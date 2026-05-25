Formel 1 in Monaco
Formel 1 2026: Grand Prix von Monaco live im TV, Stream und Ticker - wer überträgt das Rennen?
Veröffentlicht:von ran.de
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Formel 1: "Er ist die Zukunft!" Antonelli rasiert in Montreal
Videoclip • 01:17 Min
Nachdem die Formel 1 in Kanada war, geht es mit dem Großen Preis von Monaco weiter. ran gibt euch alle wichtigen Informationen zum Grand Prix im Fürstentum.
Die Formel-1-Saison hat ordentlich an Fahrt aufgenommen. Nach den Grand-Prix-Rennen in Nordamerika mit Miami und Kanada geht es nun in Europa weiter.
Mercedes-Pilot Kimi Antonelli nimmt nach seinem vierten Sieg in Folge ordentlich Rückenwind mit nach Monaco. Es hat sich jedoch gezeigt, dass Ferrari und McLaren aufgeholt haben - und Mercedes im Kampf um die WM-Wertung durchaus Konkurrenz bieten.
In der Fahrerwertung führt Antonelli mit 131 Punkten vor Teamkollege George Russell (88 Punkte), Charles Leclerc (75 Punkte) und Lando Norris (51 Punkte).
Was passiert beim Grand Prix im Fürstentum, wo Überholen traditionell schwierig ist?
Die nächsten Sport-Übertragungen live auf Joyn
Formel 1 live - Großer Preis von Monaco Wann startet der GP in Monte Carlo?
Strecke: Circuit de Monaco
Vorjahressieger: Lando Norris (McLaren)
1. Training: 5. Juni ab 13:30 Uhr (Liveticker)
2. Training: 5. Juni ab 17:00 Uhr (Liveticker)
3. Training: 6. Juni ab 12:30 Uhr (Liveticker)
Qualifying: 6. Juni ab 16:00 Uhr (Liveticker)
Rennen: 7. Juni ab 15:00 Uhr (Liveticker)
Monaco-GP live: Wird die Formel 1 im Free-TV übertragen?
Der Monaco-Grand-Prix wird nicht im Free-TV laufen. So ist jedenfalls der aktuelle Stand. Zwar hat RTL in den vergangenen Jahren einzelne Rennen übertragen, jedoch stehen für diese Saison noch keine Sendetermine fest.
Am 1. Juni soll RTL Sky aber offiziell übernehmen. Noch bestünde die Möglichkeit, dass RTL auch in dieser Saison noch Formel-1-Rennen überträgt. Sicher ist diesbezüglich aber weiterhin noch nichts.
Das Wichtigste zur Formel 1
Formel 1 live in Monaco: Wo läuft der Grand Prix im Pay-TV?
Auch in der Saison 2026 liegen die exklusiven Übertragungsrechte der Formel 1 bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen live und in voller Länge.
Ein kostenpflichtiges Abonnement ist jedoch Voraussetzung.
Formel 1: Mit Audi und Cadillac - das sind die Fahrer-Paare 2026
Großer Preis von Monaco: Wo gibt es einen Liveticker zur Formel 1?
ran liefert wie gewohnt einen Liveticker. Hier werden alle Sessions vom ersten Training bis zum Rennen begleitet. Werft einfach einen Blick auf unsere Übersicht.
Monaco-GP: Das Formel-1-Wochenende kompakt
Grand Prix: Großer Preis von Monaco
Strecke: Circuit de Monaco
Streckenlänge: 3,337 Kilometer
Rennrunden: 78 (260,286 Kilometer)
Saisonrennen: 6 von 22
Free-TV: ---
Pay-TV: Sky
Livestream: Sky Go, WOW
Liveticker: ran.joyn.de
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