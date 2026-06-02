WM 2026: Türkischer Kader ohne VfB-Kapitän Atakan Karazor

VfB Stuttgarts Kapitän Atakan Karazor wurde von Türkeis Nationaltrainer Vincenzo Montella aus dem Kader für die WM-Endrunde 2026 gestrichen.

Atakan Karazor vom VfB Stuttgart gehört nicht zum endgültigen Aufgebot der Türkei für die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli).

Der Mannschaftskapitän der Schwaben, der beim DFB-Pokalfinale wegen Leistenproblemen nicht zum Einsatz gekommen war, ist einer von neun Spielern, die einen Tag nach dem Sieg im Testspiel gegen Nordmazedonien (4:0) aus dem vorläufigen Kader gestrichen wurden.

In Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Ozan Kabak (TSG Hoffenheim) und Salih Özcan (Borussia Dortmund) stehen allerdings drei andere Bundesliga-Profis im Kader von Nationaltrainer Vincenco Montella.