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WM 2026

WM 2026: Mittelfußbruch! Barca-Star verpasst wohl Turnier

Veröffentlicht:

von SID/ran

ran Fußball Bundesliga

FC Bayern: Neuer-Entscheidung liegt genau bei zwei Personen

Videoclip • 02:44 Min

Verletzungspech bei Spanien: Wenige Wochen vor dem WM-Start muss das Team voraussichtlich den Ausfall von Barca-Spieler Fermin Lopez verkraften.

Europameister Spanien muss bei der WM voraussichtlich ohne Fermin Lopez auskommen.

Der Mittelfeldspieler von Meister FC Barcelona hat sich einen Mittelfußbruch zugezogen und muss operiert werden. Das gaben die Katalanen am Montag bekannt.

Lopez erlitt die Verletzung am Sonntagabend im Spiel gegen Real Betis (3:1). Der 23-Jährige hat bislang sieben Länderspiele absolviert und gehört zum vorläufigen 55er-Aufgebot der Spanier für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).

Der Barca-Stammspieler hatte gute Karten, von Nationaltrainer Luis de la Fuente in den endgültigen Kader berufen zu werden.

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Vor einigen Wochen verletzte sich bereits Barca-Teamkollege Lamine Yamal. Der Superstar zog sich laut spanischen Medienberichten wohl einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu.

"Er wird voraussichtlich zur Weltmeisterschaft wieder zur Verfügung stehen", gaben die Katalanen dazu in einer Erklärung eine Prognose ab.

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