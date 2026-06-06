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WM 2026 - Wie Lennart Karl: Diese Stars mussten kurzfristig eine WM absagen
Veröffentlicht:von Kai Esser
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Lennart Karl wird die Fußball-WM 2026 verletzungsbedingt kurzfristig verpassen. Da ist er in der jüngeren Vergangenheit nicht alleine.
Lennart Karl und auch Serge Gnabry. Zwei Namen, die bei der WM 2026 fehlen werden und die sich beim Blick zurück auf frühere Austragungen in eine lange, bittere Liste einreihen.
ran blickt auf die prominentesten verletzungsbedingten Ausfälle der jüngeren WM-Geschichte.
WM 2002: Emerson (Brasilien)
Manchmal schreibt der Fußball Geschichten, die sich kein Drehbuchautor trauen würde. Am Tag vor Brasiliens Auftaktspiel gegen die Türkei stellte sich Kapitän Emerson bei einem lockeren Trainingsspielchen ins Tor - und verrenkte sich prompt die Schulter, als er versuchte, einen Schuss von Rivaldo zu halten.
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Beim Hechten nach dem Ball kugelte er sich die rechte Schulter aus und musste die WM sausen lassen. Der Mann, der Brasilien als Kapitän zum Titel führen sollte, schied wegen eines harmlosen Trainingsscherzes aus. Brasilien wurde ohne seinen Spielführer Weltmeister.
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WM 2002: Santiago Canizares (Spanien)
Der damalige spanische Stammtorhüter Santiago Canizares, einer der besten Keeper der Welt, ließ im Hotelzimmer eine Flasche Aftershave fallen. Eine Scherbe drang in seinen Fuß ein und durchtrennte eine Sehne. Das WM-Aus durch ein Parfümfläschchen.
Sein Ersatz wurde ein gewisser Iker Casillas, der Spanien bis ins Viertelfinale führte und Canizares seinen Stammplatz nie wieder abtrat. Aus dem tragischsten Ausfall entstand eine der größten Karrieren der Torwartgeschichte.
WM 2010: Rene Adler und Michael Ballack (Deutschland)
Apropos große Karrieren der Torwartgeschichte: Bundestrainer Joachim Löw hatte sich vor der WM 2010 auf Rene Adler als seine Nummer eins festgelegt. Am 4. Mai 2010 musste Adler nach einer Rippenverletzung allerdings absagen, Manuel Neuer rückte nach und wurde zum Stammtorhüter des Turniers.
Keine zwei Wochen später folgte der nächste Schock: Kapitän Michael Ballack zog sich im FA-Cup-Finale für den FC Chelsea gegen den FC Portsmouth eine schwere Knöchelverletzung zu, nachdem er von Kevin-Prince Boateng gefoult worden war. Diagnose: Bänderriss, mindestens acht Wochen Pause. Ballack war bis dahin der ewige Zweite: Vize-Weltmeister 2002, Vize-Europameister 2008. Nach 2010 machte er kein Länderspiel mehr.
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WM 2014: Radamel Falcao (Kolumbien)
Wenn ein Spieler eine ganze Nation in Trauer versetzt, dann wiegt der Ausfall besonders schwer. Radamel Falcao hatte neun Tore in der Qualifikation erzielt und damit entscheidenden Anteil an der ersten kolumbianischen WM-Teilnahme seit 16 Jahren.
Im Januar 2014 zog sich der Star der AS Monaco im französischen Coupe de France gegen einen Viertligisten einen Kreuzbandriss zu. Trainer Jose Pekerman sprach bei der Kaderbekanntgabe von einer "traurigen Nacht". Falcao selbst sagte mit gefalteten Händen vor laufenden Kameras: "Ich möchte keinem gesunden Spieler den Platz wegnehmen." Kolumbien erreichte ohne ihn das Viertelfinale, das bis heute beste Ergebnis in der Geschichte des Landes.
WM 2014: Marco Reus (Deutschland)
Marco Reus und große Turniere - eine Geschichte, die stellvertretend für das grausame Timing von Verletzungen steht. Kurz vor dem Turnier in Brasilien fiel der Dortmunder verletzt aus, als er sich im finalen Test gegen Armenien einen Teilriss der linken vorderen Syndesmose und einen knöchernen Bandausriss an der Fersenbein-Vorderseite zuzog. Deutschland wurde ohne ihn Weltmeister.
2016 war er ebenfalls verletzt und verpasste die EURO in Frankreich. 2018 in Russland war er zwar fit und erzielte sogar einen Treffer gegen Schweden, Reus war jedoch Teil der Mannschaft, die erstmals in der WM-Gruppenphase ausschied.
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WM 2022: Christopher Nkunku, Paul Pogba, Karim Benzema und N'Golo Kante (Frankreich)
Selten hat ein Titelverteidiger so viele Stars vor einem Turnier verloren wie Frankreich 2022.
Paul Pogba hatte eine Knieoperation in der Saisonvorbereitung zunächst abgelehnt, die Beschwerden klangen aber nicht ab, der dann folgende Eingriff im September machte eine Teilnahme unmöglich.
Auch N'Golo Kanté fiel mit einem Oberschenkelproblem aus. Dann traf es Christopher Nkunku. Und schließlich - als wäre das nicht genug - brach Karim Benzema das Abschlusstraining in Doha wenige Tage vor dem Auftakt gegen Australien wegen einer erneuten Muskelverletzung im linken Oberschenkel ab.
Eine dreiwöchige Genesungszeit machte eine WM-Teilnahme unmöglich. Benzema schrieb bei Instagram: "Ich habe in meinem Leben noch nie aufgegeben, aber ich muss an das Team denken, wie ich es immer getan habe. Die Vernunft sagt mir, dass ich meinen Platz für jemanden räumen muss, der unserer Mannschaft helfen kann." Frankreich wurde trotz allem Vize-Weltmeister.
WM 2022: Sadio Mane (Senegal)
Der Fall Sadio Mane ist einer der dramatischsten der jüngeren WM-Geschichte, weil die Hoffnung so lange am Leben blieb. Mane zog sich beim Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern München gegen Werder Bremen Anfang November - und damit nicht mal zwei Wochen vor Turnierstart - einen Sehnenanriss zu, wurde aber dennoch zunächst für den WM-Kader Senegals nominiert.
Vier Tage vor dem WM-Auftakt ergab ein MRT, dass "die Entwicklung nicht so günstig ist, wie wir es uns vorgestellt haben". Das WM-Aus war besiegelt, noch am selben Abend wurde er operiert. Selbst der damalige Staatspräsident Macky Sall bangte öffentlich mit dem Volkshelden und schrieb: "Sadio, Herz eines Löwen! Mein ganzes Herz ist mit dir."
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