."

+++ 09. Juni: Havertz mit Missgeschick - Neuer gibt Comeback +++ Kai Havertz hat einen Volltreffer der unfreiwilligen Art gelandet: Der Offensivspieler des FC Arsenal schoss beim öffentlichen Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Winston-Salem versehentlich einen Fotografen ab. Havertz traf den dicht neben dem Platz stehenden Mann mit seinem wuchtigen Schuss am Bauch. Sichtlich erschrocken eilte der "Täter" zu dem Fotografen, klatschte mit ihm ab und sagte: "Sorry, man." Abgesehen von dieser Szene lief auf dem Gelände der Wake Forest University alles reibungslos. Die Fans auf den Tribünen freuten sich über Bälle, Trikots und zahlreiche Autogramme der DFB-Stars. Beim abschließenden Trainingsspiel jubelte Havertz auch über einen "richtigen" Treffer. Bei der 45-minütigen Einheit stieg auch Torhüter Manuel Neuer nach seiner Wadenverletzung ins Mannschaftstraining ein. Der 40-Jährige dürfte damit beim WM-Auftakt am 14. Juni gegen Außenseiter Curacao im Tor stehen.

+++ 08. Juni: DFB-Team bezieht Quartier in den USA +++ Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr WM-Quartier in Winston-Salem bezogen. Das DFB-Team fuhr am Montag in drei Bussen nach einem rund zweistündigen Flug aus Chicago um 13.19 Uhr Ortszeit an der Nobel-Herberge The Graylyn Estate vor. Danach stand für Bundestrainer Julian Nagelsmann und das Team ein gemeinsames Mittagessen an, ehe sich der DFB-Tross in dem in den 1920er-Jahren im neo-normannischen, burgähnlichen Stil erbauten Anwesen in Ruhe umschaute. Assan Ouédraogo nahm seine Teamkollegen im Sonnenschein und bei schwül-warmen Temperaturen in Empfang. Der für den verletzten Lennart Karl nachnominierte Leipziger war schon am Sonntag in North Carolina eingetroffen. Viel Zeit zur Eingewöhnung blieb für den viermaligen Weltmeister aber nicht. Nagelsmann bat seine Stars noch am Abend auf dem Gelände der renommierten Wake Forest University zu einem öffentlichen Training. Die 3000 Tickets waren nach DFB-Angaben innerhalb von nur vier Minuten vergriffen.

+++ 08. Juni: Julian Nagelsmann gibt frei: Deutsche Nationalmannschaft feiert nach USA-Test in Chicago +++ Nach dem 2:1-Testsieg über die USA lockerte Bundestrainer Julian Nagelsmann den strengen WM-Rhythmus. Der Bundestrainer gab seinen Spielern den Sonntag frei. Auf der Pressekonferenz sagte er: "Es ist eine schöne Stadt, da kann man ein bisschen was erleben." Die Mannschaft nahm diese Ansage offenbar wörtlich. Nach einem gemeinsamen Abendessen ging es für einige Nationalspieler weiter ins Nachtleben von Chicago. Ziel war unter anderem der bekannte Klub "Tao". Nach "BILD"-Informationen waren rund 15 Spieler aus dem Kader dabei. Nick Woltemade kam angeblich als Erster im "Tao" an. Die DFB-Stars hatten dort eine eigene VIP-Ecke. Der Klub-Besuch bekam durch einen prominenten Act zusätzliche Aufmerksamkeit. Im "Tao" legte ab 01:30 Uhr Star-DJ DJ Snake auf. DJ Snake gehört zu den bekanntesten DJs der Welt. Seinen großen internationalen Durchbruch feierte er 2016 mit dem Justin-Bieber-Song "Let Me Love You". Der Track wurde bei Spotify mehr als eine Milliarde Mal gestreamt. Nicht alle Nationalspieler waren beim nächtlichen Ausflug dabei. Laut "BILD" fehlten unter anderem die Torhüter Manuel Neuer und Oliver Baumann. Beide verzichteten demnach auf den Klub-Besuch. Der Abend passte zur kurzen Verschnaufpause vor der heißen WM-Phase. Am Montagvormittag ging es für die Mannschaft weiter. Um 10 Uhr Ortszeit stand der Flug ins WM-Quartier nach Winston-Salem in North Carolina an. Der Blick richtet sich nun auf den WM-Auftakt. Deutschland startet am 14. Juni in Houston gegen Curacao in das Turnier. Bis dahin bleibt nur noch eine Trainingswoche.

