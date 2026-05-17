Handball
Zum elften Mal: Deutschlands Handballer verlieren erneut gegen Dänemark
Veröffentlicht:von SID
ran Handball
DHB-Team wackelt: Slapstick-Pass und Gelb-Frust
Videoclip • 01:07 Min
Für die deutsche Handball-Nationalmannschaft setzte es auch im zweiten Test-Länderspiel gegen Dänemark eine Niederlage.
Der Dänemark-Fluch hält für Deutschlands Handballer an.
Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason verlor den zweiten Teil des Länderspiel-Doppelpacks gegen den nicht bestbesetzten Olympiasieger, Welt- und Europameister 29:31 (16:17) und wartet nun schon seit zehn Jahren und elf Spielen gegen die Dänen auf einen Erfolg.
Acht Monate vor dem Start der Heim-WM ist die Übermannschaft für Deutschland nicht zu bezwingen - trotz der Abwesenheit von Welthandballer Mathias Gidsel und Abwehrchef Magnus Saugstrup.
Dänemark behält die Nerven
Die beiden Stars fehlten den Dänen planmäßig, Torhüter Emil Nielsen nahm auf der Bank Platz. Schon am Freitag hatte es in Kopenhagen eine Niederlage gegeben (28:36). Deutschland hielt lange mit dem Favoriten mit. Torhüter Andreas Wolff überzeugte mit neun Paraden in der ersten Hälfte, Spielmacher Juri Knorr mit acht Treffern als bester Werfer. Doch Dänemark behielt in eng umkämpften Schlussminuten die Nerven.
Nach dem Saisonendspurt in den Klubs geht es für die Handballer in die Sommerpause. Am 10. Juni werden die WM-Gruppen in München ausgelost, die nächsten Länderspiele finden im Herbst statt. Am 5. November (20.30 Uhr) trifft Deutschland im Rahmen der EM-Qualifikation in der Berliner Uber Arena auf Belgien, am Wochenende danach geht es in die Slowakei.
Am WM-Finalort Köln stand der zweite Test binnen drei Tagen im Zeichen des im Januar beginnenden Heim-Turniers. Bei der 30. Männer-Weltmeisterschaft startet die deutsche Mannschaft in München und wird ab der Hauptrunde in Köln zu sehen sein.
Spannende Schlussphase - Keeper Späth überzeugt
Nach der Niederlage von Kopenhagen wollte die DHB-Auswahl insbesondere die von Gislason monierten "dummen Fehler" abstellen und offensiv effizienter auftreten. Es gelang zunächst. Angepeitscht von 19.750 Fans in der ausverkauften Lanxess Arena zeigte Deutschland eine ansprechende erste Hälfte. Nach einem Ballgewinn und dem Treffer ins leere Tor durch Miro Schluroff zum 8:7 (10.) spielte Deutschland von vorn. Torhüter Wolff gab mit mehreren Paraden, darunter ein Siebenmeter, Sicherheit.
Doch zwei schnelle Ballverluste (24./25.) sorgten für Raunen und den Führungswechsel. Dänemark ging mit einer knappen Führung in die Pause. "Grundsätzlich spielen wir eine sehr gute erste Halbzeit, berauben uns dann innerhalb von wenigen Minuten mit technischen Fehlern in einer besseren Halbzeit-Situation", analysierte Teammanager Benjamin Chatton zur Pause.
Nach dem Seitenwechsel zogen die Gäste schnell auf vier Tore davon (38.), doch Justus Fischer glich zum 25:25 aus (45.). Im Tor überzeugte nun David Späth. Einen Siebenmeter gegen Emil Jakobsen parierte er (47.), einen weiteren warf der Däne an die Latte (48.). Es entwickelte sich eine spannende Schlussphase.
Mehr News zum Handball
Handball-Bundesliga live auf Joyn
Handball-Bundesliga live: Rhein-Neckar Löwen – SC Magedburg - HBL-Topspiele im kostenlosen Joyn-Livestream
Handball live auf ProSieben & Joyn
Prominente Botschafter für Handball-WM in Deutschland
Handball heute live auf ProSieben und Joyn
Deutschland vs. Dänemark - Handball heute live & kostenlos im TV auf ProSieben und im Joyn-Livestream
Handball live auf ProSieben & Joyn
Dänemark-Pleite: Gislason moniert "sehr dumme Fehler"
Handball live auf ProSieben & Joyn
Handball: Deutschland hält gut mit - unterliegt aber den Dänen
Handball-Testspiele
Gidsel: "Deutschlands Entwicklung ist sehr beeindruckend"