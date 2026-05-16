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Pleite gegen Dänemark: Bundestrainer Gislason moniert "sehr dumme Fehler"
Veröffentlicht:von SID
ran Handball
HIGHLIGHTS: Deutschlands Aufholjagd reicht nicht gegen Dänemark
Videoclip • 03:04 Min
Nach dem ersten von zwei Länderspielen gegen Dänemark moniert Handball-Bundestrainer Alfred Gislason "sehr dumme Fehler".
Nach der nächsten Pleite gegen die dänische Übermannschaft hoffen Deutschlands Handballer im zweiten Teil des Länderspiel-Doppelpacks auf ein besseres Abschneiden.
"Ich glaube, das wäre für alle im Handball wichtig, mal zu sehen, dass Dänemark auch fällt", sagte Nils Lichtlein nach dem 28:36 (13:21) in Kopenhagen am Freitagabend. Am Sonntag (15.30 Uhr) kommt es in Köln zum schnellen Wiedersehen. Was die DHB-Auswahl dann verbessern muss, wurde ihr vom Olympiasieger, Welt- und Europameister deutlich aufgezeigt.
"In der ersten Halbzeit haben wir viel zu viele Fehlwürfe gehabt - wirklich auch viele klare Chancen, die wir nicht genutzt haben. In dieser Zeit kam auch dazu, dass wir nicht so die Torhüter-Leistung wie üblich bekommen haben", analysierte Bundestrainer Alfred Gislason bei ProSieben.
Acht Monate vor dem Auftakt zur Heim-WM tat sich Deutschland vor allem vor der Pause sichtlich schwer. Auch, weil das Sieben gegen Sechs schlecht funktionierte. Hinzu kamen leichte technische Unsauberkeiten und Fehlpässe, Gislason monierte "sehr dumme Fehler". Der bislang letzte deutsche Sieg liegt schon mehr als zehn Jahre zurück.
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Gislason lobt die Abwehr
Positiv sah Gislason, der Fragen zu seiner Zukunft angesichts des 2027 auslaufenden Vertrags derzeit beiseite schiebt, dagegen die Abwehrleistung. Diese sei über die gesamte Spieldauer "sehr gut" gewesen, in der zweiten Halbzeit gar "überragend". Deswegen "kommen wir erst auf drei Tore ran, um das leider wieder zu verschenken in der Schlussphase", sagte er.
Beim erneuten Duell in der Kölner Lanxess Arena muss sich Deutschland wohl immerhin nicht mehr mit Welthandballer Mathias Gidsel beschäftigen. Der Spielmacher der Füchse Berlin wird das Spiel offenbar auslassen, auch Magnus Saugstrup vom SC Magdeburg fehlt dann.
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