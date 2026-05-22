ran Mehr Sport Formel 1: Fan-Ärger über Red Bull! "Terroristen" Videoclip • 01:25 Min Link kopieren Teilen

George Russell gelingt mit dem Sieg im Sprint-Qualifying von Montreal ein Befreiungsschlag. Kimi Antonelli muss sich mit Platz zwei begnügen.

George Russell hat sich die Pole Position für den Formel-1-Sprint in Kanada gesichert und damit im Mercedes-Duell einen lange ersehnten Erfolg gegen Kimi Antonelli gefeiert. Im Qualifying für das Kurzrennen beim Grand Prix in Montréal setzte sich der Engländer knapp vor dem WM-Spitzenreiter durch - die Konkurrenz war mit neuer Hoffnung nach Kanada gekommen, musste sich am Freitag aber erstmal geschlagen geben.

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