Handball live auf ProSieben und Joyn
Handball live: Dänemark gegen Deutschland live im Free-TV auf ProSieben und im kostenlosen Joyn-Livestream
Veröffentlicht:von ran.joyn
ran Handball
Handball: Der außergewöhnliche Weg von Kapitänin Döll
Videoclip • 01:40 Min
Die deutschen Handballer treffen am Freitag im Rahmen eines Testspiels auf Europa- und Weltmeister Dänemark. Das Match läuft live und kostenlos auf ProSieben und im kostenlosen Joyn-Livestream.
Die deutschen Handballer nehmen Kurs auf die Heim-WM 2027 (13. bis 31. Januar auf ProSieben, Sat.1 und Joyn). Nach der starken Performance bei der EM 2026 blickt das DHB-Team hoffnungsfroh auf den neuen Zyklus.
Zwar erwiesen sich die Dänen im EM-Finale 2026 (27:34) als zu stark für Deutschland, jedoch befindet sich das Team auf einem vielversprechenden Weg.
Nach zwei Testspielen im März gegen Ägypten trifft man nun erneut auf Final-Gegner Dänemark. Am Freitag steigt das erste Match in Kopenhagen (ab 19 Uhr live auf ProSieben und Joyn).
Zwei Tage später steht man sich in der Lanxess-Arena in Köln erneut gegenüber (ab 15 Uhr live auf ProSieben und Joyn).
Handball live: Der DHB-Kader für die Kracher-Duelle gegen Dänemark im Überblick:
Tor: David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Andreas Wolff (THW Kiel)
Feld: Vincent Büchner (ThSV Eisenach), Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf), Tim Freihöfer (Füchse Berlin), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Marko Grgic (SG Flensburg-Handewitt), Timo Kastening (MT Melsungen), Tom Kiesler (VfL Gummersbach), Juri Knorr (Aalborg Handbold/DEN), Matthes Langhoff (Füchse Berlin), Nils Lichtlein (Füchse Berlin), Moritz Sauter (HSV Hamburg), Miro Schluroff (VfL Gummersbach), Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf), Lukas Zerbe (THW Kiel)
Dänemark vs. Deutschland im TV, Stream und Ticker live: Wann findet das Handball-Länderspiel statt?
Spiel: Dänemark vs. Deutschland
Wettbewerb: Testspiel
Datum: 15. Mai 2026
Uhrzeit: 19:30 Uhr (Übertragung ab 19 Uhr)
Austragungsort: Royal Arena (Kopenhagen)
Dänemark vs. Deutschland live: Wo läuft das Handball-Länderspiel im Free-TV?
ProSiebenSat.1 hat sich einige Handball-Rechte sichern können und wird unter anderem die Weltmeisterschaften 2027, 2029 und 2031 übertragen. Der Testspiel-Doppelpack zwischen Deutschland und Dänemark läuft ebenfalls live und kostenlos auf ProSieben. Die Übertragung beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff um 19:00 Uhr.
Deutschland gastiert in Dänemark: Wo gibt es einen Livestream zum Handball-Länderspiel?
Einen kostenlosen Livestream zu Deutschland gegen Ägypten gibt es auf Joyn:
Handball live im Free-TV und Stream: Übersicht zur Übertragung von Dänemark gegen Deutschland
Begegnung: Dänemark vs. Deutschland
Wettbewerb: Testspiel
Datum und Uhrzeit: 15. Mai 2026, 19:30 Uhr
Trainer: Nikolaj Jacobsen (Dänemark), Alfred Gislason (Deutschland)
Free-TV: ProSieben
Livestream: Joyn
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