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Formel 1: Debakel in Monaco! Max Verstappen muss nach nicht mal einer Runde aufgeben
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:16 Min
Für Max Verstappen ist der Grand Prix in Monaco bereits nach einer Runde beendet. Beim Start hatte der Niederländer keine Leistung.
Horror-Nachmittag für Max Verstappen beim Grand Prix in Monaco!
Der Niederländer beendete nicht einmal eine Runde und stellte sein Auto noch in der Auftaktrunde in der Box ab.
Beim Start zeigte der auf Platz zwei liegende Ex-Weltmeister eigentlich eine hervorragende Reaktionszeit und wollte Polesitter Kimi Antonelli unter Druck setzen.
Nach wenigen Zentimetern jedoch blieb sein Renner stehen - der Honda-Motor im Red Bull hatte offenbar keine Leistung.
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Formel 1: Musste oder wollte Max Verstappen aufgeben?
"Was zur Hölle? Was soll das?", echauffierte sich der 28-Jährige im Boxenfunk. Später fragte er nach, was er machen solle.
Sein Renningenieur Giampiero Lambiase antwortete: "Bring das Auto nach Hause." Daraufhin bog Verstappen in die Boxengasse ein.
"Es kann sein, dass der Motor am Ende seiner Lebenszeit ist", sagte Verstappen anschließend bei "Sky". Verstappen hatte in dieser Saison noch nicht sein Aggregat gewechselt.
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