WM 2026: Manuel Neuer wird im Testspiel gegen Finnland nicht spielen - DFB-News im Ticker

ran Fußball DFB - Nagelsmann verrät: Darum spielt Neuer nicht Videoclip • 01:14 Min Link kopieren Teilen

Das DFB-Team hat bei der WM 2026 eine machbare Gruppe erwischt. Doch nicht nur die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit Ambitionen nach Amerika. Die Entwicklungen im News-Ticker.

+++ 27. Mai: Neuer wird gegen Finnland nicht spielen +++ Rückkehrer Manuel Neuer muss auf sein mit Spannung erwartetes Comeback in der deutschen Nationalmannschaft noch warten. Der an der Wade verletzte Torhüter vom FC Bayern wird beim Länderspiel am Sonntag in Mainz gegen Finnland (20:45 Uhr im ran-Liveticker) nicht zum Einsatz kommen. "Wir haben im Trainerteam entschieden, dass er noch nicht spielen wird. Es macht keinen Sinn, da jetzt unnötig das Spiel zu machen. Wir wollen einfach da noch Ruhe dranlassen. Die Entscheidung haben wir ihm auch mitgeteilt, er ist damit völlig d'accord", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann zum Start der Vorbereitung auf die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) am Mittwoch in Herzogenaurach. Der 40 Jahre alte Neuer hatte sich zuletzt erneut an der linken Wade verletzt und war deshalb auch im Pokalfinale am vergangenen Samstag gegen den VfB Stuttgart ausgefallen. Ob Neuer bei der Generalprobe gegen die USA am 6. Juni in Chicago wieder zur Verfügung steht, ließ Nagelsmann offen. Man müsse sich aber "keine Sorgen machen. Wir wollen ihn in der Gruppenphase maximal fit haben." Man werde "sehen, wie die nächste Woche verläuft und dann auch in der nächsten Woche ein Update geben, wie es dann Richtung USA aussieht", so der Bundestrainer. Gegen Finnland legte er sich auf den Hoffenheimer Oliver Baumann als Torwart fest. Er sei überzeugt, dass Baumann ein gutes Spiel mache, "dann sehen wir weiter". Grundsätzlich sei er aber froh, dass Rio-Weltmeister Neuer wieder im DFB-Kreis dabei ist "und uns hilft". Denn mit dem Münchner, betonte Nagelsmann, "sind wir besser als ohne Manu." Nagelsmann muss in Herzogenaurach aus seinem 26er-Kader noch auf Kai Havertz verzichten, der mit dem FC Arsenal am Samstag (18.00 Uhr im ran-Liveticker) das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain bestreitet. Ansonsten würden alle Spieler "einen guten Eindruck machen. Alle sind gut drauf und haben sofort wieder ein gutes Gefühl vermittelt", sagte der Bundestrainer. Deutschland trifft bei der WM in der Gruppe E auf Curacao (14. Juni), die Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire/20. Juni) und Ecuador (25. Juni).

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+++ 26. Mai: WM-Generalprobe vor vollen Rängen +++ Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihre beiden finalen Länderspiele vor Beginn der Weltmeisterschaft vor vollen Rängen. Nach dem schon seit Wochen ausverkauften letzten Heimspiel am Sonntag (20.45 Uhr) in Mainz gegen Finnland meldete nun auch Chicago, dass es für die Generalprobe am 6. Juni im Soldier Field gegen Co-WM-Gastgeber USA (20.30 Uhr) keine Karten mehr gibt.

+++ 25. Mai: DFB-Team startet Mittwoch in die WM-Vorbereitung +++ Die Spieler des FC Bayern feierten ausgelassen das Double, doch Zeit zur Erholung bleibt ihnen kaum. Julian Nagelsmann versammelt seine Fußball-Nationalspieler schon ab Mittwoch in Herzogenaurach zum WM-Trainingslager. "Die sind alle heiß und haben Bock", sagte der Bundestrainer, der den Start der Vorbereitung angesichts des DFB-Pokalfinals zwei Tage nach hinten verschoben hat. "Du musst am Ende als Trainer überlegen: Bringt es den Spielern mehr, wenn sie dann in Herzogenaurach rumhängen, aber nicht trainieren können? Oder bringt es vielleicht ein bisschen mehr, nochmal zwei Tage bei der Familie oder wo auch immer zu sein, den Kopf freizukriegen und dann am Mittwoch auch im Training wieder anzugreifen?", begründete Nagelsmann seine Entscheidung. Sieben Münchner und vier Profis des Final-Verlierers VfB Stuttgart wird er am Mittwoch bei Partner adidas begrüßen, auf Kai Havertz muss er aber noch verzichten. Der Offensivspieler steht mit dem FC Arsenal am Samstag im Champions-League-Endspiel gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain und wird erst danach zum DFB-Team stoßen. Viel Zeit bleibt Nagelsmann ohnehin nicht. Am Sonntag steht schon das Länderspiel gegen Finnland in Mainz an. Am 2. Juni geht es für die 26 Spieler und Trainings-Torhüter Jonas Urbig dann von Frankfurt nach Chicago, wo vier Tage später die WM-Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA folgt. Am 8. Juni bezieht der viermalige Weltmeister sein WM-Quartier in Winston-Salem. Das erste Turnierspiel ist für den 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao angesetzt.

