Motorsport
DTM: Lucas Auer Schnellster im 2. Training, gute Zeit von Timo Glock
Veröffentlicht:von Oliver Jensen
ran racing DTM
DTM: Ayhancan Güven vom DTM-Champion zu neuen Herausforderungen.
Videoclip • 02:17 Min
Lucas Auer legte im 2. Freien Training des DTM-Auftakts am Red Bull Ring die schnellste Zeit hin. Auch Timo Glock war gut unterwegs.
Im 2. Freien Training der DTM am Red Bull Ring ist Lucas Auer im Mercedes-AMG Team Landgraf die schnellste Zeit gefahren.
Der Österreicher legte eine Rundenzeit von 1:28,204 Minuten hin.
DTM 2026 Saison: Termine, Piloten, Übertragungen live im Free-TV auf ProSieben und im Joyn-Livestream
Dahinter folgten Jules Gounon im Mercedes-AMG (+0,004 Sekunde) und Mario Engel (+0,006 Sekunde), ebenfalls im Mercedes, der als schnellster Deutscher auf Platz drei landete.
Das 3. Freie Training wird heute um 15:55 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn übertragen.
Der frühere Formel-1-Fahrer Timo Glock legte mit Platz sechs (+0,229 Sekunden) ebenfalls ein gutes Ergebnis hin.
Ben Dörr, Glocks Teamkollege bei Dörr Motorsport, belegte Position vier.
Die DTM startet an diesem Wochenende in die neue Saison. Auf dem Red Bull Ring trifft ein Feld mit 21 Fahrern aus elf Nationen aufeinander, darunter drei DTM-Champions, zahlreiche Rennsieger und mehrere interessante Neuzugänge. Der aktuelle Titelträger Ayhancan Güven ist nicht dabei. Somit wird es einen neuen Meister geben.
Und auch sonst kommt die Traditions-Rennserie mit ein paar Neuerungen daher.
Ben Dörr war Schnellster im 1. Freien Training
Ben Dörr ist im 1. Freien Training mit der Bestzeit in das DTM‑Auftaktwochenende auf dem Red Bull Ring gestartet. Der McLaren‑Pilot setzte sich im ersten Freien Training in 1:28,567 Minuten an die Spitze des Feldes.
Lokalmatador Lucas Auer folgte im Mercedes‑AMG mit 0,202 Sekunden Rückstand auf Rang zwei, Teamkollege Jules Gounon komplettierte die Top drei.
Die Abstände fielen äußerst gering aus: Die ersten zehn Fahrer trennten weniger als neun Zehntelsekunden.
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