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+++ 08. Juni: DFB-Team bezieht WM-Quartier +++ Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bezieht am Montag ihr Turnier-Quartier in Winston-Salem und sorgt damit in der Stadt in North Carolina direkt für ein wenig WM-Euphorie. Nach dem Einzug in die Nobel-Herberge The Graylyn Estate am Nachmittag bittet Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Spieler um 18.00 Uhr Ortszeit zu einem öffentlichen Training auf dem Gelände der renommierten Wake Forest University. Die 3000 Tickets waren nach DFB-Angaben innerhalb von nur vier Minuten vergriffen. Ob Manuel Neuer nach seiner Wadenverletzung dabei ins Mannschaftstraining einsteigt, ist noch offen. Der Plan ist aber weiterhin, dass der 40 Jahre alte Rückkehrer beim WM-Auftakt am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao im Tor steht. Assan Ouédraogo ist schon seit Sonntag in Winston-Salem. Der Leipziger wurde für den verletzt abgereisten Lennart Karl (Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel) nachnominiert. "Mit Assan Ouédraogo bekommen wir nun einen Spieler dazu, der ähnlich wie Lenny einen klasse Einstand bei uns hatte. Er ist ebenfalls hochtalentiert und soll hier mutig und unbeschwert aufspielen", sagte Nagelsmann.

+++ 04. Juni: "Alles möglich" - Oliver Bierhoff spricht über Deutschlands WM-Chancen +++ Der frühere Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff sieht für Deutschland bei der anstehenden WM 2026 durchaus gute Chancen. Es sei grundlegend "alles möglich", erklärte der 58-Jährige in der "FAZ", allerdings unter einer Bedingung: "Wenn Deutschland wieder wie bei früheren Erfolgen durch Geschlossenheit, durch Disziplin und durch Teamgeist lebt, und wenn die Mannschaft im Lauf des Turniers auch Vertrauen tankt." Zudem schränkt er auch die Erwartungshaltung etwas ein, der ehemalige Stürmer sieht andere Nationen als die absoluten Topfavoriten auf den WM-Titel. "Es gibt natürlich starke Konkurrenz mit den Franzosen, den Spaniern, den Portugiesen, den Argentiniern", sagte der Europameister von 1996. Auch zur Personalie Manuel Neuer äußerte sich Bierhoff, für ihn ist das Comeback des 40-Jährigen der richtige Schritt. "Ich glaube, wenn man alle Bundesligaspieler fragen würde, würden wahrscheinlich 90 Prozent sagen: Ich möchte Manuel im Tor haben, weil er immer noch Weltklasse ist und mit seiner Persönlichkeit wahnsinnig viel bewegen kann. Deswegen ist er noch nie infrage gestellt worden", meinte Bierhoff.

+++ 02. Juni: In den USA angekommen - DFB-Team in Chicago gelandet +++ Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist auf dem Weg zur WM-Endrunde in Nordamerika trotz einer 52-minütigen Verspätung beim Abflug aus Frankfurt/Main noch vor der geplanten Ankunftszeit in den USA gelandet. Der Airbus A350 "Wuppertal" setzte nach achtstündiger Flugzeit um 15.28 Uhr Ortszeit am Flughafen Chicago O'Hare auf, sieben Minuten früher als vorgesehen. Am Samstag (20.30 Uhr MESZ) absolviert die DFB-Auswahl im Soldier Field die WM-Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA. Zwischen den Pfosten soll dabei Manuel Neuer stehen. Falls der Rio-Weltmeister seine Wadenverletzung endgültig überwunden hat, würde er erstmals seit 2024 wieder das deutsche Tor hüten. Nach Chicago war die deutsche Mannschaft erst kurz vor halb drei Uhr deutscher Zeit in Richtung Chicago abgehoben. Der Abflug hatte sich aufgrund einer Gewitterfront etwas verzögert. An Bord saßen alle 26 Spieler, die Bundestrainer Julian Nagelsmann zwölf Tage zuvor in seinen WM-Kader berufen hatte.