+++ 23. Mai: Nagelsmann spricht über emotionales Telefonat +++ Im Vorfeld des DFB-Pokalfinales zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart sprach Julian Nagelsmann in der "ARD" über das emotionalste Telefonat im Rahmen der WM-Nominierungen. "Ich glaube, Nadiem Amiri war schon sehr emotional, weil es sehr spät war. Er hat sehr spät Bescheid bekommen. Er hat, glaube ich, nicht mehr so richtig damit gerechnet, dass er dabei ist", verwies der Bundestrainer auf den Anruf beim Profi des 1. FSV Mainz 05. Und er blickte auch zurück: "Wir haben ja schon eine sehr lange Geschichte zusammen, ich kenne ihn als 16-Jährigen, damals noch in Ludwigshafen, dann nach Hoffenheim geholt und sein Profi-Debüt gehabt. Die U19-Meisterschaft haben wir damals zusammen gefeiert. Schon eine emotionale Geschichte, und er hat sich schon extrem gefreut, dass er die Nachricht noch bekommen hat, auch wenn sie spät war. Es war schon sehr besonders." Bislang lief Amiri neunmal für die DFB-Auswahl auf, steht bei einem Treffer. Zuletzt war er im September beim 3:1 über Nordirland im Einsatz, bei den beiden jüngsten Länderspielphasen fehlte er verletzt.

+++ 22. Mai: Keine Einladung verdient! Matthäus und Effenberg kritisieren Nagelsmann +++ Der WM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann sorgt für unzählige Diskussionen. Auch einige Fußball-Legenden haben sich inzwischen zu Wort gemeldet – und einzelne Personalien kritisiert. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus kann vor allem mit der Nominierung von Leroy Sane wenig anfangen. "Sane performt nicht so, dass er diese Einladung verdient hat", erklärte er im Interview mit "RTL/ntv". Zwar ist Matthäus grundsätzlich ein Fan des Offensivspielers, seine im vergangenen Jahr gezeigten Leistungen hätten aber nicht überzeugt. "Er hat über das ganze Jahr hinweg nicht so performt, wie ich es mir vorgestellt habe". Lieber im Kader gesehen hätte Matthäus stattdessen Köln-Youngster Said El Mala. "El Malas Leistung war auf das ganze Jahr gesehen wesentlich besser als die von Sane“, so der 65-Jährige. Auch Stefan Effenberg hat indes Kritik geäußert. Der Ex-Bayern-Profi schrieb in seiner Kolumne bei "t-online", dass ihn das Thema "Fitness und Gesundheit" beim zurückgekehrten Keeper Manuel Neuer besorge. "Nicht ohne Grund stand er nur in 37 von 54 Saisonspielen auf dem Platz", so der TV-Experte. Sollte sich Neuer vor Turnierbeginn noch einmal verletzen – und sogar ausfallen – könnte dies Nagelsmann vor die Füße fallen. "Neuer soll offensichtlich seine Trumpfkarte für das Turnier sein – wenn er diese aber verliert, hat er nichts mehr. Ich habe leider kein gutes Gefühl, dass das gut ausgeht", so Effenberg. Auch aus sportlicher Sicht kann er die Nominierung des inzwischen 40 Jahre alten Keepers nicht nachvollziehen. „Argentinien ist 2022 nicht nur dank Lionel Messi Weltmeister geworden, sondern auch dank Torwart Emiliano Martínez. Und da soll ein 40-Jähriger nun konstant mithalten. Da habe ich meine Zweifel.“ Und weiter: "Damit könnte Neuer auch seine Karriere riskieren. Dann bekäme die Laufbahn eines Welttorhüters am Ende noch einen faden Beigeschmack, und das wäre zwar tragisch, aber seine eigene Schuld."

