Handball-Bundesliga live auf Joyn
Handball-Bundesliga heute live: Füchse Berlin – SG Flensburg-Handewitt - HBL-Topspiele im kostenlosen Livestream auf Joyn
Aktualisiert:von ran.de
Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.
Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. Als Titelverteidiger gehen die Füchse Berlin in die neue HBL-Spielzeit.
Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der HBL im kostenlosen Livestream verfolgen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der HBL-Saison 2025/26.
Das nächste HBL-Spiel im Stream
HBL 2025/26 heute live: Welche Teams sind mit dabei?
Auch in der HBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.
HBL-Saison 2025/26 heute live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?
Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Spiele der Handball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.
Das Wichtigste zur Handball-Bundesliga in Kürze
HBL live: Kann ich die Spiele heute im Free-TV verfolgen?
Ja, ausgewählte Spiele der HBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.
HBL-Saison 2025/26 heute live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?
Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von HBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
News und Videos zur Handball-Bundesliga
Flensburg-Handewitt auf Platz 3
Handball-Thriller: Melsungen holt Europacup-Titel gegen Kiel
Handball live auf ProSieben & Joyn
DHB-Coach Gislason verlängert Vertrag: "Fels in der Brandung"
Handball
Deutscher Meister! Magdeburg feiert nach Krimi
Handball
DHB-Team nach Pleiten gegen Dänemark ernüchtert
Handball
Zum elften Mal: DHB-Team verliert erneut gegen Dänemark
Handball live auf ProSieben & Joyn
Prominente Botschafter für Handball-WM in Deutschland