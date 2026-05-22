ran Mehr Sport Formel 1: Fan-Ärger über Red Bull! "Terroristen" Videoclip • 01:25 Min Link kopieren Teilen

Kimi Antonelli hat im 1. freien Training in Kanada direkt eine Duftmarke gesetzt. Ein Murmeltier-Unfall sorgte für eine längere Pause.

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Formel 1: Trainings-Session durch Murmeltier-Unfall unterbrochen Am Freitagabend (22:30 Uhr im Liveticker) steht auf der Ile Notre-Dame bereits das Qualifying für den Sprint an, die Session am Mittag Ortszeit war damit das einzige freie Training des Rennwochenendes - und sie verlief nicht nach Plan. Zwei Rote Flaggen gab es, die zweite, längere Unterbrechung hatte recht dramatische Gründe: Alex Albon hatte eines der zahlreichen Murmeltiere überfahren, die auf der Insel im Sankt-Lorenz-Strom leben, und anschließend die Kontrolle über seinen Williams verloren. Das Training wurde um insgesamt 20 Minuten verlängert. Formel 1: "Genau das macht mir Angst" - Toto Wolff sorgt sich um "Rohdiamant" Kimi Antonelli