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Der DFB-Kader in der Übersicht:

Tor Manuel Neuer (FC Bayern München)

Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim)

Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

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+++ 21. Mai: Wegen Fehlen von El Mala - Littbarski kritisiert Bundestrainer Nagelsmann +++ Der frühere Weltmeister Pierre Littbarski zeigte kein Verständnis dafür, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann in seinem WM-Kader auf Kölns Said El Mala verzichtete. "Nagelsmann setzt mehr auf Erfahrung als auf Qualität. Deshalb ist Sané dabei. Es ist ein Fehler von Nagelsmann, dass El Mala nicht dabei ist. Der Junge hat Sachen, die Sané auf alle Fälle nicht hat", sagte der 66-Jährige der "Bild". Und weiter: "Said hat Mut zum Risiko. El Mala spielt so wie Sané vor zehn Jahren – als Sané echt noch gut war. Und jetzt ist er mehr so ein Profi, der nicht mehr richtig ins Risiko geht", führte der Weltmeister von 1990 aus. Mit dem nicht berücksichtigten El Mala hat Littbarski Mitleid: "Ich kann mir vorstellen, was in dem Jungen vorgeht. Klar, er wird ziemlich frustriert sein. Das ist ja auch alles schwer zu verstehen. Schade, mit 19 Jahren zu einer WM zu fahren, wäre schon eine geile Sache gewesen." Auch interessant: Kein El Mala? "Ist absoluter Quatsch!" Netzreaktionen zur Kader-Nominierung

+++ 21. Mai: Nadiem Amiri überraschend dabei +++ Für eine kleine Überraschung sorgte der Bundestrainer bereits vor der offiziellen Nominierung: Nadiem Amiri vom 1. FSV Mainz 05 fährt mit zur WM. Der Name kommt ein wenig aus dem Nichts: Beim vergangenen Lehrgang fehlte Amiri, auch von Insidern wurde der Name bisher nicht geleakt.

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+++ 21. Mai: DFB veröffentlicht Nominierungen vorab stückweise +++ Der DFB reagiert auf die Leaks der Kadernominierung und verkündete wenige Stunden vor der offiziellen Bekanntgabe die erste Personalie selbst. Joshua Kimmich wird als Kapitän der Mannschaft naturgemäß dabei sein. Der DFB bestätigte die Personalie in einem Kurzvideo. Wenig später wurde auch die Teilnahme von Deniz Undav, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz und Jamal Musiala bestätigt.

+++ 19. Mai: WM-Enttäuschung für Italien-Legionär +++ Enttäuschung für Yann Aurel Bisseck. Der Innenverteidiger gehört laut ran-Informationen nicht zum deutschen WM-Kader. Der 25-Jährige hatte bei Inter Mailand eigentlich eine starke Saison gespielt und den Gewinn von Meisterschaft und Pokal gefeiert. Sein Einsatz in der Nations League Mitte März 2025 bleibt vorerst aber sein einziges Länderspiel.

+++ 18. Mai: Hitzlsperger äußert Verdacht wegen Nagelsmann und Neuer +++ Welchen Torhüter nimmt Julian Nagelsmann als Nummer eins mit zur WM? Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger glaubt, dass nur die am Samstag im Spiel des FC Bayern gegen den 1. FC Köln erlittene Wadenverletzung von Manuel Neuer bislang verhindert hat, dass der Bundestrainer das Comeback des Bayern-Keepers verkündet. "Vielleicht hat er vorgehabt, zu sagen, dass Manuel Neuer die neue Nummer eins ist, und dann verletzt er sich gegen Köln. Und dann merkt er, er kann es doch nicht sagen", sagte Hitzlsperger im "BR". So habe Nagelsmann mit der Blessur von Neuer "ein bisschen Pech" gehabt - zumal "eine ideale Vorbereitung" anders aussehe. Zuletzt wurde immer wieder über eine Neuer-Rückkehr ins DFB-Team spekuliert, im "ZDF-Sportstudio" wollte Nagelsmann entsprechende Fragen am Samstagabend aber nicht beantworten. Klar ist für Hitzlsperger: Die Kommunikation von Nagelsmann - auch gegenüber der bisherigen Nummer eins Oliver Baumann - ist verbesserungswürdig: "Ich habe in den letzten Tagen häufig das Wort Eiertanz gelesen. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Eigentlich denkt man, es sind nur Profis am Werk – auch kommunikativ." Auch in der Causa Deniz Undav, den Nagelsmann nach einem Tor für das DFB-Team öffentlich kritisiert hatte, äußerte der 44-Jährige Kritik. "Wenn er Undav nach einem Siegtor infrage stellt und sagt, er hätte das Tor nicht erzielt, wenn er von Anfang an gespielt hätte, dann frage ich: Wozu? Das hätte man anders lösen können. Da wirkt es so, als trägt er dazu bei, das Ganze auch noch zu schwächen. Und das ist unnötig." Und weiter: "Es täte gut, wenn er Leute an seiner Seite hätte, die ihn gut beraten würden. Wenn ich auf die letzten Monate zurückblicke, würde ich behaupten: Die Beratung hat nicht gut funktioniert", betonte Hitzlsperger.

