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DTM-Saisonauftakt 2026 in Spielberg im kostenlosen Joyn-Livestream und Ticker - alle Infos im Überblick
Aktualisiert:von ran
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DTM Countdown 2026: Rückkehrer, Neulinge und jede Menge PS
Videoclip • 02:26 Min
Der DTM-Auftakt 2026 steht an und ist live im Free-TV auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn und ran.de zu sehen. ran fasst die wichtigsten Informationen zum Rennen in Spielberg zusammen.
Der Blick richtet sich auf den Auftakt der DTM-Saison 2026, wenn die Tourenwagen-Serie erneut auf deutschem, niederländischem und österreichischem Boden gastieren wird.
Wie auch schon 2025 wird die Saison 2026 der DTM ebenfalls live im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf ran.de sowie auf Joyn zu sehen sein.
Wo läuft das erste Rennen der DTM 2026 im Free-TV und Livestream und Liveticker? ran hat alle wichtigen Informationen zum Auftakt-Rennen der Saison 2025 zusammengefasst.
DTM 2026 live: Zeitplan zum Saisonauftakt in Spielberg
Freitag: 24. April, 11:30 Uhr - 1. Freies Training live auf Joyn
Freitag: 24. April, 16 Uhr - 1. Freies Training live auf Joyn
Samstag: 25. April, 9:40 Uhr - 1. Qualifying live auf Joyn
Samstag: 25. April, 13:30 Uhr - 1. Rennen live auf ProSieben und Joyn
Sonntag: 26. April, 9:30 Uhr - 2. Qualifying live auf Joyn
Sonntag: 26. April, 9:30 Uhr - 2. Rennen live auf ProSieben und Joyn
Auftakt-Rennen live: Die DTM in der Motorsport Arena Oschersleben
Streckenname: Red Bull Ring
Rundenlänge: 4,318 km
Rundenzahl: 38 Runden (Rennen Eins), 37 Runden (Rennen Zwei)
Sieger 1. Rennen 2025: Rene Rast (Schubert Motorsport)
Sieger 2. Rennen 2025: Ricardo Feller (Land Motorsport)
DTM live im Free-TV: Läuft das Rennen auf dem Red Bull Ring im Fernsehen?
Ja. Beide Rennen in Spielberg werden wie schon in der Saison 2025 von ProSieben im Free-TV gezeigt. Die freien Trainings und Qualifyings werden live im FAN TV Channel auf Joyn gezeigt.
DTM im Livestream: Wo kann ich das Rennen in Spielberg live sehen?
Das Freie Training, das Qualifying und die Rennen eins und zwei werden am Freitag, Samstag und Sonntag live auf Joyn gestreamt.
Red-Bull-Ring-Rennen live: Wo kann ich die DTM im Liveticker verfolgen?
Auf ran gibt es wiegewohnt einen Liveticker zum Qualifying und 1. Rennen. Auch beim zweiten Qualifying und 2.Rennnen gibt es einen Liveticker auf ran.
DTM 2026 live: Spielberg-Rennen im Free-TV, Livestream und Liveticker - Übersicht zur Übertragung
Datum und Startzeit des 1. Rennen: Samstag, 25. April 13:30 Uhr
Datum und Startzeit des 2. Rennen: Sonntag, 26. April 13:30 Uhr
Free-TV: Pro Sieben
Livestream: Joyn
Liveticker: ran
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