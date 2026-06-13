WM 2026
WM 2026: Spanien hält Frankreich in Schach, DFB-Team in Lauerstellung - Power Ranking der WM-Nationen
Aktualisiert:von Kai Esser
ran Fußball
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Videoclip • 02:49 Min
Am 11. Juni geht die WM-Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada los. Wie sind die Kräfteverhältnisse vor Turnierstart?
Mit der Begegnung zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika wird am 11. Juni die WM 2026 eröffnet.
Erstmals in der Geschichte der Weltmeisterschaft sind beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko 48 Nationen am Start.
Welche Nationen sind ernsthafte Titelanwärter, wer die großen Außenseiter? Und wo ordnet sich das DFB-Team ein?
ran zeigt das Power Ranking zur WM 2026.
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Platz 48: Curacao
Weltrangliste: 82.
Form 2026: 0:2 gegen China, 1:5 gegen Australien, 1:4 gegen Schottland, 4:0 gegen Aruba
Platz 47: Haiti
Weltrangliste: 83.
Form 2026: 0:1 gegen Tunesien, 1:1 gegen Island, 4:0 gegen Neuseeland, 1:2 gegen Peru
Platz 46: Neuseeland
Weltrangliste: 85.
Form 2026: 0:2 gegen Finnland, 4:1 gegen Chile, 0:4 gegen Haiti, 0:1 gegen England
Platz 45: Panama
Weltrangliste: 34.
Form 2026: 1:1 gegen Bolivien, 0:1 gegen Mexiko, 1:1 Südafrika, 2:1 gegen Südafrika, 2:6 gegen Brasilien, 4:2 gegen Dominikanische Republik, 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina
Platz 44: Jordanien
Weltrangliste: 63.
Form 2026: 2:2 gegen Costa Rica, 2:2 gegen Nigeria, 1:4 gegen die Schweiz, 0:2 gegen Kolumbien
Platz 43: Kap Verde
Weltrangliste: 67.
Form 2026: 2:4 gegen Chile, 1:1 gegen Finnland, 3:0 gegen Serbien, 3:0 gegen Bermuda
Platz 42: DR Kongo
Weltrangliste: 45.
Form 2026: 0:1 n. V. gegen Algerien (Africa-Cup), 2:0 gegen Jamaika, 0:0 gegen Dänemark, 1:2 gegen Chile
Platz 41: Irak
Weltrangliste: 56.
Form 2026: 2:1 gegen Bolivien (WM-Quali-Playoffs), 1:0 gegen Andorra, 1:1 gegen Spanien, 0:2 gegen Venezuela
Platz 40: Südafrika
Weltrangliste: 60.
Form 2026: 1:2 gegen Kamerun (Africa-Cup), 1:1 gegen Panama, 1:2 gegen Panama, 0:0 gegen Nicaragua, 1:1 gegen Jamaika
Platz 39: Usbekistan
Weltrangliste: 50.
Form 2026: 3:1 gegen Gabun, 5:4 n.E. gegen Venezuela, 0:2 gegen Kanada, 1:2 gegen Niederlande
Platz 38: Ägypten
Weltrangliste: 29.
Form 2026: 3:1 n. V. gegen Benin (Africa-Cup), 3:2 gegen Elfenbeinküste (Africa-Cup), 0:1 gegen Senegal (Africa-Cup), 4:2 n. V. gegen Ägypten (Africa-Cup), 4:0 gegen Saudi-Arabien, 0:0 gegen Spanien, 1:0 gegen Russland, 1:2 gegen Brasilien
Platz 37: Ghana
Weltrangliste: 73.
Form 2026: 1:5 gegen Österreich, 1:2 gegen Deutschland, 0:2 gegen Mexiko, 1:1 gegen Wales
Platz 36: Katar
Weltrangliste: 57.
Form 2026: 0:1 gegen Irland, 0:0 gegen El Salvador
Platz 35: Saudi-Arabien
Weltrangliste: 61.
Form 2026: 0:4 gegen Ägypten, 1:2 gegen Serbien, 1:2 gegen Ecuador, 3:0 gegen Puerto Rico, 0:0 gegen Senegal
Platz 34: Paraguay
Weltrangliste: 40.
