Die deutschen Handballer treffen am Sonntag im Rahmen eines Testspiels im Rückspiel auf Europa- und Weltmeister Dänemark. Das Match läuft live und kostenlos auf ProSieben und im kostenlosen Joyn-Livestream.

Die deutschen Handballer nehmen Kurs auf die Heim-WM 2027 (13. bis 31. Januar auf ProSieben, Sat.1 und Joyn). Nach der starken Performance bei der EM 2026 blickt das DHB-Team hoffnungsfroh auf den neuen Zyklus.

Zwar verloren die deutschen Handballer das Hinspiel gegen Dänemark eindeutig 28:36 (13:21) in Kopenhagen, doch heute steht das Rückspiel vor heimischer Kulisse an.

Zwei Tage nach dem verlorenen Hinspiel stehen die Mannschaften sich in der Lanxess-Arena in Köln erneut gegenüber (ab 19 Uhr live auf ProSieben und Joyn).