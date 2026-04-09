ran racing DTM DTM Update #5 2026: Ford setzt auf Rookie Finn Wiebelhaus Videoclip • 02:44 Min Link kopieren Teilen

Die DTM startet Ende April (live auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn) in die Saison 2026. Bei ran erfahrt Ihr, was alles neu ist in der beliebten Traditions-Rennserie.

Von Andreas Reiners Es ist vor einer neuen Saison üblich, dass der Champion im Mittelpunkt steht. Der Titelverteidiger bekommt viel Aufmerksamkeit, immer wieder dieselben Fragen gestellt und automatisch die Rolle des Mitfavoriten aufgedrückt. Doch 2026 ist alles anders. Denn der aktuelle DTM-Meister fährt nicht mit. DTM 2026: Fakten, Zahlen, Rekorde und Kuriositäten zur Rennserie Ayhancan Güven wurde von Porsche zum Werksfahrer befördert und geht in diesem Jahr in der Langstrecken-WM WEC an den Start. "Es war keine einfache Entscheidung, mich aus dieser Meisterschaft zurückzuziehen", aus einer "Geschichte wie aus einem Traum", wie er sagte. DTM 2026: Lexikon der wichtigsten Begriffe im Motorsport Die DTM bekommt also auf jeden Fall einen neuen Champion. Und auch sonst kommt die Traditions-Rennserie mit ein paar Neuerungen daher, wenn es vom 24. bis 26. April (live auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn) endlich wieder losgeht. ran nennt sie.

DTM 2026 - Neue Stimme: Tobi Schimon Nein, ganz neu ist er nicht. DTM-Fans kennen Tobias Schimon aus früheren Übertragungen, als er zum Beispiel Eddie Mielke am Mikrofon vertrat. Daraus wird jetzt eine Dauerlösung bzw. ein Generationenwechsel, denn Schimon ist ab dieser Saison der neue DTM-Kommentator. "Tobias Schimon ist für diesen Generationenwechsel die perfekte Besetzung", sagte ProSiebenSat.1-Sportchef Gernot Bauer: "Es freut mich umso mehr, weil mit Tobi erneut ein Kollege in die erste Reihe rückt, der seine Anfänge als Praktikant in der 'ran'-Redaktion hat." "Seit 2011 war ich beruflich in unterschiedlichen Funktionen bei nahezu jedem DTM-Rennen vor Ort", sagt Schimon. "Jetzt als Kommentator meiner geliebten DTM bei 'ran Racing' zu fungieren, ist eine große Ehre. Vom Praktikanten zum Kommentator. Danke an ProSieben für das Vertrauen."

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DTM 2026 - Neuer Auftaktort: Red Bull Ring soll Flügel verleihen Die DTM startet erstmals in Österreich in die neue Saison. Vom 24. bis 26. April steigen die beiden Auftaktrennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Insgesamt umfasst der Kalender acht Veranstaltungen mit 16 Rennen in Deutschland, den Niederlanden und Österreich. "Die Auftakt-Premiere am Red Bull Ring verspricht einen spektakulären Saisonstart. Wir freuen uns darauf, erstmals in Österreich in die neue Saison zu starten", sagte ADAC-Motorsportchef Thomas Voss: "In der Saison 2025 konnten wir uns bei allen bisherigen Rennen über einen deutlichen Besucherzuwachs freuen. Das zeigt uns, dass die Events von den Fans angenommen werden und beliebt sind. Um die Saison 2026 noch spannender zu gestalten, haben wir die Reihenfolge der Veranstaltungen etwas angepasst." Und wann kommt die DTM erstmals nach Deutschland? Das passiert vom 19. bis 21. Juni auf dem Lausitzring. In den vergangenen drei Jahren stieg der DTM-Auftakt stets in Oschersleben.

DTM 2026 - Neues, altes Team: Bortolotti will's wissen Ex-DTM-Champion Mirko Bortolotti ist zurück bei Grasser und wird 2026 einen neuen Lamborghini Temerario GT3 fahren. Bortolotti trat bereits von 2015 bis 2022 als Lamborghini-Werksfahrer für den Rennstall von Gottfried Grasser an. 2023 und 2024 fuhr er für SSR Performance, 2025 für Abt Sportsline. "Ich freue mich sehr, wieder bei GRT zu sein und die Herausforderung Temerario GT3 zusammen anzugehen", sagte Bortolotti, "gemeinsam haben wir in der Vergangenheit unzählige internationale Erfolge gefeiert und in dieser Kombination auch in der DTM das bis dato beste Ergebnis des Teams erzielt. Daran möchten wir anknüpfen, wissen aber auch, dass die Prioritäten mit dem neuen Auto erstmal woanders liegen werden".

DTM 2026 - Neue Gesichter Es gibt im Fahrerfeld 2026 Rückkehrer wie Kelvin van der Linde, aber auch ganz neue Gesichter. Vier Rookies werden an den Start gehen: Lambo-Werksfahrer Marco Mapelli bei Abt, Bastian Buus im Land-Porsche, Matteo Cairoli bei Emil-Frey-Ferrari und der amtierende GT-Masters-Champion Finn Wiebelhaus im HRT-Ford.

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