Nach dem ersten von zwei Länderspielen gegen Dänemark moniert Handball-Bundestrainer Alfred Gislason "sehr dumme Fehler".

Nach der nächsten Pleite gegen die dänische Übermannschaft hoffen Deutschlands Handballer im zweiten Teil des Länderspiel-Doppelpacks auf ein besseres Abschneiden.

"Ich glaube, das wäre für alle im Handball wichtig, mal zu sehen, dass Dänemark auch fällt", sagte Nils Lichtlein nach dem 28:36 (13:21) in Kopenhagen am Freitagabend. Am Sonntag (15.30 Uhr) kommt es in Köln zum schnellen Wiedersehen. Was die DHB-Auswahl dann verbessern muss, wurde ihr vom Olympiasieger, Welt- und Europameister deutlich aufgezeigt.

"In der ersten Halbzeit haben wir viel zu viele Fehlwürfe gehabt - wirklich auch viele klare Chancen, die wir nicht genutzt haben. In dieser Zeit kam auch dazu, dass wir nicht so die Torhüter-Leistung wie üblich bekommen haben", analysierte Bundestrainer Alfred Gislason bei ProSieben.

Acht Monate vor dem Auftakt zur Heim-WM tat sich Deutschland vor allem vor der Pause sichtlich schwer. Auch, weil das Sieben gegen Sechs schlecht funktionierte. Hinzu kamen leichte technische Unsauberkeiten und Fehlpässe, Gislason monierte "sehr dumme Fehler". Der bislang letzte deutsche Sieg liegt schon mehr als zehn Jahre zurück.