Form 2026: 1:0 gegen Griechenland, 1:2 gegen Marokko, 4:0 gegen Nicaragua
Platz 33: Tunesien
Weltrangliste: 46.
Form 2026: 4:3 n. E. gegen Mali (Africa-Cup), 1:0 gegen Haiti, 0:0 gegen Kanada, 0:1 gegen Österreich, 0:5 gegen Belgien
Platz 32: Iran
Weltrangliste: 21.
Form 2026: 1:2 gegen Nigeria, 5:0 gegen Costa Rica, 3:1 gegen Gambia, 2:0 gegen Mali
Platz 31: Algerien
Weltrangliste: 28.
Form 2026: 1:0 gegen DR Kongo (Africa-Cup), 0:2 gegen Nigeria (Africa-Cup), 7:0 gegen Guatemala, 0:0 gegen Uruguay, 1:0 gegen die Niederlande, 4:0 gegen Bolivien
Platz 30: Bosnien-Herzegowina
Weltrangliste: 64.
Form 2026: 4:2 n.E. gegen Wales (WM-Quali-Playoffs), 4:1 n.E. gegen Italien (WM-Quali-Playoffs), 0:0 gegen Nordmazedonien, 1:1 gegen Panama
Platz 29: Schottland
Weltrangliste: 42.
Form 2026: 0:1 gegen Japan, 0:1 gegen die Elfenbeinküste, 4:1 gegen Curacao, 4:0 gegen Bolivien
Platz 28: Kanada
Weltrangliste: 30.
Form 2026: 1:0 gegen Guatemala, 2:2 gegen Island, 0:0 gegen Tunesien, 2:0 gegen Usbekistan, 1:1 gegen Irland
Platz 27: Südkorea
Weltrangliste: 25.
Form 2026: 0:4 gegen die Elfenbeinküste, 0:1 gegen Österreich, 5:0 gegen Trinidad, 1:0 gegen El Salvador
Platz 26: Tschechien
Weltrangliste: 39.
Form 2026: 6:5 n.E. gegen Irland (WM-Quali-Playoffs), 5:3 n.E. gegen Dänemark (WM-Quali-Playoffs), 2:1 gegen Kosovo, 3:1 gegen Guatemala
Platz 25: Türkei
Weltrangliste: 22.
Form 2026: 1:0 gegen Rumänien (WM-Quali-Playoffs), 1:0 gegen Kosovo (WM-Quali-Playoffs), 4:0 gegen Nordmazedonien, 2:1 gegen Venezuela
Die Türkei hat ihre letzten vier Spiele gewonnen. Unter Trainer Vincenzo Montella sind die Türken deutlich stabiler. Das 0:6 gegen Spanien in der Qualifikation ist Vergangenheit. Wie weit es für die Nation vom Bosporus gehen kann, hängt von der individuellen Tagesform der Leistungsträger ab.
Platz 24: Australien
Weltrangliste: 27.
Form 2026: 1:0 gegen Kamerun, 5:1 gegen Curacao, 0:1 gegen Mexiko, 1:1 gegen die Schweiz
Gruppengegner der Türkei sind unter anderem die Australier. Es ist wohl die ausgeglichenste Gruppe der WM. Neben den US-Amerikanern und Paraguay kann jedes Team weiterkommen. So auch Australien, das in der Asien-Qualifikation wie gewöhnlich überzeugte.
Platz 23: Ecuador
Weltrangliste: 23.
Form 2026: 1:1 gegen Marokko, 1:1 gegen die Niederlande, 2:1 gegen Saudi-Arabien, 3:0 gegen Guatemala
Für Ecuador wird es in der deutschen Gruppe darum gehen, die Elfenbeinküste hinter sich zu lassen und Deutschland Paroli zu bieten. Die Ecuadorianer sind nicht zu unterschätzen, in der Südamerika-Qualifikation wurden sie Zweiter hinter Argentinien. Die Innenverteidigung ist neben Mittelfeld-Ass Moises Caicedo das Rückgrat dieses schwer zu überwindenden Teams.
Platz 22: Schweden
Weltrangliste: 38.