+++ 02. Juni: DFB-Team fliegt los nach Amerika und verschenkt Trikots +++ Die deutschen Fußballer sind mit ein wenig Verspätung in ihr WM-Abenteuer gestartet. Am Dienstag um 14.28 Uhr hob die Lufthansa-Maschine von Frankfurt in Richtung Chicago los. Der Abflug hatte sich aufgrund einer Gewitterfront etwas verzögert. Bundestrainer Julian Nagelsmann musste allerdings keine Neuen begrüßen. Im Flugzeug saßen die Auserwählten für die Jagd nach dem fünften Stern, die Nagelsmann zwölf Tage zuvor berufen hatte. Das DFB-Team fliegt mit einem normalen Linienflug, bei dem alle Sitze außer die in der Economy für das deutsche Team reserviert sind. Alle nicht-DFB-Mitreisenden bekamen ein Deutschlandtrikot geschenkt. Am Mittwochvormittag steht auf dem Gelände des MLS-Klubs Chicago Fire das erste Training auf US-Boden an. Kai Havertz trat nach dem verlorenen Finale in der Champions League mit dem FC Arsenal gegen Paris Saint-Germain die Reise nach Chicago separat an.

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+++ 01. Juni: Spanien-Star Cucurella sieht in DFB-Gegner Ecuador einen WM-Geheimfavoriten +++ Vor Beginn der WM warnt Spanien-Star Marc Cucurella vor DFB-Vorrunden-Gegner Ecuador. "Eine Mannschaft, die vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, von der ich aber glaube, dass sie ein gutes Turnier spielen wird", sagte der Profi vom FC Chelsea auf einer Pressekonferenz. Deshalb wünscht sich Cucurella auch nicht unbedingt ein Aufeinandertreffen der Iberer im Laufe des Turniers mit Ecuador. "Hoffentlich fahren sie früh nach Hause", sagte der Außenverteidiger. Tatsächlich hat Ecuador einige interessante Akteure in den eigenen Reihen wie den Ex-Leverkusener Piero Hincapie, der mittlerweile für Arsenal spielt. Der frühere Frankfurter Willian Pacho wurde kürzlich mit Paris Saint-Germain Champions-League-Sieger und Cucurella spielt bei Chelsea mit Ecuador-Star Moises Caicedo zusammen.

+++ 01. Juni: Nadiem Amiri war von WM-Nominierung "brutal überwältigt" +++ In der ZDF-Dokumentation "World Cup" ist zu sehen, wie der deutsche Nationalspieler Nadiem Amiri erstmals von seiner Nominierung für die WM berichtet und total bewegt ist. Moderator und Podcaster Tommi Schmitt hatte die DFB-Spieler Amiri, David Raum und Nick Woltemade für die Doku über eine komplette Saison begleitet. Am 21. Mai, dem Tag der offiziellen Kadernominierung, kam es in Ludwigshafen am Rhein zum Treffen zwischen Schmitt und Amiri. Als Amiri aus dem Auto stieg, umarmte er den Moderator sofort. Zuvor hatte ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann telefonisch kontaktiert. "Ich bin dabei. Ich war gerade schockiert im Auto, weil er so normal am Telefon war. Aber er hat mir gesagt: ,Du bist dabei, Nadiem. Wir brauchen Dich‘", freute sich Amiri. "Dass ich mich gegen viele andere gute Spieler durchgesetzt habe – mir fehlen die Worte." Amiri erzählte daraufhin, wie groß seine Anspannung gewesen ist. "Ich habe seit drei Tagen gewartet. Ich glaube, ich habe zwei bis drei Kilo abgenommen", erzählte der 29-jährige Mittelfeldspieler von Mainz. "Das kam jetzt unerwartet", gab er zu. "Eigentlich wollte ich nie vor der Kamera weinen. Ich bin gerade brutal überwältigt, der glücklichste Mensch auf der Welt."

+++ 01. Juni: Ein Tag vor Abflug: Neuer zurück im Torwarttraining +++ Einen Tag vor dem Abflug zur WM ist Manuel Neuer zurück im Training auf dem Platz. Der 40-Jährige, dessen Wade zuletzt mal wieder gezwickt hatte, warf sich beim Abschiedsevent der DFB-Elf am Montag am Frankfurter Verbandscampus im Tor erstmals wieder in ein paar Schüsse. Neuer absolvierte zunächst lockere Läufe, dann Sprints und stellte sich schließlich auch zum klassischen Torwarttraining in den Kasten. Damit nährte er die Hoffnung, dass er bei der Turniergeneralprobe am 6. Juni in Chicago gegen die USA sein erstes Länderspiel seit dem EM-Viertelfinale 2024 gegen Spanien bestreiten kann. Im ersten WM-Test am Sonntagabend in Mainz gegen Finnland (4:0) wurde Neuer noch von Oliver Baumann vertreten. Den Hoffenheimer hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann wegen Neuers Rückkehr zur "Weltklasse-1b-Lösung" herabgestuft.

