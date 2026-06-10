Handball-WM 2027: Die Auslosung zum Heim-Turnier heute live im kostenlosen Joyn-Stream

ran Handball Handball-Highlights: Dänen-Krimi endet bitter für Deutschland Videoclip • 02:22 Min Link kopieren Teilen

Die Gruppenauslosung zur Handball WM 2027 steigt am 10. Juni in München. Auf wen trifft Deutschland beim Heim-Turnier?

Die Handball-WM 2027 in Deutschland rückt näher. Rund ein halbes Jahr vor dem Groß-Event (13. bis 31. Januar 2026) steigt die Auslösung. Am 10. Juni sind alle Augen auf das Hofbräuhaus in München gerichtet, wo ab 18 Uhr die WM-Gruppen ausgelost werden. Hier kostenlos streamen: Die Auslosung zur Handball-WM heute ab 18 Uhr live auf Joyn ran liefert alle wichtigen Informationen zur Auslosung und verrät, wo diese live übertragen wird.

Handball-WM 2027: Wer überträgt die Auslosung heute live? Die Gruppenauslosung wird ab 18 Uhr live im kostenlosen Joyn-Stream gezeigt.

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Bald verfügbar Donnerstag, 11.06. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 11.06. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 12.06. 18:15 • Basketball BBL Playoffs live: Finale 1 Verfügbar auf Joyn 105 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 12.06. 18:15 • Basketball BBL Playoffs live: Finale 1 Verfügbar auf Joyn 105 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 13.06. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 13.06. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

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Handball-WM 2027: Welche Nation ist in welchem Lostopf? An der Handball-WM 2027 werden insgesamt 32 Teams antreten. Im Rahmen der Auslosung erfolgt eine Aufteilung in acht Vierergruppen. In jeder Gruppe wird jeweils ein Team aus den verschiedenen Lostöpfen vertreten sein. Lostopf 1: Dänemark, Deutschland, Kroatien, Island, Portugal, Schweden, Ägypten, Argentinien

Lostopf 2: Frankreich, Slowenien, Norwegen, Serbien, Spanien, Italien, Färöer, Nordmazedonien

Lostopf 3: Griechenland, Polen, Brasilien, Bahrain, Tunesien, Kap Verde, Chile, USA

Lostopf 4: Katar, Kuwait, Japan, Algerien, Angola, Uruguay, Türkei, Saudi-Arabien

Handball-WM: Droht Deutschland eine Hammer-Gruppe? Zwar ist Deutschland als Gruppenkopf gesetzt, jedoch schließt das nicht aus, dass es schon in der Vorrunde zu Kracher-Duellen kommt. Insbesondere in Lostopf zwei tummeln sich mit Frankreich, Norwegen und Spanien echte Top-Nationen. Und auch aus Lostopf drei drohen mit Brasilien und Griechenland unbequeme Duelle.

Handball-WM 2027: Deutschland in Gruppe A gesetzt Schon vor der Auslosung steht fest, welche Teams aus Topf eins in welcher Gruppe spielen und werden und wo sie ihre Spiele austragen. Deutschland ist Gruppenkopf in Gruppe A und wird seine Vorrundenspiele am 13., 15. und 17. Januar im SAP Garden von München austragen. Nun wird gelost, welche Teams die Gegner sein werden. Gruppe A: Gruppenkopf Deutschland – Gruppenspiele in München, SAP Garden (13.1., 15.1., 17.1.)

Gruppe B: Gruppenkopf Italien – Gruppenspiele in Stuttgart, Porsche Arena (13.1., 15.1., 17.1.)

Gruppe C: Gruppenkopf Kroatien – Gruppenspiele in München, SAP Garden (14.1., 16.1., 18.1.)

Gruppe D: Gruppenkopf Frankreich – Gruppenspiele in Stuttgart, Porsche Arena (14.1., 16.1., 18.1.)

Gruppe E: Gruppenkopf Schweden – Gruppenspiele in Kiel, Wunderino Arena (14.1., 16.1., 18.1.)

Gruppe F: Gruppenkopf Portugal – Gruppenspiele in Magdeburg, GETEC-Arena (14.1., 16.1., 18.1.)

Gruppe G: Gruppenkopf Dänemark – Gruppenspiele in Kiel, Wunderino Arena (15.1., 17.1., 19.1.)

Gruppe H: Gruppenkopf Island – Gruppenspiele in Magdeburg, GETEC-Arena (15.1., 17.1., 19.1.) Handball-WM 2027: Türkei dank Wild Card erstmals dabei

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