Form 2026: 3:1 gegen die Ukraine (WM-Quali-Playoffs), 3:2 gegen Polen (WM-Quali-Playoffs), 1:3 gegen Norwegen, 2:2 gegen Griechenland
Die Qualifikation war für Schweden eine völlige Katastrophe. Nur über den Umweg Nations League und die damit verbundene Playoff-Teilnahme gelang die Qualifikation. Dennoch hat Schweden gerade in der Offensive eine unglaubliche individuelle Qualität.
Platz 21: Elfenbeinküste
Weltrangliste: 33.
Form 2026: 4:0 gegen Südkorea, 1:0 gegen Schottland, 2:1 gegen Frankreich
Der 2:1-Erfolg im abschließenden Testspiel gegen Frankreich war sicher kein Zufall - aber nichts, was die Elfenbeinküste auf einmal in die Top-Ränge katapultieren würde. Dennoch: Die Nationen hinter der absoluten Weltspitze sind nochmal enger zusammengerückt.
Platz 20: USA
Weltrangliste: 17.
Form 2026: 2:5 gegen Belgien, 0:2 gegen Portugal, 3:2 gegen Senegal, 1:2 gegen Deutschland
Von jener Weltspitze sind die US-Amerikaner noch ein gutes Stück entfernt. Im Testspiel gegen Deutschland zeigten sie jedoch, dass sie zumindest über Strecken mithalten können. Wenngleich sie ihre Momente, die sie gegen die DFB-Elf hatten, besser nutzen müssen.
Platz 19: Österreich
Weltrangliste: 24.
Form 2026: 5:1 gegen Ghana, 1:0 gegen Südkorea, 1:0 gegen Tunesien
Die Österreicher haben sich in den vergangenen Jahren zu einem der besten Teams in Europa gemausert. Ihre letzten drei Spiele gewannen die Rot-Weiß-Roten, dennoch gehört auch zur Wahrheit, dass sie weder in der Qualifikation noch in den Testspielen richtig gefordert wurden. In der Gruppe mit Argentinien, Jordanien und Algerien wird es hinter dem amtierenden Weltmeister um Platz zwei gehen.
Platz 18: Mexiko
Weltrangliste: 14.
Form 2026: 1:0 gegen Panama, 1:0 gegen Bolivien, 4:0 gegen Island, 0:0 gegen Portugal, 1:1 gegen Belgien, 2:0 gegen Ghana, 1:0 gegen Australien, 5:1 gegen Serbien
In Gruppe A geht Mexiko als Favorit ins Rennen - und das nicht nur wegen des Heimvorteils. Von ihren acht Partien in diesem Jahr, die allesamt Testspiele waren, verloren die Mexikaner keins, sechs gewannen sie. Die einzigen Remis gab es gegen die Top-Nationen Portugal und Belgien. Mexiko ist bereit für die Heim-WM.
Platz 17: Senegal
Weltrangliste: 15.
Form 2026: 2:0 gegen Peru, 3:1 gegen Gambia, 2:3 gegen die USA, 0:0 gegen Saudi-Arabien
Gruppe I ist die Todesgruppe dieser WM. Senegal muss sich mit Frankreich und Norwegen um die Plätze eins bis drei streiten. Der Afrika-Cup-Finalist kommt trotz prominenten Kaders nicht gerade in Bestform nach Amerika: Gegen die USA gab es eine 2:3-Niederlage.
Platz 16: Japan
Weltrangliste: 18.
Form 2026: 1:0 gegen Schottland, 1:0 gegen England, 1:0 gegen Island
Als eines der ersten Teams überhaupt hat sich Japan für die WM qualifiziert. Und die "Samurai Blue" sind noch immer prächtig in Form: Alle drei Testspiele in diesem Jahr gewannen sie, darunter ein bärenstarker 1:0-Sieg in Wembley gegen England.
Platz 15: Schweiz
Weltrangliste: 19.
Form 2026: 3:4 gegen Deutschland, 0:0 gegen Norwegen, 4:1 gegen Jordanien, 1:1 gegen Australien
Bundesliga-All-Star-Team? Zumindest fast. "Nur" neun Spieler aus Deutschland hat Murat Yakin nominiert. Dennoch sind die Eidgenossen eines der besten Teams in Europa. Belgien, Bosnien und Kanada sind jedoch wahrlich kein Fallobst in Gruppe B.
Platz 14: Uruguay
Weltrangliste: 16.
