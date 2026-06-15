Geldmacherei?
WM 2026: Banner-Verbot der FIFA bei Deutschland-Spiel?
Veröffentlicht:von Julian Bachmann
ran Fußball
DFB-Team: Neuer mit Brasilien-Vergleich nach 7:1-Sieg
Videoclip • 02:39 Min
Mit dem 7:1-Auftaktsieg sorgte das DFB-Team bei den eigenen Fans für ordentlich Stimmung. Mit Blick in die Ränge fiel allerdings auf, dass die Banner im Stadion fehlten. Aber warum?
Beim 7:1-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao herrschte auf den Rängen der deutschen Fans Ekstase pur. Zwischen all den Fahnen und Trikots fehlte aber etwas: die Banner.
Sowohl Ober- als auch Unterränge sind unter normalen Umständen mit Fahnen und Spruchbannern versehen. Die Blöcke beim Deutschland-Spiel blieben allerdings bannerfrei.
Zumindest die der Unterränge, also zufälligerweise genau die, die im Fernsehen viel zu sehen sind. Grund für die Entstehung dieses Bannerrätsels soll die FIFA sein.
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Der Verband soll das Mitnehmen vieler Banner und Fahnen verboten haben. Unter den Fans wird spekuliert, dass die FIFA die Unterränge freilassen will, sodass die Werbungen sichtbar bleiben.
Das würde auch erklären, warum das Aufhängen von Bannern in den Oberrängen weniger Probleme bereitet hat. Denn dort würden ohnehin selten die Kameras draufhalten.
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Es ist so: Die FIFA prüft im Vorlauf der Spiele alle Banner und Fahnen, die die Fans bei der WM mit ins Stadion nehmen wollen. Ohne Freigabe keine Chance.
Für die WM soll die FIFA nun viele Banner und Fahnen verboten haben. Eine Entscheidung, die bei den Fans auf eine Menge Kritik stößt.
Nicht nur diese Regelung der FIFA wird kritisiert: WM 2026 - Lothar Matthäus kritisiert "Geldmacherei der FIFA" und Jürgen Klopp
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