+++ 15. Mai: Völler versteht Hoeneß-Kritik - stellt aber etwas richtig +++ Mit seiner Kritik an einigen Personalentscheidungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Uli Hoeneß für Aufsehen gesorgt. Unter anderem plädiert der Ehrenpräsident des FC Bayern München dafür, auf eine eingespielte Elf zu setzen. Nun zeigt Rudi Völler Verständnis für die Äußerungen. "Als Bundestrainer muss man wissen, dass die ganze Nation bestimmte Entscheidungen hinterfragt. Da muss man Kritik aushalten können - auch die von Uli Hoeneß", sagte der DFB-Sportdirektor den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Hoeneß habe "mit seiner Vita das Recht dazu, sich kritisch zu äußern. Das macht er auch bei den Bayern, wo er, so wie ich das verfolgt habe, auch nicht alle heiligspricht." Völler ergänzte, für ihn seien die Aussagen grundsätzlich nicht schlimm, weil er wisse, "dass Uli Julian schätzt und ihn seinerzeit erst unbedingt in München halten und dann später zurückholen wollte". Allerdings gab der Weltmeister von 1990 auch zu bedenken: "Dinge, die faktisch falsch sind, muss man aber auch widerlegen. Zum Beispiel die Sache mit dem Einspielen vor einer WM. Das stellt sich doch ganz anders dar." Hierzu stellte Völler fest: "Es waren bei jedem Spiel seit Start der WM-Qualifikation mindestens fünf, meist sogar mehr potenzielle Stammspieler verletzt." Der einstige Stürmer äußerte sich auch zur Diskussion um einen möglichen WM-Boykott des DFB-Teams. "Die Menschen können auch mal abgelenkt werden von den täglichen Sorgen. Am Ende geht es um Fußball. Deshalb halte ich auch von der ganzen Boykott-Diskussion nichts. Die WM wird stattfinden. Wir sollten das Beste daraus machen und versuchen, uns auf den Fußball zu fokussieren. Und ich freue mich total darauf", hofft Völler auf den Fokus auf die Spiele. Die Spieler würden allerdings auch keinen Maulkorb bekommen: "Jeder kann sagen, was er für richtig hält, aber bitte zum richtigen Zeitpunkt. Nicht so wie in Katar. Was da abgelaufen ist vor dem Japan-Spiel mit der Thematik um die Binde, war schlicht falsch und überflüssig." Im Vorfeld der Auftaktniederlage (1:2) hatte die One-Love-Binde für Vielfalt, Offenheit und Toleranz vor allem in Deutschland den Sport beinahe in den Hintergrund gedrängt.

+++ 14. Mai: USA erlassen Teilnehmern Visumkaution - Fans schauen in die Röhre +++ Die US-Regierung von Präsident Donald Trump passt eine Richtlinie zu Einreisen an. Laut dem "Visa Bond Pilot Program" müssen Staatsangehörige aus 50 Ländern eine Kaution in Höhe von 5.000, 10.000 oder 15.000 US-Dollar hinterlegen, um ein Touristenvisum für die Einreise in die Vereinigten Staaten zu erhalten. Vor dem Turnier kündigte das Außenministerium an, dass bestimmte Teilnehmer und Ticketinhaber keine Visumbürgschaft mehr zahlen müssen. Mora Namdar, US-Staatssekretärin für konsularische Angelegenheiten, erklärte, die Regierung habe "die Visumbürgschaftspflicht für berechtigte Teammitglieder, darunter Spieler, Trainer und Betreuer, die ansonsten alle Voraussetzungen für die Einreise in die USA erfüllen, aufgehoben". Darüber hinaus sollen Fans, die Tickets für die WM haben, ebenfalls von der Kautionspflicht ausgenommen werden, sofern sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Aber das Besitzen eines Tickets alleine reicht nicht aus. "Wir erlassen die Visumkaution für berechtigte Fans, die WM-Tickets gekauft und sich für den FIFA-PASS angemeldet haben“, führte Namdar aus. Der FIFA-PASS ist eine Art bürokratischer Expresspass für Inhaber von WM-Tickets. Er soll dabei helfen, innerhalb von sechs bis acht Wochen einen Termin für ein US-Visum in Ländern zu erhalten, in denen die Wartezeiten bisher oft länger waren. Doch Visumkaution entfällt laut Namdar nur für Fans, die sich bereits vor dem 15. April beim FIFA-PASS angemeldet haben. Es profitieren also nur Fans, die sich bereits vor rund einem Monat um ein US-Visum beworben haben. Also vermutlich genau die Fans, die die Kaution wohl hätten hinterlegen können. Fans aus Algerien, Kap Verde, Senegal und der Elfenbeinküste, die auf eine Kautionsentscheidung warten mussten, bevor sie sich um ein Visum bewerben konnten, müssen jetzt also trotzdem bezahlen.