Form 2026: 1:1 gegen England, 0:0 gegen Algerien
Uruguay kommt mit massig Erfahrung nach Nordamerika. Nur ein Spieler im Kader ist unter 25 Jahre alt, zudem sitzt Trainerfuchs Marcelo Bielsa auf der Trainerbank. Real-Star Federico Valverde ist das Herz und der Anführer des Teams. Die Südamerikaner leben von ihrer Kompaktheit und defensiven Stärke.
Platz 13: Kroatien
Weltrangliste: 11.
Form 2026: 2:1 gegen Kolumbien, 1:3 gegen Brasilien, 0:2 gegen Belgien, 2:1 gegen Slowenien
War Kroatien in der Vergangenheit eher für Offensivstärke bekannt, ist in diesem Jahr die überragende Defensive der Trumpf. Josko Gvardiol, Luka Vuskovic, Josip Stanisic sind alleine drei große Namen in der Abwehr. Mit Igor Matanovic und Shootingstar Martin Baturina von Como in der Offensive sowie Altstar Luka Modric im Mittelfeld gehören die Kroaten zu den Geheimfavoriten.
Platz 12: Kolumbien
Weltrangliste: 13.
Form 2026: 1:2 gegen Kroatien, 1:3 gegen Frankreich, 3:1 gegen Costa Rica, 2:0 gegen Jordanien
Angeführt von Bayern-Star Luis Diaz sind die Kolumbianer auch bei dieser Weltmeisterschaft wieder einer der Geheimfavoriten. Die Gruppe hat es recht gut mit den Südamerikanern gemeint: Neben den Außenseitern Kongo und Usbekistan bekommt es Kolumbien mit Portugal zu tun.
Platz 11: Belgien
Weltrangliste: 9.
Form 2026: 5:2 gegen die USA, 1:1 gegen Mexiko, 2:0 gegen Kroatien, 5:0 gegen Tunesien
Die sagenumwobene "goldene Generation" Belgiens ist in die Jahre gekommen, der Peak war mit Platz drei im Jahr 2018 in Russland. Die "Roten Teufel" haben jedoch mittlerweile eine gute Mischung aus Alt und Jung gefunden. Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku und Thibaut Courtois werden unterstützt durch Diego Moreira, Amadou Onana und City-Star Jeremy Doku.
Platz 10: Norwegen
Weltrangliste: 31.
Form 2026: 1:2 gegen die Niederlande, 0:0 gegen die Schweiz, 3:1 gegen Schweden, 1:1 gegen Marokko
Die Norweger schöpfen ihr Potenzial voll aus - endlich, möchte man sagen. Durch die Qualifikationsgruppe mit Italien marschierten die Skandinavier mit acht Siegen aus acht Spielen. Erling Haaland, Martin Ödegaard, Sander Berge, Jörgen Strand Larsen, Julian Ryerson - die Liste der Namen, die auf Top-Niveau spielen, ist lang.
Platz 9: Marokko
Weltrangliste: 7.
Form 2026: 1:1 gegen Ecuador, 2:1 gegen Paraguay, 5:0 gegen Burundi, 4:0 gegen Madagaskar, 1:1 gegen Norwegen
Die beste Mannschaft, die Afrika zu bieten hat, ist Marokko. Vor allem in der Breite sind die Nordafrikaner mittlerweile überragend besetzt. Das Halbfinale bei der WM 2022 war alles, aber kein Zufall.
Platz 8: Niederlande
Weltrangliste: 8.
Form 2026: 2:1 gegen Norwegen, 1:1 gegen Ecuador, 0:1 gegen Algerien, 2:1 gegen Usbekistan
Die Niederlande sind eine kleine Wundertüte. Das zeigen auch die Testspielergebnisse des Jahres. Ein 2:1 gegen Norwegen ist gut, ein 1:1 gegen Ecuador akzeptabel, das 0:1 gegen Algerien eine Enttäuschung und das 2:1 gegen Usbekistan keine Offenbarung. Gruppe F mit Japan, Schweden und Tunesien ist sicherlich eine komplizierte Aufgabe für Oranje.
Platz 7: Brasilien
Weltrangliste: 6.
