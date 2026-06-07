Für Max Verstappen ist der Grand Prix in Monaco bereits nach einer Runde beendet. Beim Start hatte der Niederländer keine Leistung.

Horror-Nachmittag für Max Verstappen beim Grand Prix in Monaco!

Der Niederländer beendete nicht einmal eine Runde und stellte sein Auto noch in der Auftaktrunde in der Box ab.

Beim Start zeigte der auf Platz zwei liegende Ex-Weltmeister eigentlich eine hervorragende Reaktionszeit und wollte Polesitter Kimi Antonelli unter Druck setzen.

Nach wenigen Zentimetern jedoch blieb sein Renner stehen - der Honda-Motor im Red Bull hatte offenbar keine Leistung.