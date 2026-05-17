Handball heute live auf ProSieben und Joyn
Deutschland vs. Dänemark - Handball heute live & kostenlos im TV auf ProSieben und im Joyn-Livestream
Aktualisiert:von ran.joyn
Die deutschen Handballer treffen am Sonntag im Rahmen eines Testspiels im Rückspiel auf Europa- und Weltmeister Dänemark. Das Match läuft live und kostenlos auf ProSieben und im kostenlosen Joyn-Livestream.
Die deutschen Handballer nehmen Kurs auf die Heim-WM 2027 (13. bis 31. Januar auf ProSieben, Sat.1 und Joyn). Nach der starken Performance bei der EM 2026 blickt das DHB-Team hoffnungsfroh auf den neuen Zyklus.
Zwar verloren die deutschen Handballer das Hinspiel gegen Dänemark eindeutig 28:36 (13:21) in Kopenhagen, doch heute steht das Rückspiel vor heimischer Kulisse an.
Kostenloser Stream: Deutschland vs. Dänemark am 17. Mai ab 15 Uhr auf Joyn
Handball-Superstar Mathias Gidsel: "Deutschlands Entwicklung ist sehr beeindruckend"
Zwei Tage nach dem verlorenen Hinspiel stehen die Mannschaften sich in der Lanxess-Arena in Köln erneut gegenüber (ab 19 Uhr live auf ProSieben und Joyn).
Handball heute live: Der DHB-Kader für die Kracher-Duelle gegen Dänemark im Überblick:
Tor: David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Andreas Wolff (THW Kiel)
Feld: Vincent Büchner (ThSV Eisenach), Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf), Tim Freihöfer (Füchse Berlin), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Marko Grgic (SG Flensburg-Handewitt), Timo Kastening (MT Melsungen), Tom Kiesler (VfL Gummersbach), Juri Knorr (Aalborg Handbold/DEN), Matthes Langhoff (Füchse Berlin), Nils Lichtlein (Füchse Berlin), Moritz Sauter (HSV Hamburg), Miro Schluroff (VfL Gummersbach), Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf), Lukas Zerbe (THW Kiel)
Deutschland vs. Dänemark: TV, Stream und Ticker live: Wann findet das Handball-Länderspiel statt?
Spiel: Deutschland vs. Dänemark
Wettbewerb: Testspiel
Datum: 17. Mai 2026
Uhrzeit: 15:30 Uhr (Übertragung ab 15 Uhr)
Austragungsort: Lanxess-Arena (Köln)
Deutschland vs. Dänemark heute live: Wo läuft das Handball-Länderspiel im Free-TV?
ProSiebenSat.1 hat sich einige Handball-Rechte sichern können und wird unter anderem die Weltmeisterschaften 2027, 2029 und 2031 übertragen. Der Testspiel-Doppelpack zwischen Deutschland und Dänemark läuft ebenfalls live und kostenlos auf ProSieben. Die Übertragung beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff um 19:00 Uhr.
Dänemark gastiert in Köln: Wo gibt es einen Livestream zum DHB-Länderspiel?
Einen kostenlosen Livestream zu Deutschland gegen Dänemark gibt es auf Joyn:
Handball heute live im Free-TV und Stream: Übersicht zur Übertragung von Deutschland gegen Dänemark
Begegnung: Deutschland vs. Dänemark
Wettbewerb: Testspiel
Datum und Uhrzeit: 17. Mai 2026, 15:30 Uhr
Trainer: Nikolaj Jacobsen (Dänemark), Alfred Gislason (Deutschland)
Free-TV: ProSieben
Livestream: Joyn
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