Form 2026: 1:2 gegen Frankreich, 3:1 gegen Kroatien, 6:2 gegen Panama, 2:1 gegen Ägypten
Brasilien ist nicht mehr das, was es in den frühen 2000ern einmal war. Die Selecao hat mit Carlo Ancelotti aber einen Trainer, der weiß, wie Turniere - und vor allem K.o.-Spiele - gehen. Und die individuelle Klasse ist immer noch unglaublich hoch. Die Frage ist nur, ob die brasilianische Auswahl auf höchstem Niveau auch als Team überzeugen kann.
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Platz 6: England
Weltrangliste: 4.
Form 2026: 1:1 gegen Uruguay, 0:1 gegen Japan, 1:0 gegen Neuseeland, 3:0 gegen Costa Rica
Nachdem Thomas Tuchel die englische Nationalmannschaft übernommen hatte, war die Hoffnung auf besseren Fußball groß. Allerdings spielen die "Three Lions" fast noch biederer als unter Vorgänger Gareth Southgate. Einem 0:1 gegen Japan folgte ein müdes und mageres 1:0 gegen Neuseeland. Puh. Platz sechs ist es einzig und alleine wegen der Namen im Kader.
Platz 5: Deutschland
Weltrangliste: 10.
Form 2026: 4:3 gegen die Schweiz, 2:1 gegen Ghana, 4:0 gegen Finnland, 2:1 gegen die USA
Fakt ist: Deutschland hat die vergangenen neun Spiele gewonnen. Fakt ist aber auch: Die beiden Testspiele gegen Finnland und die USA waren mindestens wacklig. Dennoch hat die DFB-Elf in diesen neun Spielen die Defensive stabilisiert und Selbstvertrauen getankt. In der Gruppe mit der Elfenbeinküste, Curacao und Ecuador ist ein Weiterkommen alternativlos.
Platz 4: Portugal
Weltrangliste: 5.
Form 2026: 0:0 gegen Mexiko, 2:0 gegen die USA, 2:1 gegen Chile, 2:1 gegen Nigeria
Mit Vitinha und Joao Neves hat Portugal wohl das beste zentrale Mittelfeld der Welt. Nuno Mendes ist einer der besten Außenverteidiger der Welt. Und schon beim Triumph in der Nations League war die mannschaftliche Klasse zu sehen. Die große Frage lautet: Wie passt in eben diese Mannschaft Cristiano Ronaldo noch hinein? Sein (noch) unumstrittener Stammplatz könnte zu Problemen führen.
Platz 3: Argentinien
Weltrangliste: 1.
Form 2026: 2:1 gegen Mauretanien, 5:0 gegen Sambia, 2:0 gegen Honduras, 3:0 gegen Island
Der Titelverteidiger geht in guter Verfassung ins Turnier. Freilich: Mauretanien, Sambia, Honduras und Island sind nicht gerade Top-Gegner, aber alle wurden überzeugend geschlagen. Lionel Messi ist rechtzeitig fit. Und mit einem Block aus Spielern von Atletico Madrid sind die Argentinier zudem eingespielt.
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Platz 2: Frankreich
Weltrangliste: 3.
Form 2026: 2:1 gegen Brasilien, 3:1 gegen Kolumbien, 1:2 gegen die Elfenbeinküste, 3:1 gegen Nordirland
Ja, das 1:2 gegen die Elfenbeinküste war ein Dämpfer für Frankreichs Euphorie, das 3:1 gegen Nordirland aber eine gute Antwort darauf. Außerdem ist die Equipe Tricolore ist in allen Mannschaftsteilen einfach zu gut besetzt, um sie nicht zu den absoluten Top-Favoriten zu zählen. Bei Didier Deschamps Abschiedstour können nur Egos einen langen Lauf der Franzosen verhindern - wie in der Vergangenheit schon zu oft.
Platz 1: Spanien
Weltrangliste: 2.
Form 2026: 3:0 gegen Serbien, 0:0 gegen Ägypten, 1:1 gegen den Irak, 3:1 gegen Peru
Das 1:1 gegen den Iran war ganz bestimmt kein spanisches Fußballfest. Allerdings ist der Kontext wichtig: Nicht nur rotierte Luis de la Fuente durch, Lamine Yamal kommt nach Verletzung erst zum Turnierstart zurück. Der amtierende Europameister ist das Team, das es auch bei der WM zu schlagen gilt. Auch im letzten Test gegen Peru fehlten Yamal und Nico Williams noch.
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