+++ 31. Mai: DFB-Elf testet am Montag erneut gegen Finnland +++ Vor dem Abflug in Richtung Fußball-WM wird die deutsche Nationalmannschaft einen weiteren kleinen Test gegen Finnland absolvieren. Dies verriet Bundestrainer Julian Nagelsmann im Anschluss an das letztlich lockere 4:0 (1:0) im offiziell vorletzten Härtetest vor dem Turnierauftakt gegen die Finnen. Es gehe am Montag nicht über 90 Minuten, sondern über "zweimal 20, zweimal 25", sagte Nagelsmann. Das Spiel sei "für die, die heute nicht gespielt oder weniger gespielt haben, um denen einfach nochmal einen Spielrhythmus zu geben." Er sei "sehr froh, dass sich die Finnen dazu bereit erklärt haben. Das wird mit ein paar Fans stattfinden, die das gewonnen haben. Mitarbeiter des DFB. Das wird nochmal die nächste Aufgabe für uns."

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+++ 30. Mai: Nagelsmann stehen für Finnland-Spiel fast alle Spieler im DFB-Kader zur Verfügung +++ Bundestrainer Julian Nagelsmann kann im vorletzten WM-Test fast aus dem Vollen schöpfen. Beim Abschlusstraining für das Spiel gegen Finnland am Sonntag in Mainz nahmen am Samstagvormittag bis auf Manuel Neuer und Kai Havertz alle Spieler teil. Neuer arbeitete aufgrund seiner Wadenprobleme weiter individuell, Havertz bestreitet am Abend mit dem FC Arsenal das Champions-League-Finale gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain in Budapest. Für Neuer wird sein Münchner Teamkollege Jonas Urbig gegen die Finnen in den Kader rücken. Für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) ist Urbig als Trainingstorhüter vorgesehen. Die DFB-Auswahl fliegt am Dienstagmittag von Frankfurt/Main nach Chicago. Dort steht am 6. Juni die WM-Generalprobe gegen Gastgeber USA auf dem Programm. Dann sollen auch Neuer und Havertz dabei sein.

+++ 29. Mai: Autogrammstunde mit Manuel Neuer löst Mega-Ansturm aus +++ Eine Autogrammstunde mit Manuel Neuer bei der deutschen Nationalmannschaft löste einen gigantischen Ansturm aus. Hunderte Fans warteten stundenlang vor dem Adidas-Geschäft darauf, ein Autogramm von dem DFB-Rückkehrer zu erhalten. Die ersten Fans waren bereits um 6:30 Uhr vor Ort, obwohl die Autogrammstunde erst um 13:15 Uhr begann. Um die lange Warterei zu überstehen, hatten einige Leute bei bestem Wetter Klappstühle und auch Schirme dabei. Viele Fans trugen Trikots vom FC Bayern oder von der deutschen Nationalmannschaft und ließen sich das Jersey unterzeichnen. Rund 1.000 Leute befanden sich vor dem Shop. Nach etwa 600 Fans im Innenraum war die Überfüllung zu groß. Neuer ging raus und schrieb draußen weiter Autogramme. Dahei gab es laute "Manu, Manu"-Sprechchöre.

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+++ 29. Mai: Familientag beim DFB-Quartier +++ Das DFB-Team ist laut Bundestrainer Julian Nagelsmann in den nächsten Wochen "wie eine Familie". Stärken will er dieses Gefühl mit den Familien der einzelnen Spieler. Am Freitag gibt es in Herzogenaurach ein großes Abschiedsevent im HomeGround mit den Familien der DFB-Stars. Familienmitglieder, Partnerinnen und Kinder sind zu einem Grillabend eingeladen. Auch während der Zeit des Turniers sollen die Spielerfrauen und Kinder eine Rolle spielen. Der DFB unterstützt die Angehörigen bei den komplizierten Reiseplanungen. So soll es nach Informationen der "Bild" wie schon bei der Heim-EM 2024 wieder regelmäßige Besuche am Tag nach einem Spiel geben - in Amerika.